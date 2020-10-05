Mit unserer Global Focus Strategie in die Zukunft investieren
Randall Dishmon, Senior Portfolio Manager, Global Equities
Wer mir in den 20 Jahren, die ich jetzt in der Finanzindustrie tätig bin, begegnet ist, weiß, was ich von Labels halte, wenn es um Anlagestrategien geht. Nämlich rein gar nichts – und ich kann auch Ihnen nur empfehlen, diese möglichst zu ignorieren.
Growth, Value, Core, Small, Large, Balanced…unser Geschäft ist es, mit Geld Geschäfte zu machen. Dazu kaufen wir herausragende Unternehmen, die mehr wert sind, als sie kosten. Und das ist es auch schon. Das mag man nennen, wie man will – Hauptsache, man macht es richtig.
Laden Sie das Owner‘s Manual oder das Strategiedokument herunter, um mehr über die Philosophie und den Ansatz des Teams, das die Global Focus Strategie managt, zu erfahren, oder sehen Sie sich unsere kurzen Videos unten an.
Global Focus Antizipieren, wie sich die Welt verändert
Wo werden Sie mit unseren Fonds investiert sein?
Global focus Unsere Investmentphilosophie
Um den Markt zu schlagen, muss man anders sein als der Markt. Man muss an etwas anderes glauben – und damit richtig liegen.
Global focus Globaler Aktienausblick
Wir treffen keine Aussagen zur Zukunft der Märkte, sondern dazu, welche Unternehmen hervorragend für die Zukunft aufgestellt sind
Global focus Unser Investmentprozess
Den Kern unseres Prozesses bilden die drei Fragen, auf die es unserer Ansicht nach einzig und allein ankommt.
Global focus ESG-Bewertung
Wie bei allem, was wir tun, verfolgen wir auch in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) einen unabhängigen, vorausschauenden Ansatz.
Das Team
Wir wissen, wie wichtig es ist, das Management des eigenen Anlagevermögens in den Händen eines stabilen Teams erfahrener, zuverlässiger Experten zu wissen.
Wie können wir helfen?
Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.