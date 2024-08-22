Institutions souveraines et banques centrales
Clients

Investissement pour les institutions souveraines

Invesco travaille avec des institutions souveraines et des banques centrales du monde entier depuis plus de 30 ans. À ce jour, nous gérons les actifs d’institutions officielles des Amériques, d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie.

Un partenaire fiable

Nous nous efforçons de nouer des partenariats stratégiques sur le long terme avec des institutions officielles, en leur faisant profiter de l’expertise et des capacités d’investissement de notre organisation mondiale.

En tant que société indépendante, nous nous consacrons uniquement à la gestion d’investissements. Nous utilisons notre capital intellectuel, notre présence à l’international et notre stabilité opérationnelle pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement. 

1300 Mrd$

Géré pour le compte de clients dans le monde entier.*

INVESTMENT EXPERTISE

À travers les classes d'actifs, les stratégies et les solutions personnalisées pour répondre à des besoins complexes.

CENTRÉ SUR LE CLIENT

Programmes de formation et de leadership spécialisés.

Rencontrer l’équipe

success failure

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Envoyez-nous votre demande via le formulaire et nous vous recontacterons.

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Vos coordonnées

Lorsque vous interagissez avec nous, nous pouvons être amenés à collecter des informations à votre sujet considérées comme des données à caractère personnel en vertu des législations et des réglementations applicables. Notre Politique de confidentialité détaille notre utilisation et nos mesures de protection de vos données à caractère personnel.

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité Google et les conditions d’utilisation s’appliquent.

  • Notes de bas de page

    * Total des actifs sous gestion d'Invesco au 31 octobre 2022.

    Risques d’investissement

    La valeur des investissements et les revenus de placement fluctueront, potentiellement en partie à cause des fluctuations de taux de change, et les investisseurs courent le risque de ne pas récupérer le montant total de leur investissement initial.

    Informations importantes

    Les opinions exprimées par les individus ou l'entreprise sont fondées sur les conditions actuelles du marché, peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.