Le catalyseur de la diversification des actions est-il arrivé?

Renseignements importants
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.
Toutes les données sont en dollars américains, sauf indication contraire.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
Un point de base correspond à un centième de point de pourcentage.
La diversification ne garantit pas de gain et n’élimine pas le risque de pertes.
L’assouplissement monétaire fait référence à la baisse des taux d’intérêt et des ratios de dépôts par les banques centrales.
L’indice des coûts d’emploi présente en détail les variations du coût de la main-d’œuvre des entreprises américaines. Il est préparé chaque trimestre par le Bureau of Labor Statistics. Il n’est pas possible d’investir dans un indice.
Le Federal Open Market Committee (FOMC) est un comité du Federal Reserve Board qui se réunit régulièrement pour définir la politique monétaire, notamment les taux d’intérêt appliqués aux banques.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’un pays qui mesure la valeur monétaire de tous les biens finis et services produits dans ce pays au cours d’une période donnée.
L’indicateur économique avancé (IEA) mondial est une mesure exclusive et prospective du taux de croissance de l’économie. Un résultat supérieur (inférieur) à 100 pour l’IEA mondial signale une croissance supérieure (inférieure) à la moyenne à long terme.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’une région. Il mesure la valeur monétaire de tous les produits finis et services produits dans cette région au cours d’une période donnée.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
Les titres des « Sept magnifiques » désignent Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla.
Le ratio cours/bénéfice (C/B) mesure l’évaluation d’un titre en divisant le cours de l’action par le bénéfice par action.
L’indice Russell 2000MD mesure le rendement des actions à petite capitalisation et est une marque de commerce ou de service de la Frank Russell CompanyMD.
L’indice S&P 500 Equal WeightMD est la version équipondérée de l’indice S&P 500MD.
L’indice S&P 500MD des technologies de l’information comprend les sociétés incluses dans l’indice S&P 500 et classées comme des sociétés de technologies de l’information selon la méthodologie de la classification Global Industry Classification Standard. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière.
L’indice S&P 500MD est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier des États-Unis.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Dans le cas d’un placement de style valeur, il existe un risque que les évaluations ne s’améliorent pas ou que les rendements soient inférieurs à ceux d’autres styles de placement ou de l’ensemble des marchés boursiers.
Les opinions mentionnées ci-dessus sont celles de la personne ayant rédigé l’article en date du 12 décembre 2025. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.