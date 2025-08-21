Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

We trachten ondernemingen aan te kopen tegen een lagere prijs dan ze waard zijn en spenderen het leeuwendeel van onze tijd aan het bepalen van hun 'reële waarde'. Waardering staat centraal in onze aanpak. Dankzij een gedegen fundamentele analyse kunnen we aandelen die waarschijnlijk verkeerd geprijsd zijn opsporen en vaststellen hoe onze visie verschilt van de consensus.