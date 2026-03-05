Le discours et les faits soutiennent les marchés boursiers non américains

Renseignements importants
NA5259670
Image : Witthaya Prasongsin / GettyImages
Cet article fait référence aux États-Unis et son contenu peut ne pas s’appliquer au Canada. Toutes les données sont exprimées en dollars américains.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
Les sociétés technologiques axées sur l’intelligence artificielle sont sensibles à des risques précis, comme les petits marchés, les changements dans le cycle économique, la croissance économique, les progrès technologiques, l’obsolescence et la réglementation. Ces sociétés peuvent avoir des produits, des marchés, des ressources ou du personnel limités, ce qui rend leurs titres plus volatils, en particulier pour les petites entreprises en démarrage. Les changements technologiques rapides peuvent nuire à leurs résultats. Les sociétés d’IA comptent souvent sur les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les secrets commerciaux pour protéger leur technologie, mais rien ne garantit que ces protections seront suffisantes. Les dépenses importantes en recherche et développement (R-D) ne garantissent pas le succès des produits ou des services.
L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix à la consommation et est une mesure de l’inflation couramment citée.
La classification Global Industry Classification Standard (GICS) a été conçue par MSCI Inc. et Standard & Poor’s et est la propriété exclusive et une marque de service de ces deux sociétés.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’un pays qui mesure la valeur monétaire de tous les biens finis et services produits dans ce pays au cours d’une période donnée.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
Le Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) est un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière de la Bourse de Corée (KRX), qui suit toutes les actions ordinaires négociées à sa plateforme principale.
Un taux directeur est le taux utilisé par les banques centrales pour mettre en œuvre ou annoncer leur politique monétaire.
L’indice MSCI Monde tous pays représente les sociétés à moyenne et à grande capitalisation de 23 marchés développés (MD) et 24 pays émergents (ME). Avec ses 2 515 composantes, l’indice couvre environ 85 % de l’ensemble d’occasions de placement en actions mondiales.
L’indice MSCI Marchés émergents reflète la représentation des actions à grande et moyenne capitalisation dans les marchés émergents.
L’indice Nikkei 225 est une moyenne pondérée des cours des 225 plus importantes sociétés japonaises cotées à la première section de la Bourse de Tokyo.
Les indices des directeurs d’achats sont fondés sur des enquêtes mensuelles menées auprès de sociétés du monde entier et évaluent les conditions économiques dans les secteurs de la fabrication et des services.
Les risques liés aux placements dans des titres d’émetteurs étrangers, y compris sur les marchés émergents, peuvent inclure les fluctuations de change, l’instabilité économique et politique et les particularités fiscales des pays étrangers.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier américain.
L’indice S&P 500 Software Industry GICS Level 3 suit les sociétés américaines à grande capitalisation ayant pour activité principale le développement de logiciels, y compris les sous-secteurs des logiciels d’applications et des systèmes.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
De nombreux produits et services offerts dans les secteurs liés à la technologie peuvent devenir rapidement désuets, ce qui peut réduire la valeur des émetteurs.
Les opinions exprimées ci-dessus sont celles de l’auteur en date du 2 mars 2026. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.