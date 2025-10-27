Au-dessus de la mêlée : Le « discours de la bulle » a-t-il été exagéré?

Renseignements importants
NA4911827
Image : Rapeepong Puttakumwong / Getty
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.
Toutes les données sont en dollars américains, sauf indication contraire.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destiné à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
L’alpha désigne le rendement excédentaire d’un fonds par rapport à celui d’un indice de référence.
Un point de base correspond à un centième de point de pourcentage.
Les bitcoins sont considérés comme un placement hautement spéculatif à cause de leur valeur garantie insuffisante et de leurs antécédents limités. En raison de leur nature numérique, ils présentent des risques de piratage, de logiciels malveillants, de fraude et d’anomalies opérationnelles. Les bitcoins ne sont pas une monnaie légale et sont exploités par une autorité décentralisée, contrairement aux monnaies émises par le gouvernement. Les bourses de bitcoins et les comptes de bitcoins ne sont pas garantis ou assurés par un programme ou une banque du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement.
L’indice Bloomberg US Corporate Bond mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables à taux fixe de qualité investissement. Ce marché comprend les titres libellés en dollars américains émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et des services financiers.
Les flux de trésorerie correspondent au montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie générés par une entreprise.
Les produits de base peuvent exposer un investisseur à une volatilité plus importante que celle de titres traditionnels, comme les actions et les obligations, et peuvent fluctuer considérablement en raison de conditions météorologiques, de la conjoncture politique, de la fiscalité et d’autres faits touchant la réglementation et les marchés.
Le risque de crédit est le risque de défaut de paiement d’une dette qui peut survenir si un emprunteur ou un émetteur d’obligations omet d’effectuer les paiements requis.
L’écart de taux est la différence de taux entre des obligations dont l’échéance est semblable, mais dont la qualité du crédit est différente.
La déflation est une baisse du niveau général des prix des biens et des services.
La diversification ne garantit pas de gain et n’élimine pas le risque de pertes.
L’assouplissement monétaire fait référence à la baisse des taux d’intérêt et des ratios de dépôts par les banques centrales.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’un pays qui mesure la valeur monétaire de tous les biens finis et services produits dans ce pays au cours d’une période donnée.
Le bénéfice prévisionnel par action est une variante du bénéfice par action et est calculé en divisant le bénéfice prévu d’une société pour les 12 prochains mois par le nombre d’actions en circulation.
Les fluctuations des prix de l’or et des métaux précieux peuvent avoir une incidence sur la rentabilité des sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux. L’évolution de la situation politique ou économique des pays où sont implantées les sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux peut avoir un effet direct sur le prix de l’or et des métaux précieux.
Il n’est pas possible d’investir dans un indice.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
L’inflation neutre représente la différence entre le taux des titres du Trésor nominal et celui des titres du Trésor indexés sur l’inflation (TIPS) de même échéance.
Le ratio cours/bénéfice (C/B) mesure l’évaluation d’un titre en divisant le cours de l’action par le bénéfice par action.
Les indices des directeurs d’achats sont fondés sur des enquêtes mensuelles menées auprès de sociétés du monde entier et évaluent les conditions économiques dans les secteurs de la fabrication et
des services.
Un actif risqué est généralement décrit comme un titre ou un instrument financier qui comporte des risques et dont le prix est susceptible de fluctuer.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier
des ÉtatsUnis.
Le cours au comptant est le cours actuel du marché auquel un actif est acheté ou vendu en vue d’un paiement et d’une livraison immédiats.
L’écart représente la différence entre deux valeurs ou deux rendements d’actifs.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Les obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation (TIPS) sont des obligations du Trésor américain qui sont indexées à l’inflation.
L’indice du dollar américain mesure la valeur du dollar américain par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux.
Le West Texas Intermediate (WTI) est un type de pétrole brut léger et non corrosif qui provient
des ÉtatsUnis.
L’écart de taux est la différence entre les taux des différents instruments de créance, calculée en déduisant le taux d’un instrument d’un autre.
Les opinions mentionnées ci-dessus sont celles de l’auteur en date du 16 octobre 2025. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.