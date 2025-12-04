Marchés et économie k-économie-IA-vente-technologie
Découvrez notre analyse du récent délestage dans le secteur de l’intelligence artificielle, de la possibilité d’une remontée des Fêtes et de l’économie en K.
L’année 2025 a été marquée par l’incertitude, mais les marchés et les économies ont fait preuve d’une grande résilience. En ce qui concerne 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les actions puissent possiblement progresser.
Nous croyons que la baisse des taux d’intérêt aux États-Unis et l’augmentation des dépenses publiques en Europe, au Japon et en Chine devraient aider à sortir l’économie mondiale d’un ralentissement de milieu de cycle.
Une reprise de l’activité économique mondiale pourrait faire surgir la valeur dans un plus large éventail de secteurs, y compris les marchés non américains, les actions à petite capitalisation et les secteurs cycliques aux États-Unis.
L’année 2025 a été marquée par l’incertitude, mais les économies ont fait preuve d’une grande résilience et les marchés ont inscrit de solides rendements1. En ce qui concerne 2026, nous croyons que les conditions sont en place pour que les actions mondiales continuent de grimper. Nos Perspectives de placement annuelles pour 2026, Résilience et rajustement, reflètent deux thèmes clés :
Nous entamons 2026 d’humeur optimiste, confiants en la pérennité des sociétés, encouragés par l’orientation des banques centrales et le soutien budgétaire, et conscients que la diversification sera nécessaire à mesure que le marché évolue.
Les investisseurs se demandent si l’essor des placements liés à l’intelligence artificielle devient exagéré et si nous nous trouvons dans une bulle. À ce stade-ci, nous pensons que le thème des placements en intelligence artificielle (IA) va se poursuivre et que certaines comparaisons suggérées avec les bulles précédentes ne tiennent pas entièrement la route. Toutefois, nous privilégions un rajustement des portefeuilles pour composer avec les risques croissants.
Nous croyons qu’il existe des occasions liées à l’IA dont les cours sont plus intéressants, par exemple au sein des titres technologiques chinois. Le thème de l’IA peut se matérialiser sous d’autres angles. Par exemple, les sociétés qui adoptent l’IA peuvent rationaliser leurs coûts ou offrir de nouveaux produits. Enfin, les stratégies qui élargissent l’exposition au-delà des approches traditionnelles pondérées en fonction de la capitalisation boursière pourraient être un moyen prudent de réduire le risque de surexposition aux quelques titres les plus importants axés sur l’IA.
La croissance de la zone euro est décevante depuis plusieurs années. Toutefois, nous croyons que la situation est en train de changer, alors que l’Allemagne amorce une période de hausse des dépenses militaires et en infrastructures. Nous nous attendons à ce que cette tendance soit soutenue à travers la région par la hausse des dépenses militaires dans de nombreux pays, un pouvoir d’achat qui continue de croître et les récentes réductions de taux d’intérêt.
Selon nous, le pessimisme à l’égard du Royaume-Uni est trop grand. Nous croyons que la Banque d’Angleterre a maintenant plus de marge de manœuvre pour réduire les taux, et les ventes au détail semblent être en hausse. La croissance économique pourrait être positive en 2026 et ainsi soutenir les marchés britanniques.
Le Japon connaît un retour structurel de l’inflation qui a contribué à faire naître un cycle vertueux, où la consommation augmente parallèlement aux salaires nominaux. Le marché de l’emploi demeure serré et les investissements en capital ont été plus vigoureux que la plupart des économies, et ce, régulièrement.
Nous nous attendons à ce que la croissance au Japon continue de s’améliorer pour se situer au-dessus de la tendance en 2026, grâce à des mesures de relance budgétaire significatives. Nous nous attendons à ce que la Banque du Japon rehausse lentement ses taux, maintenant les taux en territoire expansionniste, ce qui soutiendra la croissance et les investissements.
L’Inde devrait poursuivre ses réformes et continuer de proposer du potentiel en 2026, parallèlement à une amélioration des relations entre les États-Unis et l’Inde. Cela peut aider à faire grimper les actions indiennes. Nous nous attendons à ce que l’Inde demeure la grande économie qui connaîtra la croissance la plus rapide au monde, avec une légère accélération de la croissance en raison des réductions de taux de la Banque de réserve de l’Inde. Selon nous, des réformes économiques nationales demeurent cruciales pour la croissance et la résilience futures, et nous nous attendons à des progrès graduels compte tenu des contraintes politiques.
Les actions des marchés émergents (ME) ont inscrit des rendements exceptionnels en 20253, et nous croyons qu’il existe encore des raisons pour lesquelles le rendement supérieur pourrait se poursuivre en 2026.
Nous croyons que le crédit privé demeure une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus au-delà du crédit traditionnel. Les taux de base demeurent supérieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie4, et l’amélioration des perspectives pour les biens immobiliers sous-jacents, en plus des flux de trésorerie des emprunteurs du marché intermédiaire, devraient, selon nous, permettre au crédit privé de bien se comporter en 2026.
De plus, un contexte de risque moins prononcé, une meilleure croissance et une inflation stable, combinés à une politique monétaire américaine assouplie, sont des conditions qui, selon nous, devraient soutenir le crédit privé.
Obtenez nos perspectives macroéconomiques et de placement dans tous leurs détails, y compris les catégories d’actif que nous privilégions pour l’année à venir.
Le repli a été concentré dans les titres de croissance à mégacapitalisation, même si bon nombre d’entre eux ont affiché de solides bénéfices. Nous sommes d’avis que cela témoigne du scepticisme à l’égard des évaluations élevées.
Selon nous, le secteur de l’intelligence artificielle n’est pas encore une bulle, mais les meilleures occasions potentielles en matière d’actions pourraient se trouver en dehors des mégacapitalisations.
