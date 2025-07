Dankzij onze beleggingsmogelijkheden kunnen we aantrekkelijke inkomsten genereren met vele verschillende wereldwijde obligaties met een hoger rendement waarmee u uw beleggingsdoelstellingen kunt realiseren. Daartoe behoren bijvoorbeeld high-yield obligaties of achtergestelde obligaties. Onze aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat fundamenteel onderzoek, zowel top-down als bottom-up, de beste manier is om toekomstige rendementen te bepalen. Daarnaast nemen we gepaste kredietrisico’s in verschillende marktomstandigheden.