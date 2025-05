C’est pourquoi nous offrons des solutions sur mesure qui correspondent aux objectifs précis de votre entreprise. Nous nous efforçons de comprendre vos exigences de fonds propres, vos traitements comptables et fiscaux, et vos facteurs de risque. Nous mettons nos capacités à votre disposition au moyen de stratégies d’investissement passif, actif ou factoriel. Et vous pouvez y accéder à travers le support qui vous convient, qu’il s’agisse de comptes institutionnels séparés, de fonds communs de placement, de placements privés ou de fonds indiciels cotés (ETF).