Au-dessus de la mêlée : Le « discours de la bulle » a-t-il été exagéré?

On a dit

« Comme nous l’avons vu pendant la pandémie de COVID-19, les expériences créées en laboratoire peuvent faire des ravages lorsqu’elles échappent à leurs limites. Une fois qu’elles ont été libérées, il est difficile de les réintroduire. Les outils de politique monétaire extraordinaires mis en œuvre après la crise financière de 2008 ont également transformé le régime de politique monétaire de la Réserve fédérale, avec des conséquences imprévisibles. »

– Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain

Cette déclaration m’exaspère un peu. J’étais là en 2008, dans un gouffre déflationniste. Les mesures de soutien budgétaire étaient rares, de sorte que la politique monétaire était le seul enjeu. Pendant une décennie, la Fed a eu du mal à faire remonter les attentes d’inflation dans la zone de confort18. Lorsque la Fed a relevé les taux en 2015, le dollar a bondi19 et le marché boursier n’a pas bien géré la situation20.

J’y étais également en 2020, pendant la pandémie, confronté à une autre menace déflationniste. Encore une fois, la Fed a réagi énergiquement. L’inflation a émergé, mais les dépenses budgétaires et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont joué un rôle important. Cinq ans plus tard, nous avons tenu compte des attentes inflationnistes21 et du taux de chômage de 4,3 %22. Ce n’est pas une mince affaire, compte tenu de l’ampleur de ces deux chocs déflationnistes.

Au lieu de critiquer les politiques de l’ancien président de la Fed, Ben Bernanke, je serais plutôt en faveur de la construction d’un monument en son honneur sur le National Mall.

Puisque vous m’avez posé ces questions... (partie 1)

Q. : Croyez-vous à la négociation en fonction de la dévalorisation monétaire?

R. : Tout d’abord, définissons la négociation en fonction de la dévalorisation monétaire. Elle est fondée sur la conviction que les monnaies fiduciaires, en particulier le dollar américain, perdent leur pouvoir d’achat en raison des déficits persistants du gouvernement et de sa politique monétaire énergique. Les investisseurs qui souscrivent à ce point de vue sont en mesure de se protéger contre l’érosion des devises en transférant des capitaux dans des biens durables difficiles à imprimer ou à diluer, comme l’or, le bitcoin et d’autres produits de base.

Personnellement, je ne souscris pas à la négociation en fonction de la dévalorisation monétaire, malgré la récente hausse de l’or et du bitcoin23. En fait, le dollar américain a fait preuve d’une stabilité remarquable et s’est même redressé récemment, après avoir chuté par rapport à des niveaux historiquement élevés plus tôt cette année24. L’appétit pour les titres du Trésor américain a été vif, les taux à 10 ans ayant chuté de près de 80 points de base cette année25, et la demande a été soutenue pour les actions américaines26. Même si des actifs comme l’or et le bitcoin peuvent servir de couverture potentielle au sein d’un portefeuille diversifié, je ne préconiserais pas une pondération importante de ce qu’on appelle la dévalorisation monétaire.

Puisque vous m’avez posé ces questions... (partie 2)

Q. : L’économie américaine serait-elle en récession s’il n’y avait pas une hausse des investissements dans l’IA?

R. : C’est presque comme demander si les Chiefs de Kansas City auraient gagné autant de bagues de championnat sans Patrick Mahomes. Patrick Mahomes est un de leurs joueurs. Mais, sérieusement, la hausse des investissements dans l’IA cache une partie de la faiblesse sous-jacente de l’économie. La croissance des salaires ralentit27, les enquêtes sur le secteur manufacturier ont oscillé entre l’expansion et la contraction28 et l’activité du marché de l’habitation demeure faible29. Il est difficile de prouver une donnée contrefactuelle, mais je soupçonne que, sans le boom de l’IA, les décideurs auraient peut-être déjà pris des mesures plus énergiques pour assouplir les conditions, ce qui pourrait dynamiser le marché de l’habitation et d’autres secteurs sensibles aux taux d’intérêt.

Le fait est que nous avons des investissements dans l’IA qui ont soutenu la croissance globale. Les assouplissements de la politique monétaire semblent se poursuivre. Donc, quelle que soit la façon dont vous tentez de le prouver, le contexte des actifs risqués semble prometteur.

Sur la route

J’ai retenu mes voyages ce mois-ci pour diverses raisons. Mon collègue a pris l’autocar affrété de Pittsburgh à Detroit, à Kansas City, à Omaha, à Baton Rouge et à d’autres endroits en chemin. Je ne nierai pas que j’ai eu peur de rater une occasion, même si j’ai aimé être à la maison pour les dîners en famille. Ma tournée mondiale commence la semaine prochaine. Rassurez-vous, je reviendrai avec mes notes de voyage.

Profitez de l’automne. Alors que Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Frank Sinatra et de nombreux autres ont chanté : « Autumn in New York, it lifts you up. » Je suis tout à fait d’accord.