Introductie van onze innovatieve vastrentende ETF's

Beleggers die hogere rendementen willen dan met staats- of bedrijfsobligaties, moeten normaal gesproken beleggen in ondernemingen met een lagere credit rating. Bedrijven met lagere financiële zekerheid moeten hogere coupons betalen om beleggers in obligaties te compenseren voor het extra risico dat zij lopen, namelijk het risico dat de emittent de coupons of de hoofdsom niet kan betalen. Hoewel deze afweging voor sommige beleggers aanvaardbaar is, is voor anderen een hoger wanbetalingsrisico niet acceptabel.
Gelukkig zijn er nu meer innovatieve oplossingen beschikbaar. Hoewel ze niet zonder risico zijn, kunnen ze beleggers een hoger rendement bieden zonder noodzakelijkerwijs een lagere credit rating of een hoger renterisico te hoeven accepteren. Deze obligaties zijn vaak afkomstig van issuers met een hoge kredietwaardigheid. Deze obligaties hebben relatief hogere coupons doordat hun kredietwaardigheid door achtergestelheid en niet door de uitgever.
Contingent convertible bonds (AT1)
Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis werd een nieuw type effect gecreëerd om als buffer te dienen in geval van een nieuwe financiële crisis. Voorwaardelijk converteerbare obligaties, ook bekend als "CoCos" of Additional Tier 1 (AT1) kapitaalobligaties, worden uitgegeven door Europese banken. Door een mechanisme waarbij de obligaties worden omgezet in gewoon aandelenkapitaal als het kapitaal van de bank onder een wettelijke drempel komt, kunnen hun rendementen aanzienlijk hoger zijn dan de niet-achtergestelde obligaties van dezelfde emittent en zelfs vaak concurreren met de rendementen van emittenten met een lagere kredietwaardigheid.
Het Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF streeft ernaar de iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) te volgen, een index van in USD luidende AT1-effecten uitgegeven door Europese banken en financiële instellingen. De index is aangepast om uitgevers die betrokken zijn bij bepaalde handelspraktijken uit te sluiten, terwijl de normen voor belegging en liquiditeit gehandhaafd blijven.
Hybride bedrijfsobligaties in euro
Hybride bedrijfsobligaties lijken in veel opzichten op AT1-obligaties, en worden vaak uitgegeven door ondernemingen met een sterke balans en een investment-grade kredietrating. Het opvallendste verschil is dat AT1-obligaties alleen worden uitgegeven door financiële instellingen, terwijl hybride bedrijfsobligaties worden uitgegeven door nutsbedrijven, telecombedrijven en bedrijven in andere niet-financiële sectoren. Hybride bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk zijn voor de uitgevende onderneming omdat ratingbureaus ze behandelen als een deel schuld/deel eigen vermogen, wat betekent dat ze de voldoen aan de kredietmaatstaven voor de emittent. Hybride bedrijfsobligaties zijn achtergesteld bij de niet-achtergestelde obligaties van dezelfde emittent. Dit verklaart de hogere rendementen.
Het Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF volgt de Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, een index van in EUR luidende, vastrentende hybride effecten, met beperkingen om de verhandelbaarheid en kredietkwaliteit van de index te verbeteren.
Waarom ETF’s van Invesco?
Beide ETF's van Invesco streven ernaar de prestaties van een index te volgen via een passieve, fysieke replicatiemethode. Dit betekent dat de ETF's, voor zover mogelijk en praktisch, alle effecten in de index in hun respectievelijke wegingen aanhouden en hun beleggingen herwegen telkens wanneer de index wordt herwogen.
Invesco's team van portefeuillebeheerders is verantwoordelijk voor de efficiënte aan- en verkoop van ETF's en herweging van de portefeuille, terwijl ons gespecialiseerde Capital Markets-team nauw samenwerkt met toonaangevende makelaars en marktmakers die de efficiënte handel in onze ETF's faciliteren.
De volledige lijst van ETF-deelnemingen en indexcomponenten wordt dagelijks gepubliceerd op de Invesco ETF-website.
