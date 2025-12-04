Vidéo sur le site Web des Perspectives de placement pour 2026

Brian Levitt, Stratège en chef des marchés mondiaux

Le secteur privé a démontré une capacité remarquable à absorber les chocs économiques en 2025 et, pour ce qui est de 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les marchés poursuivent leur progression.

Cela s’explique surtout par les attentes d’assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis et par les mesures de soutien budgétaire en Europe, au Japon et en Chine.

Nous croyons que ces mesures de stimulation devraient aider l’économie mondiale à sortir de ce qui a été un ralentissement de milieu de cycle.

Quelles pourraient en être les conséquences pour les investisseurs?

Une reprise de l’activité à l’échelle mondiale pourrait faire surgir la valeur dans un plus large éventail de secteurs, y compris dans les marchés non américains, dans le segment des actions à petite capitalisation et dans les secteurs cycliques aux États-Unis.

Cela pourrait contribuer à un meilleur équilibre des meneurs sur le marché.

Nous abordons 2026 avec optimisme; nous avons confiance dans la résilience du secteur privé et sommes encouragés par l’orientation des politiques monétaires et budgétaires mondiales.

Nous sommes en outre conscients de la nécessité de la diversification à mesure que le marché évolue.

Apprenez-en plus dans nos Perspectives de placement annuelles pour 2026, Résilience et rajustement.

