k-économie-IA-vente-technologie

28 novembre 2025
Brian Levitt
Brian Levitt
Stratège en chef, marchés mondiaux et chef, Stratégie et points de vue
Un fan de la K-pop lève son bâton lumineux dans les airs lors d’un concert de K-pop.

Points importants à retenir

K-pop?

1

Nous sommes dans une économie en K, les Américains à revenu élevé et à faible revenu suivant des trajectoires divergentes.

Débat sur une bulle

2

À mon avis, la comparaison entre la progression actuelle du marché et celle qui a précédé la bulle technologique est exagérée.

Père Noël

3

Le marché sera-t-il vilain ou gentil entre l’Action de grâce et la veille du jour de l’An? Je vote pour gentil.

Il est difficile de nommer les choses. J’ai eu du mal à nommer mes enfants et mes perspectives pour l’année à venir, par exemple. Vous pouvez imaginer ma surprise lorsque « K-pop » m’est venue à l’esprit comme nom parfait pour les perspectives à venir d’Invesco pour 2026.

Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’une économie en K où les Américains les plus riches semblent connaître une forte croissance, tandis que les ménages à faible revenu peinent à joindre les deux bouts. Le « pop » pourrait faire référence à ce qu’on appelle la bulle de l’IA (dont nous discuterons plus en détail plus bas), mais je le vois davantage comme les marchés qui « éclatent » vers le haut dans le contexte de 2026 caractérisé par une économie en K.

Bien sûr, si vous devez l’expliquer, vous ne pouvez pas l’utiliser. Comme mes partenaires de marketing me l’ont rappelé, ce n’était pas l’idéal au niveau de l’optimisation des moteurs de recherche de toute façon.

Néanmoins, je pense que c’est trop bon pour ne pas l’utiliser quelque part. De plus, je vais continuer d’essayer de plaire à la jeune génération. Le film K-Pop Demon Hunters a été visionné 325 millions de fois en 90 jours1. Certaines de ces personnes lisent sûrement Au-dessus de la mêlée. Comme les chasseurs de démons, je continuerai de travailler pour protéger les investisseurs contre tout danger, mais sans chanter. Les gens ne veulent pas m’entendre, et le service de la conformité ne peut pas me laisser chanter « we’re goin’ up, up, up ».

En territoire connu

Pour évaluer le récent délestage des titres liés à l’intelligence artificielle (IA), j’utilise le principe du rasoir d’Occam, qui suggère que l’explication la plus simple est habituellement la bonne. L’explication la plus simple : la volatilité et les corrections des marchés sortent rarement de nulle part. Elles ont tendance à découler de l’incertitude entourant la politique monétaire.

À titre informatif, j’ai tracé un graphique à partir du niveau de l’indice de Goldman Sachs composé de sociétés technologiques non rentables, et quelques observations ressortent.2

  • Le panier a bondi au début de 2020 après que la Réserve fédérale américaine (Fed) eut abaissé les taux d’intérêt à zéro.
  • Il s’est effondré à la fin de 2021, lorsqu’il est devenu évident que la Fed devait relever considérablement les taux pour lutter contre l’inflation.
  • Il a encore monté en flèche après le « Jour de la libération » du 2 avril, les investisseurs s’attendant de plus en plus à des réductions de taux.
  • Puis, il a atteint un sommet à la mi-octobre, lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que les points de vue des dirigeants de la Fed sur la façon d’aller de l’avant divergent fortement.
  • Malgré toutes les rumeurs de bulle, la remontée des sociétés technologiques non rentables depuis le début d’avril est dérisoire par rapport à la flambée observée au début de la décennie.

Selon le rasoir d’Occam, une baisse des coûts d’emprunt est essentielle pour les sociétés technologiques qui perdent de l’argent et doivent financer leurs activités, et dont l’évaluation dépend de bénéfices qui pourraient ne pas se matérialiser avant des années. Bref, surveillez la Fed!

Il peut s’agir d’un biais de confirmation, mais…

… la comparaison entre la progression actuelle du marché et celle qui a précédé la bulle technologique de 1995 est exagérée. Les investisseurs peuvent citer certains parallèles, notamment les préoccupations à l’égard du financement circulaire et des investissements excessifs, mais l’ampleur de la progression de l’indice Nasdaq-100 jusqu’à présent n’est pas du tout comparable à celle de 1995 à 2000. L’indice Nasdaq-100 a progressé de 1 000 % de 1994 à 1999. Il a augmenté de 200 % depuis le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022.3 Bien qu’il s’agisse d’un rendement important, ce n’est pas encore comparable au rendement de la fin des années 1990.3

On a dit

« Mon estimation de la valeur des titres n’est pas, et ce, depuis un certain temps, en phase avec les marchés. »   – Michael Burry, fondateur, Scion Asset Management

Les récents commentaires de Michael Burry sur une bulle de l’IA ont été communiqués dans sa lettre annonçant la fermeture de Scion Asset Management plus tôt ce mois-ci. Ils soulignent sa conviction que les marchés sont détachés des données fondamentales. Compte tenu de sa prémonition sur le marché américain de l’habitation en 2008, les investisseurs portent attention à ce qu’il dit. Ou comme Jonathan Levin de Bloomberg l’a souligné, « nous sommes obsédés par les investisseurs à contre-courant qui misent massivement sur des résultats macroéconomiques », ce qui amplifie la crainte que ses commentaires suscitent. Personnellement, je suis assez âgé pour me souvenir des avertissements de Burry vers la fin de la correction de 2022 selon lesquels le creux n’avait pas été atteint, ainsi que de sa recommandation de vendre en 2023.

La décision de Burry de fermer son fonds et de laisser entendre que « la seule décision gagnante est de ne pas jouer » a pour effet d’accroître l’anxiété. Pourtant, la perspective est importante. Les évaluations sont élevées, mais environ la moitié des niveaux de 1999,4 et les dépenses en immobilisations du secteur des technologies en proportion des flux de trésorerie disponibles, qui s’établissent actuellement à 38 %, sont conformes à la moyenne sur 35 ans.5 C’est un contraste frappant par rapport à la fin des années 1990, lorsque de nombreuses sociétés avaient du mal à financer leur croissance de façon durable.

Et même si Burry peut choisir de rester à l’écart, bon nombre d’entre nous ont encore besoin de jouer, car nous croyons que la façon d’atteindre nos objectifs à long terme est de participer de façon rigoureuse et non de faire de l’évitement.

Puisque vous m’avez posé la question... (partie 1)

Q. : Vous attendez-vous à une remontée des Fêtes?

R. : Premièrement, j’admets que j’ai dû chercher la définition d’une telle remontée. La période couvre les cinq derniers jours de bourse de décembre et les deux premiers jours de bourse de janvier. Par le passé, le marché a été positif plus de 75 % du temps durant cette période,6 ce qui ne semble pas si remarquable, étant donné que les marchés ont tendance à augmenter plus souvent qu’à diminuer. Il convient toutefois de noter que le gain moyen d’environ 1,3 % au cours de ces sept jours est nettement supérieur au rendement moyen de 0,2 % sur une période typique de sept jours.7

Honnêtement, j’ai d’abord supposé qu’il s’agissait de la période entre l’Action de grâce et la fin de l’année. Le marché sera-t-il vilain ou gentil? Je vote pour gentil. Pourquoi? Comme je l’ai dit, les taux de rendement sont faibles,8 les prix du pétrole sont faibles,9 l’économie semble résiliente,10 les attentes inflationnistes sont contenues11 et la Fed est dans un cycle d’assouplissement. Tout cela devrait soutenir les actifs risqués, peu importe ce qui se produira pendant la période de remontée des Fêtes de sept jours.

Puisque vous m’avez posé la question... (partie 2)

Q. : Comment êtes-vous en mesure d’évaluer l’état de l’économie pendant la paralysie sans les données du gouvernement américain?

R. : C’est comme conduire dans le brouillard. Vous arriverez probablement à votre destination, mais vous devez ajuster votre vision et vous concentrer davantage. Voici quelques-unes des sources que j’utilise : pour ce qui est du marché de l’emploi, je me suis fié au Rapport national sur l’emploi d’ADP; il a ralenti à une moyenne mensuelle de six mois de seulement 52 000 emplois dans le secteur privé.12 Pour la consommation, je suis les données sur les dépenses par carte de crédit, qui ont continué de montrer la résilience de la demande des ménages américains.13 En ce qui a trait à l’inflation, je surveille les attentes sur le marché obligataire, et celles-ci demeurent contenues.14

Cela dit, je suis heureux que le gouvernement ait rouvert ses portes et, comme tout conducteur, j’ai hâte que le brouillard se dissipe.

Téléphonez à un ami

On me demande souvent ce que tout le monde fera pour gagner sa vie à mesure que l’IA atteindra son plein potentiel. Lorsque des questions difficiles se posent, je téléphone habituellement à des amis d’Invesco. Ce mois-ci, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Zack Kass, conseiller mondial en intelligence artificielle et ancien chef du service de mise en marché à OpenAI.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir de notre discussion :

  • Kass soutient que l’IA nous forcera à redécouvrir ce que signifie d’être humain. Selon lui, nous entrons dans une ère d’« intelligence non mesurée », où l’IA devient aussi omniprésente et bon marché que l’électricité, donnant à tout le monde accès à une aide sur demande de niveau du doctorat. Cela n’élimine pas le travail, mais le modifie.
  • Les rôles qui pourraient se développer seront ceux qui requièrent des qualités profondément humaines, y compris la créativité, l’empathie, l’humour, l’adaptabilité et la pensée critique, selon Kass. Les machines peuvent effectuer des tâches cognitives de routine, mais elles ne peuvent pas reproduire le jugement, l’intelligence émotionnelle ou les valeurs. Il estime que l’éducation accordera la priorité à ces caractéristiques irremplaçables et que la société se restructurera en fonction des compétences axées sur l’être humain. Bref, l’IA ne nous rendra pas désuets, mais rendra le fait d’être humain plus précieux que jamais, selon Kass.

Presque célèbre

J’ai passé quelques minutes avec le restaurateur Stephen Starr dans les studios de CNBC et j’ai bien aimé sa façon de me taquiner, en disant que la maquilleuse n’avait pas réussi à me faire paraître mieux. Il avait bien raison. Je lui ai demandé le secret pour bâtir un empire de la restauration, et il a dit que c’est la persévérance et l’effort constant pour améliorer les choses.

Comme si ce n’était pas assez, on m’a par la suite demandé de participer à un webinaire financier avec Tim Tebow, le quart-arrière qui a remporté le trophée Heisman. Tebow a parlé des défis que présente le fait de gagner beaucoup d’argent rapidement et souligné l’importance d’avoir une excellente équipe ayant une vision commune. Il a exhorté les investisseurs à se concentrer non seulement sur le rendement du capital investi, mais aussi sur l’incidence de celui-ci.

Les rumeurs selon lesquelles j’aurais demandé à Starr une table de choix au Babbo ou à Tebow de faire admettre un de mes proches à l’Université de la Floride sont infondées!

