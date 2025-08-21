Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

Een actief beheerde portefeuille van ongeveer 45 bedrijven in opkomende markten (EM) voor beleggers die de voorkeur geven aan een grotere blootstelling aan kleinere EM-aandelenmarkten zonder direct specifiek China-risico.

China is niet het enige dat de opkomende markten te bieden hebben

Tal van beleggers hebben momenteel specifieke blootstelling aan Chinese aandelen. Steeds meer van hen willen China graag splitsen van de andere aandelen in opkomende markten. Dat is niet abnormaal. Wanneer grote individuele markten groeien, worden ze wel vaker losgekoppeld van de regionale aandelen. Door te kiezen voor een fonds voor opkomende markten zonder China, kunnen beleggers opteren voor meer land- en sectordiversificatie, zonder blootstelling te verwerven aan de specifieke politieke, regelgevende en geostrategische risico's die gepaard gaan met beleggen in China.

Kies meer blootstelling aan kleinere opkomende markten

Verminder of sluit Chinaspecifieke risico’s uit

Profiteer van actief, op waardering gebaseerd beleggen

De mogelijkheden zijn evenwel niet beperkt tot China: elk land heeft zijn eigen eigenaardigheden en inefficiënties, die een vruchtbare voedingsbodem bieden voor een actieve aandelenselectie als die van ons.

We trachten ondernemingen aan te kopen tegen een lagere prijs dan ze waard zijn en spenderen het leeuwendeel van onze tijd aan het bepalen van hun 'reële waarde'. Waardering staat centraal in onze aanpak. Dankzij een gedegen fundamentele analyse kunnen we aandelen die waarschijnlijk verkeerd geprijsd zijn opsporen en vaststellen hoe onze visie verschilt van de consensus.

We nemen vaak posities in aandelen die tijdelijk uit de gratie vielen, waardoor we niet op onterecht optimisme hoeven te vertrouwen om een mooi winstpotentieel te verwerven. We streven naar een rendement met dubbele cijfers op jaarbasis van alle aandelen die we kopen en benutten hun potentieel wanneer ze populairder worden.

We geven de voorkeur aan positieve balansen als een soort van verzekering, in het geval de belegging anders uitpakt dan verwacht. Raadpleeg de productpagina van het Invesco Emerging Markets ex China Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets.

  • De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen schommelen (dat kan deels het resultaat zijn van wisselkoersschommelingen) en de beleggers kunnen mogelijk niet het volledige belegde bedrag weerkrijgen. Het fonds belegt in opkomende en ontwikkelingsmarkten, waar er potentieel is voor een afname van de marktliquiditeit, wat kan betekenen dat het niet gemakkelijk is om effecten te kopen of verkopen. Er kunnen zich ook moeilijkheden voordoen met de verhandeling, de betaling of de bewaring. Omdat het Fonds doorgaans een geconcentreerd aantal beleggingen heeft, kan het een hoger risico met zich meebrengen dan een fonds dat in een breder scala aan beleggingen belegt of kleinere posities inneemt in een relatief groot aantal beleggingen.​ Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) in een poging het algemene risico van zijn beleggingen te beperken, de beleggingskosten te verlagen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren, hoewel dit mogelijk niet wordt bereikt. Het gebruik van dergelijke complexe instrumenten kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De Beheerder zal er echter voor zorgen dat het gebruik van derivaten binnen het fonds het algehele risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Het team belegt al meer dan 20 jaar met succes in aandelen uit Aziatische en opkomende markten. - Het team heeft gezamenlijk meer dan 25 jaar ervaring met Europese aandelen.

Aandelen in opkomende markten zijn veelbelovend voor actieve beleggers, met of zonder China.

Chinese equities have taken an ever-greater slice of the emerging markets pie over the years. While only around 5% of the MSCI Emerging Markets index consisted of Chinese equities 20 years ago, they make up around 27% of the index as at December 2024.

China’s growing dominance in widely followed emerging market benchmarks has caused investors to worry about concentration risks. Combined with investors becoming more wary of China-specific risks, this has fuelled demand for products that can limit their exposure to the world’s second biggest economy.

Historically, a growing middle class has been a strong indicator of a country’s future economic growth. As the middle class in emerging market countries expands, companies are expected to benefit from growing consumer purchasing power and shifts in spending patterns. Moreover, emerging markets are trading at a significant discount relative to developed markets and world markets, buoyed by strong fundamentals and a number of economies that are at an early stage in their cycle.

You can invest in the Asian and emerging market stock markets by investing in actively managed mutual funds or exchange traded funds (ETFs). Invesco offers a broad range of actively managed funds and ETFs.

  • Belangrijke informatie

    Gegevens per 30.11.2024 tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​ Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van de beleggers in het Engels vindt u op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Niet alle aandelenklassen van dit fonds zijn mogelijk in alle rechtsgebieden openbaar te koop en niet alle aandelenklassen zijn gelijk en noodzakelijkerwijs niet geschikt voor elke belegger.

    EMEA4078087/2024
