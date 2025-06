ETF's met gelijke weging

De concentratie in de MSCI World Index bereikte onlangs zijn hoogste punt in 40 jaar, vanwege de weging van Amerikaanse megacapaandelen. De concentratie is echter ook behoorlijk hoog in het gedeelte van de index met aandelen buiten de VS. De VS vertegenwoordigt nu meer dan 70% van de naar marktkapitalisatie gewogen index, in vergelijking tot minder dan 50% in 2005 en slechts 40% in de gelijk gewogen versie.1 Hoewel de concentratie in Europese aandelen enigszins is gedaald, blijft het hoger dan historisch gemiddeld. Onze MSCI World en MSCI Europe Equal Weight ETF's bieden een aantrekkelijk alternatief voor standaard naar marktkapitalisatie gewogen indexen, wat een evenwichtigere blootstelling biedt.