Introduction

Les bank loans, également appelés prêts senior garantis (‘SSL’ en anglais) sont des prêts privés structurés, émis par un consortium de créanciers institutionnels, qui permettent aux entreprises de se financer avec des capitaux d’emprunt. Ils offrent une prime de risque fixe par rapport à un taux de référence qui fluctue, et constituent donc des instruments à taux variable. La prime de risque reflètent le risque de crédit auquel l’émetteur est exposé.

Généralement, les emprunteurs sont des entreprises et les prêts servent à financer des opérations de fusion-acquisition ou des rachats par endettement (on parle également de rachats avec effet de levier) par des fonds de capital-investissement. Les bank loans sont généralement assortis d'une notation inférieure à ‘investment grade’, mais ils intègrent des mécanismes de réduction du risque de crédit qui font qu’ils se situent généralement au sommet de la structure de capital de l’entreprise. Ces mécanismes de réduction des risques peuvent se présenter sous la forme de paniers de collatéraux (nantissements d’actions, seniorité dans la structure de capital de l’entreprise, clauses de sauvegarde, par exemple). L’anglicisme ‘seniorité’ désigne le fait que les souscripteurs d'un bank loan ont la garantie d’être remboursés en priorité dans le cas où l’émetteur se retrouverait en défaut de paiement. Pour plus d’informations sur les bank loans, veuillez consulter l’étude Perspectives d’investissement de nos analystes.

Pourquoi privilégier les bank loans dans le contexte actuel ?

À nos yeux, les bank loans offrent trois avantages aux investisseurs :

Un revenu actuel potentiellement élevé

Le revenu actuel se compose de deux éléments clés : les taux d’intérêt de base (qui pourraient se maintenir à des niveaux élevés pendant un certain temps encore) et les primes de risque (qui restent importantes). Le revenu des coupons pour les prêts bancaires est aujourd’hui d’environ 9%, son niveau le plus élevé depuis 2009.1 Le marché s’attend à ce que les taux se maintiennent à des niveaux élevés pendant un certain temps encore, bien supérieurs au niveau qui était le leur avant 2022. Il a été prouvé que les prêts fournissent un revenu constant et stable tout au long des divers cycles de marché, y compris lors des périodes de récession et de baisse des taux d'intérêt. Le rendement d’un prêt résulte du versement de coupons, qui correspond au rendement des intérêts et au rendement du capital. Le coupon moyen des prêts s’élève à 9%, ce qui est plus que le coupon moyen de 6,24% qu’offrent les obligations à haut rendement.2 Après avoir offert une rémunération inférieure d’environ 170 points de base aux obligations à haut rendement pendant plus de quinze ans, les prêts offrent pour la première fois un coupon moyen supérieur à celui de la dette à haut rendement. Il y a trois ans seulement, les prêts offraient un taux de rendement de 4,80% ; depuis peu, ils offrent un rendement supérieur de 400 points de base à ce taux.3 La Fed va-t-elle maintenir durablement ses taux à des niveaux élevés ?

Les bank loans ne présentent presque aucun risque de duration (durée moyenne de 45 jours environ). La courbe SOFR à terme repose actuellement sur la prévision d’un taux SOFR moyen à 3 mois de près de 5 % sur l’année 2024. Cela reflète l’opinion largement adoptée par le marché selon laquelle la Réserve fédérale américaine (Fed) fera preuve de prudence au moment d’abaisser de nouveau ses taux d'intérêt, après la baisse de 50 points de base opérée en septembre. Les dernières statistiques économiques alimentent l’hypothèse selon laquelle la Fed maintiendra durablement ses taux d’intérêt à des niveaux élevés, ce qui permettrait de bénéficier de coupons de prêt plus élevés. Une valeur relative séduisante

Les bank loans offrent l’un des meilleurs rendements de l’univers obligataire, tout en atténuant le risque de perte, car ils occupent un rang prioritaire dans la structure du capital et sont garantis par les actifs de l’entreprise. Ils offrent ces rendements élevés sans risque de duration.

Pour une analyse approfondie du secteur et de ses perspectives, veuillez consulter notre publication ‘Un argument en faveur des bank loans’.

Une classe d’actifs attractive pour les assureurs

Les bank loans sont une classe d’actifs attractive pour les assureurs, car ils constituent une contrepartie comptable naturelle à la plupart des passifs. Ils offrent aux assureurs la possibilité d’optimiser leurs rendements, de réduire leurs charges en capital et le risque global auquel ils sont exposés, tout en préservant la liquidité du portefeuille.

Dans le contexte actuel, caractérisé par une incertitude accrue et par les obstacles pesant sur les classe d’actifs non cotées, nos clients du secteur de l’assurance privilégient les produits de taux alternatifs les plus liquides. En effet, la plupart des assureurs privilégient les obligations ‘investment grade’, extrêmement liquides et compétitives dans le contexte monétaire actuel. Cette liquidité permet aux investisseurs de procéder à une allocation tactique du capital, sans que celui-ci ne soit verrouillé pendant plusieurs années, comme c’est le cas avec de nombreuses stratégies d’investissement en dette privée.

Les bank loans sont à la frontière des marchés du non coté et des marchés de la dette cotée, la plupart étant émis par des entreprises privées. Mais il existe un marché secondaire actif pour la classe d’actifs, qui permet aux investisseurs d’accéder à la liquidité.

Dans la partie ci-dessous, nous nous concentrons sur trois aspects essentiels :

Où se situent les bank loans dans les bilans des assureurs ? Le traitement des bank loans en vertu de Solvabilité II Cas d’utilisation de bank loans par des assureurs et analyse de leur valeur relative par rapport à des classes d’actifs comparables

Où se situent les bank loans dans les bilans des assureurs ?

Ce sont des actifs assortis d’une maturité courte, d’un taux variable et d’une notation inférieure à ‘investment grade’. Partant, ils peuvent se révéler être un bon complément aux produits avec participation et aux fonds propres excédentaires, et pour les sociétés d’assurance-dommages .

A. Produits avec participation

Selon la situation de chaque société, les bank loans peuvent servir à :

réduire les risques liés aux actions

réduire la volatilité et les exigences de fonds propres d’une entreprise

accroître le rendement ajusté en fonction des risques du portefeuille d’une entreprise

Exemple : Produits avec participation aux bénéfices

Un assureur estimait que les actions étaient relativement onéreuses. Il a réduit son exposition aux actions pour investir dans des bank loans. La volatilité plus faible des prêts par rapport aux actions était un atout pour un portefeuille en liquidation. Le changement d’allocation a permis d’améliorer lesrendements ajustés en fonction des risques. Les bank loans requièrent moins de fonds propres que les actions, ce qui dope l’excédent disponible du fonds.

B. Excédent de fonds propres, et portefeuilles des sociétés d’assurance-dommages

Les assureurs visent divers objectifs avec ces portefeuilles. Généralement, les assureurs évitent de s’exposer au risque de taux d’intérêt. Ils ont besoin de liquidité, cherchent à générer des solides rendements ajustés en fonction des risques et il se peut qu’ils aient un budget d’immobilisations global. Les bank loans peuvent répondre à certains de ces critères.

Exemple : Sociétés d’assurance-dommages

Dans le contexte monétaire actuel, les assureurs souscrivent de plus en plus souvent des obligations mondiales bien notées et des prêts garantis à faible duration pour profiter de la hausse des taux d'intérêt à court terme. Cette prime de rendement leur permet d’avoir un faible taux d’utilisation des fonds propres. Après dix ans de taux d’intérêt bas, la remontée des taux d’intérêt a permis aux assureurs de retrouver leur allocation traditionnelle du capital dans leur comptabilité générale, sans devoir augmenter la duration ou investir dans des classes d’actifs peu liquides.

Le traitement des bank loans en vertu de Solvabilité II

L’élément le plus important de l’exigence de fonds propres applicable aux bank loans est le risque de crédit lié à l’émetteur (risque de spread). Selon la formule standard prévue par Solvabilité II, le ratio de fonds propres applicable pour le risque de spread dépend de la notation et de la sensibilité du prêt aux variations de taux d'intérêt (duration). Ainsi, le ratio de fonds propre pour le risque de spread applicable aux prêts est le même que celui qui s’applique aux obligations d’entreprise à haut rendement assorties d'une notation et d’une duration modifiée similaires. Par exemple, les bank loans assortis d’une maturité de cinq ans et d’une notation BB auraient une charge en capital au titre du risque de spread d’environ 18,5%, contre 39,0% pour les instruments de fonds propres de premier rang (Tier 1) comme les actions européennes, et de 49,0% pour le capital-investissement (private equity).

Le graphique 1 représente le rendement attendu des bank loans à dix ans, par rapport à l’immobilier, aux actions européennes et au capital-investissement. Le rendement de 6,90% que sont censés générer ces prêts est largement supérieur à celui des actions européennes et de l’immobilier, et presque similaire à celui du capital-investissement.