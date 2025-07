Alors que de nombreux régimes de retraite d'entreprises britanniques ont cherché à réduire les risques et à se diversifier pour faire face à leurs obligations de financement, l'incertitude économique et géopolitique accrue représente un vent contraire permanent. Grâce à une approche ouverte et partenariale, nous apportons l'expertise et les ressources de l'organisation mondiale d'Invesco pour aider les régimes de retraite à atteindre leurs objectifs d'investissement.