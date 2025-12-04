Perspectives de placement

Perspectives de placement pour 2026: Résilience et rajustement

4 décembre 2025
Brian Levitt
Brian Levitt
Stratège en chef, marchés mondiaux et chef, Stratégie et points de vue
Benjamin Jones
Benjamin Jones
Chef mondial, Recherche, stratégie et points de vue
Vue magnifique de la ville en soirée

Points importants à retenir

Perspectives des marchés

1

L’année 2025 a été marquée par l’incertitude, mais les marchés et les économies ont fait preuve d’une grande résilience. En ce qui concerne 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les actions puissent possiblement progresser.

Réaccélération de l’économie

2

Nous croyons que la baisse des taux d’intérêt aux États-Unis et l’augmentation des dépenses publiques en Europe, au Japon et en Chine devraient aider à sortir l’économie mondiale d’un ralentissement de milieu de cycle.

Implications en matière de placement

3

Une reprise de l’activité économique mondiale pourrait faire surgir la valeur dans un plus large éventail de secteurs, y compris les marchés non américains, les actions à petite capitalisation et les secteurs cycliques aux États-Unis.

L’année 2025 a été marquée par l’incertitude, mais les économies ont fait preuve d’une grande résilience et les marchés ont inscrit de solides rendements1. En ce qui concerne 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les actions mondiales continuent de grimper. Nos Perspectives de placement annuelles pour 2026, Résilience et rajustement, reflètent deux thèmes clés :

  • Résilience : Les sociétés ont démontré une robuste faculté d’absorber les chocs économiques. Nous nous attendons à ce que cette résilience soit davantage renforcée par les baisses de taux d’intérêt aux États-Unis et le soutien budgétaire, comme les dépenses publiques, en Europe, au Japon et en Chine. Nous croyons que ces mesures devraient pousser l’économie mondiale hors de son ralentissement.
  • Rajustement : Les marchés boursiers américains, en particulier le secteur des technologies axées sur l’IA, se négocient à des cours considérés élevés, mais nous entrevoyons des occasions intéressantes ailleurs. Nous croyons que les cours des actions sont plus attrayants dans les marchés non américains, les actions à petite capitalisation et les secteurs cycliques aux États-Unis (ceux qui ont tendance à bien se comporter lorsque l’économie croît)2.

Nous sommes optimistes à l’égard de l’économie en 2026

Nous entamons 2026 d’humeur optimiste, confiants en la pérennité des sociétés, encouragés par l’orientation des banques centrales et le soutien budgétaire, et conscients que la diversification sera nécessaire à mesure que le marché évolue.

Transcript

Vidéo sur le site Web des Perspectives de placement pour 2026

Speaker: [Brian Levitt, Stratège en chef des marchés mondiaux]

0:07

Le secteur privé a démontré une capacité remarquable à absorber les chocs économiques en 2025 et, pour ce qui est de 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les marchés poursuivent leur progression.

0:20

Cela s’explique surtout par les attentes d’assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis et par les mesures de soutien budgétaire en Europe, au Japon et en Chine.

0:28

Nous croyons que ces mesures de stimulation devraient aider l’économie mondiale à sortir de ce qui a été un ralentissement de milieu de cycle.

0:35

Quelles pourraient en être les conséquences pour les investisseurs?

0:37

Une reprise de l’activité à l’échelle mondiale pourrait faire surgir la valeur dans un plus large éventail de secteurs, y compris dans les marchés non américains, dans le segment des actions à petite capitalisation et dans les secteurs cycliques aux États-Unis.

0:50

Cela pourrait contribuer à un meilleur équilibre des meneurs sur le marché.

0:53

Nous abordons 2026 avec optimisme; nous avons confiance dans la résilience du secteur privé et sommes encouragés par l’orientation des politiques monétaires et budgétaires mondiales.

1:03

Nous sommes en outre conscients de la nécessité de la diversification à mesure que le marché évolue.

1:08

Apprenez-en plus dans nos Perspectives de placement annuelles pour 2026, Résilience et rajustement.

 

Mentions juridiques (on screen text only)

Renseignements importants

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur; elles sont fondées sur les conditions de marché actuelles et peuvent changer sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles des autres spécialistes des placements d’Invesco. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.

Toutes les données sont en date du 31 octobre 2025, à moins d’indication contraire. Sauf indication contraire, toutes les données sont en dollars américains.

Le présent vidéo contient des renseignements généraux seulement et ne tient pas compte des objectifs, de la situation fiscale et des besoins financiers d’une personne en particulier. Il ne s’agit pas d’une recommandation au sujet de la viabilité de toute stratégie de placement pour un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Il est impossible d’investir directement dans un indice.

 

Restrictions en matière de distribution

Au public canadien :

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou au www.invesco.com/ca/fr.

Date de publication : 1er décembre 2025

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence.

Destiné à un public américain

Pas un dépôt; Non assuré par la FDIC; Aucune garantie bancaire; Pourrait perdre de la valeur; Non assuré par un organisme du gouvernement fédéral

Publié aux États-Unis par Invesco Distributors, Inc., 1331 Spring Street NW, Suite 2500, Atlanta, GA 30309.

© Invesco Ltd., 2025.

Tous droits réservés.

Toutes les données sont fournies par Invesco, sauf indication contraire.

Invesco Advisers, Inc. offre des services-conseils en placement aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Invesco Distributors, Inc. est le distributeur américain des produits de détail d’Invesco. Invesco Advisers, Inc., Invesco Canada Ltée et Invesco Distributors, Inc. sont toutes des filiales indirectes en propriété exclusive d’Invesco Ltd.

Indice NA 4959171

Principaux points de vue sur l’économie et les placements pour 2026

Diversification : Gérer l’exposition aux sociétés axées sur l’IA

Les investisseurs se demandent si l’essor des placements liés à l’intelligence artificielle devient exagéré et si nous nous trouvons dans une bulle. À ce stade-ci, nous pensons que le thème des placements en intelligence artificielle (IA) va se poursuivre et que certaines comparaisons suggérées avec les bulles précédentes ne tiennent pas entièrement la route. Toutefois, nous privilégions un rajustement des portefeuilles pour composer avec les risques croissants.

Nous croyons qu’il existe des occasions liées à l’IA dont les cours sont plus intéressants, par exemple au sein des titres technologiques chinois. Le thème de l’IA peut se matérialiser sous d’autres angles. Par exemple, les sociétés qui adoptent l’IA peuvent rationaliser leurs coûts ou offrir de nouveaux produits. Enfin, les stratégies qui élargissent l’exposition au-delà des approches traditionnelles pondérées en fonction de la capitalisation boursière pourraient être un moyen prudent de réduire le risque de surexposition aux quelques titres les plus importants axés sur l’IA.

Europe : Les politiques deviennent positives pour la région.

La croissance de la zone euro est décevante depuis plusieurs années. Toutefois, nous croyons que la situation est en train de changer, alors que l’Allemagne amorce une période de hausse des dépenses militaires et en infrastructures. Nous nous attendons à ce que cette tendance soit soutenue à travers la région par la hausse des dépenses militaires dans de nombreux pays, un pouvoir d’achat qui continue de croître et les récentes réductions de taux d’intérêt.

Selon nous, le pessimisme à l’égard du Royaume-Uni est trop grand. Nous croyons que la Banque d’Angleterre a maintenant plus de marge de manœuvre pour réduire les taux, et les ventes au détail semblent être en hausse. La croissance économique pourrait être positive en 2026 et ainsi soutenir les marchés britanniques.

Japon : Le soutien budgétaire et l’inflation pourraient stimuler la croissance nominale

Le Japon connaît un retour structurel de l’inflation qui a contribué à faire naître un cycle vertueux, où la consommation augmente parallèlement aux salaires nominaux. Le marché de l’emploi demeure serré et les investissements en capital ont été plus vigoureux que la plupart des économies, et ce, régulièrement.

Nous nous attendons à ce que la croissance au Japon continue de s’améliorer pour se situer au-dessus de la tendance en 2026, grâce à des mesures de relance budgétaire significatives. Nous nous attendons à ce que la Banque du Japon rehausse lentement ses taux, maintenant les taux en territoire expansionniste, ce qui soutiendra la croissance et les investissements.

Inde : Les perspectives s’améliorent dans un contexte de difficultés géopolitiques

L’Inde devrait poursuivre ses réformes et continuer de proposer du potentiel en 2026, parallèlement à une amélioration des relations entre les États-Unis et l’Inde. Cela peut aider à faire grimper les actions indiennes. Nous nous attendons à ce que l’Inde demeure la grande économie qui connaîtra la croissance la plus rapide au monde, avec une légère accélération de la croissance en raison des réductions de taux de la Banque de réserve de l’Inde. Selon nous, des réformes économiques nationales demeurent cruciales pour la croissance et la résilience futures, et nous nous attendons à des progrès graduels compte tenu des contraintes politiques.

Marchés émergents : Des signes de vigueur soutenue

Les actions des marchés émergents (ME) ont inscrit des rendements exceptionnels en 20253, et nous croyons qu’il existe encore des raisons pour lesquelles le rendement supérieur pourrait se poursuivre en 2026.

  • La principale raison est l’affaiblissement prévu du dollar américain, qui, selon nous, pourrait avantager les actions des marchés émergents.
  • Les baisses de taux aux États-Unis permettent également aux banques centrales des marchés émergents de continuer à abaisser les taux, ce qui, selon nous, soutient la demande intérieure et les marchés boursiers.
  • La croissance du produit intérieur brut de nombreuses économies des marchés émergents devrait surpasser celle des marchés développés, en raison de leur situation démographique favorable, de la hausse de la consommation et des flux d’investissements.
  • De plus, les marchés émergents devraient profiter de l’expansion mondiale des infrastructures en matière d’intelligence artificielle. La Chine investit massivement dans l’IA et les technologies connexes, ce qui pourrait s’avérer un puissant moteur de rendement pour les marchés boursiers.

Titres de créance privés : Un potentiel de diversification

Nous croyons que le crédit privé demeure une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus au-delà du crédit traditionnel. Les taux de base demeurent supérieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie4, et l’amélioration des perspectives pour les biens immobiliers sous-jacents, en plus des flux de trésorerie des emprunteurs du marché intermédiaire, devraient, selon nous, permettre au crédit privé de bien se comporter en 2026.

De plus, un contexte de risque moins prononcé, une meilleure croissance et une inflation stable, combinés à une politique monétaire américaine assouplie, sont des conditions qui, selon nous, devraient soutenir le crédit privé.

Lire l’entièreté des perspectives de placement pour 2026

Obtenez nos perspectives macroéconomiques et de placement dans tous leurs détails, y compris les catégories d’actif que nous privilégions pour l’année à venir.

Télécharger le PDF

Transcript

Produits phares

  • 1

    Sources : Fonds monétaire international (FMI) et Bloomberg L.P., 12 novembre 2025. Selon les estimations du FMI, la croissance économique mondiale devrait grimper de 3,2 % en 2025. L’indice MSCI Monde toutes capitalisations a enregistré un rendement total de 21,98 % en dollars américains depuis le début de l’année.
  • 2

    Source : Bloomberg L.P., au 12 novembre 2025. Selon le ratio cours-bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l’indice Bloomberg Magnificent 7 Total Return (33,2x), l’indice MSCI Monde toutes capitalisations hors États-Unis (15,2x), l’indice S&P 400 Midcap (15,7x) et indice S&P 500 Value (18,5x) par rapport au ratio cours-bénéfice de l’indice S&P 500 (22,7x).
  • 3

    Source : Bloomberg L.P., au 12 novembre 2025. L’indice MSCI Marchés émergents a enregistré un rendement total de 33,72 % en dollars américains depuis le début de l’année.
  • 4

    Source : Bloomberg, au 17 novembre 2025, le taux des fonds fédéraux est de 4,0 % et était de 1,75 % avant la pandémie, le taux de base du Royaume-Uni est de 4,0 % et était de 0,75 % avant la pandémie, la facilité de dépôt de la BCE est de 2,0 % et était de -0,5 % avant la pandémie. L’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré une pandémie le 11 mars 2020.

Plus d'invesco