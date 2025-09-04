Marchés et économie

Les actions font fi des temps difficiles

4 septembre 2025
Invesco Investment Solutions
Bureau de stratégie des marchés mondiaux d’Invesco
Gens qui marchent dans la rue

Points importants à retenir

Pressions sur la Fed

1

La Maison-Blanche tente de destituer Lisa Cook, gouverneure de la Fed, ce qui pourrait menacer l’indépendance de l’institution.

Estimations de l’inflation

2

L’inflation de base a augmenté tout en demeurant conforme aux prévisions consensuelles, ce qui renforce les attentes du marché à l’égard d’une réduction du taux directeur en septembre.

Attentes de Nvidia

3

Les bénéfices de Nvidia ont augmenté, mais l’action a reculé après que la société a indiqué qu’elle s’attendait à un ralentissement de la croissance de ses revenus au cours des prochains trimestres.

L’indice S&P 500 a clôturé le mois d’août près d’un sommet record1, contredisant un scénario qui aurait pu sembler moins favorable il y a quelques semaines à peine. Au début du mois, de nombreux investisseurs se préparaient à la faiblesse saisonnière, à l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers, aux évaluations élevées2 et même aux turbulences politiques à l’égard de l’indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les marchés ont malgré tout progressé.

D’où vient cette résilience? La croissance économique aux États-Unis est demeurée solide3 et bon nombre d’observateurs s’attendent à ce que la Fed réduise le taux directeur à sa prochaine réunion. Ces facteurs favorables pourraient avoir aidé les marchés à faire abstraction des turbulences et à surmonter le proverbial « mur de l’inquiétude ».

À l’approche de septembre et d’octobre, les mêmes préoccupations continueront probablement à se faire entendre, y compris la saisonnalité, les risques politiques et les évaluations. Pourtant, nous ne voyons guère de signes annonciateurs de la fin du cycle. En effet, les données macroéconomiques et les signaux du marché continuent d’indiquer le contraire. La chanson de Green Day « Wake me up when September ends » (réveillez-moi à la fin de septembre) pourrait être une devise appropriée pour ceux qui sont préoccupés par la volatilité à venir dans les prochaines semaines.

La gouverneure Cook démissionnera-t-elle?

Les pressions politiques sur la Fed ont augmenté la semaine dernière. La Maison-Blanche a troqué les attaques verbales envers la banque centrale contre des actions directes ayant pour effet de modifier sa composition. Dans un geste sans précédent, le président Trump a récemment annoncé qu’il congédiait Lisa Cook, gouverneure de la Fed. C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un président en exercice tente de destituer un gouverneur de la Fed en fonction. La Maison-Blanche a invoqué des allégations de fraude hypothécaire pour justifier la destitution « pour motifs valables » de Mme Cook, même si elle n’a pas été officiellement inculpée et encore moins reconnue coupable d’un crime.

En réponse à la tentative de congédiement et aux allégations criminelles pesant contre elle, la gouverneure Cook a déclaré qu’elle n’avait « aucune intention de se laisser intimider et de démissionner ». Elle a par la suite intenté une poursuite judiciaire contre l’administration Trump. L’affaire se rendra probablement jusqu’en Cour suprême et les procureurs auront le lourd fardeau de prouver que Mme Cook a agi dans l’intention de tromper et que sa conduite a causé un préjudice important, un argument qui a historiquement eu peu de succès dans des cas semblables.

Les enjeux de cette affaire sont pourtant considérables. Si l’administration Trump réussit à destituer la gouverneure Cook, elle pourrait nommer son remplaçant et, ce faisant, obtenir une majorité de membres favorables à ses positions parmi les sept membres du conseil des gouverneurs. Bien qu’elle ne marque pas nécessairement la fin de l’indépendance de la Fed, la destitution de Mme Cook pourrait créer un précédent dangereux et ouvrir la porte à une plus grande ingérence du gouvernement dans les décisions de politique monétaire. À plus court terme, elle pourrait aussi biaiser l’orientation de la politique monétaire vers une baisse du taux directeur. Toute autre mesure qui minerait la confiance du public à l’égard de la Fed et affecterait sa crédibilité pourrait toutefois avoir des conséquences plus graves pour les marchés et pour l’économie.

Les politiciens auraient intérêt à se rappeler qu’une banque centrale indépendante est essentielle pour contenir les taux d’intérêt à long terme et bien ancrer les attentes d’inflation. Si jamais on percevait que la Fed est contrôlée par le gouvernement, il pourrait en découler un affaiblissement important du dollar américain, une hausse des coûts d’emprunt aux États-Unis et une reprise importante de l’inflation. Ces conséquences nuiraient manifestement à l’économie et aux investisseurs.

Heureusement, les marchés financiers continuent de considérer ce risque comme peu probable, avis que nous partageons. Le dollar américain et le taux des obligations du Trésor américain à 30 ans ont clôturé la semaine dernière pratiquement sans changement et les attentes d’inflation à long terme n’ont augmenté que légèrement4. Le fait que l’indice S&P 500 ait terminé la semaine près d’un nouveau sommet record et que les écarts de taux des obligations de sociétés se soient rapprochés de creux historiques5 illustre le risque associé aux décisions de placement prises uniquement en fonction du flot des nouvelles. Même si nous demeurons optimistes à l’égard des actions américaines, les investisseurs préoccupés, à juste titre, par l’exposition aux États-Unis pourraient envisager de se tourner vers des occasions intéressantes à l’étranger.

Attentes d’inflation légèrement plus élevées

L’inflation de base a augmenté de 2,9 % sur 12 mois, conformément aux attentes, mais toujours au-dessus de la zone de confort de la Fed6. Malgré ce niveau élevé, le fait qu’il corresponde aux prévisions consensuelles pourrait renforcer les attentes du marché à l’égard d’une baisse de taux en septembre7. Les pressions sur les prix devraient encore augmenter en raison de la mise en œuvre des tarifs douaniers, ce qui soulève la question cruciale de savoir si cela représente un choc des prix ponctuel ou le début d’une inflation soutenue. Nous considérons les tarifs douaniers comme un choc transitoire et nous croyons que la Fed les interprétera de la même façon. La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est par ailleurs détériorée, ce qui n’est pas surprenant vu l’augmentation des prix. Les attentes d’inflation sur le marché obligataire ont augmenté8 et, même si les niveaux actuels laissent toujours entrevoir une stabilité relative des prix, la tendance justifie une surveillance étroite. Une hausse soutenue des attentes d’inflation pourrait entraîner un changement de politique de la Fed et servir de mise en garde pour les cycles économiques et de marché.

Nvidia s’attend à un ralentissement de la croissance de ses revenus

Les marchés américains ont réussi à atteindre de nouveaux sommets, même si Nvidia, qui affiche la plus grande capitalisation boursière, a reculé après avoir enregistré une croissance des bénéfices d’à peine 56 % sur 12 mois9. Quelle que soit la mesure objective utilisée, les bénéfices passés de Nvidia ont été remarquables. Il en faut toutefois plus de nos jours. L’ampleur de ses revenus et de ses bénéfices diminue depuis maintenant plusieurs trimestres, et la société a indiqué qu’elle s’attendait à un ralentissement de la croissance de ses revenus au cours des prochains trimestres.

Le ralentissement répété de la croissance des bénéfices de Nvidia et d’autres sociétés à mégacapitalisation n’a rien d’inquiétant. C’est une situation normale qui se produira. Mais c’est peut-être un signe qu’il faut au moins envisager une rotation de l’exposition aux actions américaines vers certains segments qui ont été moins prisés.

La France, un cas désespéré?

Le gouvernement du premier ministre François Bayrou sera soumis à un vote de confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre. Les votes de confiance ne sont pas nécessairement rares en France, mais le caractère inhabituel de celui qui vient tient au fait que c’est le premier ministre lui-même qui l’a provoqué. Les marchés des paris, comme Polymarket, prédisent à près de 90 % qu’il perdra le vote de confiance.

Comme de nombreux gouvernements dans le monde, la France tente de réduire ses dépenses pour remettre le pays sur une voie budgétaire viable. Le marché obligataire français a ressenti ces pressions budgétaires. Le taux des obligations d’État à 5 ans de la France a dépassé celui des obligations d’État de même échéance de l’Italie, une première depuis l’introduction de l’euro en 199910. De plus, neuf émetteurs français ont des obligations de sociétés en circulation qui se négocient désormais à des taux plus serrés que les obligations d’État de même échéance11. Les investisseurs affirment avoir une plus grande confiance dans les sociétés françaises que dans le gouvernement français.

Nous ne voyons toutefois aucune raison de paniquer et ne pensons pas qu’un défaut de paiement est imminent.

Ce qu’il faut surveiller cette semaine

Date

Région

Données économiques publiées ou événement

Pourquoi est-ce important?

2 sept.

États-Unis

Indice ISM des directeurs d’achats du secteur manufacturier (PMI)

Indicateur clé de la santé et des conditions économiques du secteur manufacturier aux États-Unis

 

 

États-Unis

Dépenses de construction

Indicateur des tendances de placement en immobilier et en infrastructures

 

 

Zone euro

Indice final des directeurs d’achats du secteur manufacturier

Reflet de l’activité industrielle et du dynamisme économique dans la zone euro

 

 

Royaume-Uni

Indice final des directeurs d’achats du secteur manufacturier

Signe de la santé du secteur manufacturier britannique

 

3 sept.

États-Unis

Commandes passées aux usines

Mesure de la demande de produits manufacturés; indicateur avancé de la production

 

 

États-Unis

Rapport JOLTS sur les postes à pourvoir

Aperçu du resserrement du marché de l’emploi et des tendances en matière d’embauche

 

 

États-Unis

Beige Book (Livre beige)

Aperçu qualitatif des conditions économiques dans l’ensemble des districts de la Fed

 

4 sept.

États-Unis

Rapport sur l’emploi d’ADP

Données sur les emplois privés avant le rapport officiel sur l’emploi; influe sur la confiance des investisseurs

 

 

États-Unis

Indice ISM des directeurs d’achats du secteur des services

Mesure de l’activité du secteur des services, qui représente la majeure partie du PIB des États-Unis

 

 

États-Unis

Demandes initiales de prestations d’assurance-chômage

Aperçu hebdomadaire de la santé du marché de l’emploi

 

 

Canada

Décision relative au taux directeur

Signe de la position de la Banque du Canada en matière de politique monétaire

 

 

Zone euro

Indice final des directeurs d’achats du secteur des services

Reflet du rendement du secteur des services dans l’ensemble de la zone euro

 

 

Royaume-Uni

Indice final des directeurs d’achats du secteur des services

Indicateur de la vigueur de l’économie des services du Royaume-Uni

 

5 sept.

États-Unis

Emplois non agricoles

Rapport sur le marché de l’emploi le plus suivi; indicateur clé des décisions de politique monétaire de la Fed

 

 

États-Unis

Taux de chômage

Mesure de base du ralentissement du marché de l’emploi

 

 

États-Unis

Salaire horaire moyen

Suivi de l’inflation des salaires; un indicateur clé de la politique monétaire

 

 

États-Unis

Indice Global Supply Chain Pressure

Évaluation des goulots d’étranglement et des pressions inflationnistes dans le commerce mondial

 

 

Royaume-Uni

Indice des directeurs d’achats du secteur de la construction

Indicateur de l’activité du secteur de la construction au Royaume-Uni ainsi que de la confiance à son égard

 

  • 1

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025.
  • 2

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon le ratio cours/bénéfice de l’indice S&P 500.
  • 3

    Source : US Bureau of Economic Analysis, au 30 juin 2025, selon le PIB des États-Unis au deuxième trimestre.
  • 4

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon le taux des obligations du Trésor américain à 30 ans et l’indice du dollar américain, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises pondérées en fonction des échanges.
  • 5

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon l’écart ajusté en fonction des options de l’indice Bloomberg US Corporate Bond.
  • 6

    Source : US Bureau of Economic Analysis, au 31 juillet 2025, selon les dépenses personnelles de consommation de base.
  • 7

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon le taux de probabilité implicite des fonds fédéraux.
  • 8

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon le taux d’inflation neutre des titres du Trésor américain à 3 ans.
  • 9

    Source : Bloomberg L.P., au 27 août 2025, bénéfices du deuxième trimestre, au 30 juin 2025.
  • 10

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025, selon les taux des obligations d’État à 5 ans de la France et de l’Italie.
  • 11

    Source : Bloomberg L.P., au 29 août 2025.

