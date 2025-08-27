M. Powell suggère de modifier la politique de la Fed

Normalement, on aimerait penser que le mois d’août est un mois plus calme : en effet, les gens sont en vacances, on reçoit moins de courriels et c’est le moment idéal pour rattraper son retard en lecture. Mais cet été, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous reposer, et la semaine dernière n’a pas fait exception. Les nouvelles données ont indiqué une croissance mondiale plus résiliente1, ce qui a incité certains membres de la Fed à adopter un ton plus ferme dans leurs commentaires au cours de la semaine. Mais le discours que Jerome Powell, président de la Fed, a prononcé au symposium économique de Jackson Hole, a été le moment fort de la semaine. Il a laissé entendre qu’une baisse de taux pourrait avoir lieu en septembre, car « l’évolution de l’équilibre des risques pourrait justifier un rajustement de l’orientation de la politique monétaire ». Et, bien sûr, aucune semaine en 2025 n’est normale sans une nouvelle attaque de l’administration américaine contre la Fed.

Les titres technologiques américains ont fait l’objet de ventes massives au début de la semaine2, car des universitaires se sont demandé si l’intelligence artificielle (IA) contribue réellement à stimuler la productivité3 et la Chine a ordonné aux entreprises de ne pas utiliser la puce H20 de NVIDIA. Toutefois, ils se sont redressés vendredi4 à la suite des commentaires de M. Powell à Jackson Hole.

Changement potentiel de l’orientation de la politique monétaire de la Fed

Le signal donné par M. Powell selon lequel une baisse de taux en septembre est de plus en plus probable a marqué un changement potentiel de l’orientation de la politique de la Fed. Après une période de politique monétaire relativement restrictive, elle estime maintenant que l’équilibre des risques, en particulier les signes d’un ralentissement du marché de l’emploi, justifie une approche plus expansionniste.

Même si l’inflation demeure une préoccupation, certains décideurs semblent prêts à ignorer les récentes pressions sur les prix causées par les droits de douane, les considérant comme transitoires plutôt que comme le signe d’une tendance inflationniste plus générale. Cette perspective se reflète sur le marché obligataire, où le taux d’inflation neutre sur 1 an, 3 ans et 5 ans est demeuré bien ancré5. En effet, la Fed s’aligne sur les attentes du marché en matière d’assouplissement, ce que nous jugeons favorable pour les actifs risqués. Dans ce contexte, nous sommes donc réticents à l’idée de lutter contre la Fed.

Toutefois, l’administration américaine continue de se battre contre elle. Cette fois-ci, l’administration a demandé à Lisa Cook, gouverneure de la Fed, de démissionner et à M. Powell de la congédier (alors qu’il n’a pas le pouvoir de faire) en raison d’une allégation de fraude hypothécaire. Mme Cook a riposté en disant qu’elle ne cèderait pas aux pressions qui visent à la pousser à la démission. Il s’agit d’un autre signe clair que l’administration américaine cherche à remodeler la Fed et à faire baisser les taux directeurs.

Ironie du sort, le compte rendu de la réunion de juillet du Federal Open Market Committee (FOMC), publié la semaine dernière, adoptait un ton relativement ferme et laissait entendre que la plupart des membres étaient d’avis que l’inflation était un problème plus important que la croissance. Bien entendu, ce compte rendu reflétait les données antérieures à la récente révision à la baisse des données sur le marché du travail6. Par ailleurs, dans un balado de Bloomberg7, la semaine dernière, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré qu’il « ne pense pas que nous devrions nous abstenir de parler d’un scénario où les taux pourraient augmenter du point de vue de la politique ».

Néanmoins, le ton de M. Powell à Jackson Hole marque une rupture par rapport aux messages plus fermes énoncés dans le compte rendu du FOMC. Nous prenons ses commentaires au sérieux, car ils laissent entrevoir un changement de point de vue de la Fed. Même si des débats internes, voire des divergences d’opinions, peuvent surgir lors des prochaines réunions, la trajectoire semble claire. À notre avis, la prochaine décision de la Fed devrait se diriger vers un assouplissement de sa politique.

Les données récentes montrent des signes de vigueur à l’échelle mondiale

Les données de l’indice des directeurs d’achats (PMI) de la semaine dernière ont mis en évidence un contexte de croissance résiliente où l’activité devrait s’améliorer au cours des prochains mois8. Cette amélioration a été généralisée aux États-Unis, en Europe ainsi que dans certaines régions d’Asie, et s’est traduite par de meilleures perspectives en matière d’emploi et de prix parmi les entreprises sondées. Il s’agit généralement d’une bonne nouvelle pour la croissance, et potentiellement pour les actions, mais on peut s’interroger sur le moment et l’ampleur de la future baisse du taux directeur de la Fed.

La faiblesse des titres technologiques s’inverse après les déclarations de M. Powell

Même si les données macroéconomiques mondiales ont été positives, le secteur des technologies a fait reculer les actions avant la réunion de la Fed à Jackson Hole9 et aucune nouvelle précise n’est à l’origine de ce mouvement. On pourrait supposer que la plupart des entreprises de ce secteur attendent avec impatience les résultats de NVIDIA la semaine prochaine. Cela semble dû à l’accumulation de plusieurs nouvelles. Tout d’abord, un article récent10, qui suggère que les gains de productivité liés à l’IA ne sont pas perceptibles pour de nombreuses entreprises, a été largement cité dans les bulletins de nouvelles. Cela remet donc en question la capacité de ces sociétés à rentabiliser leurs dépenses en immobilisations.

Ensuite, les défis géopolitiques liés aux technologies de pointe ont refait surface lorsque NVIDIA a ordonné la suspension de la production de puces H20, après que les autorités chinoises eurent décidé de restreindre les ventes de ces processeurs spécialement conçus pour être vendus sur le marché chinois.

Toutefois, ces préoccupations ont rapidement été reléguées au second plan à la fin de la semaine, car l’anticipation d’une baisse des taux directeurs a contribué à la forte remontée des secteurs de croissance du marché11.

À quoi peut-on donc s’attendre?

Au cours de la prochaine semaine, NVIDIA publiera ses résultats. Il s’agit désormais d’un enjeu à la fois macroéconomique et microéconomique. En fait, cela peut même être considéré comme un enjeu géopolitique. Compte tenu des dépenses en immobilisations et des projections provenant des fournisseurs de services infonuagiques à très grande échelle, on peut supposer que les chiffres publiés seront solides. Les commentaires du président et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, doivent toutefois être surveillés de près afin de détecter tout signe indiquant que ses clients pourraient réduire leurs dépenses.

Au début de la semaine dernière, le ton plus ferme à l’égard de la politique monétaire12 a quelque peu soutenu le dollar américain, mais les propos conciliants de M. Powell à la fin de la semaine lui ont nui. Nous restons d’avis que la tendance du dollar est à la baisse. Nous croyons qu’il demeure surévalué13 et que les écarts de taux d’intérêt aux États-Unis semblent sur le point de diverger avec le reste du monde. À notre avis, les attaques contre la Fed contribuent notamment à affaiblir davantage le dollar.

La faiblesse du dollar, l’amélioration de la croissance mondiale et la politique expansionniste des États-Unis pourraient, selon nous, libérer des occasions dans des segments du marché qui ont récemment tiré de l’arrière, y compris les actions américaines à petite capitalisation et les actions autres qu’américaines.