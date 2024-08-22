Investissement pour les institutions souveraines
Invesco travaille avec des institutions souveraines et des banques centrales du monde entier depuis plus de 30 ans. À ce jour, nous gérons les actifs d’institutions officielles des Amériques, d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie.
Un partenaire fiable
Nous nous efforçons de nouer des partenariats stratégiques sur le long terme avec des institutions officielles, en leur faisant profiter de l’expertise et des capacités d’investissement de notre organisation mondiale.
En tant que société indépendante, nous nous consacrons uniquement à la gestion d’investissements. Nous utilisons notre capital intellectuel, notre présence à l’international et notre stabilité opérationnelle pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement.
1300 Mrd$
Géré pour le compte de clients dans le monde entier.*
INVESTMENT EXPERTISE
À travers les classes d'actifs, les stratégies et les solutions personnalisées pour répondre à des besoins complexes.
CENTRÉ SUR LE CLIENT
Programmes de formation et de leadership spécialisés.
Stratégies associées
Pour plus d'informations sur les capacités et les stratégies d'Invesco, veuillez cliquer sur les liens ou contacter l'équipe ci-dessous.
