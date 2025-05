Grondstoffen-ETF's

Onze ETC wordt gewaarborgd door fysiek goud en biedt een van de goedkoopste blootstellingen aan de goudprijs in Europa, waardoor u een positie kunt nemen in de bewegingen van de goudkoers zonder dat u zelf fysiek goud hoeft te kopen en op te slaan. Onze ETC streeft ernaar alleen goud aan te houden dat na 2012 is gedolven, in overeenstemming met de Responsible Gold Guidance van de LBMA.