Maintenir une perspective à long terme alors que le conflit avec l’Iran se poursuit

Renseignements importants
NA5279234
Image : Jiojio / Getty
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada. Toutes les données sont exprimées en dollars américains.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
L’indice Bloomberg US Corporate Bond mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables à taux fixe de qualité investissement. Ce marché comprend les titres libellés en dollars américains émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et des services financiers.
Les produits de base peuvent exposer un investisseur à une volatilité plus importante que celle de titres traditionnels comme les actions et les obligations, et elles peuvent fluctuer considérablement en raison de conditions météorologiques, de la conjoncture politique, de la fiscalité et d’autres faits touchant la réglementation et les marchés.
L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix à la consommation et est une mesure de l’inflation couramment citée.
L’écart de taux est la différence de taux entre des obligations dont l’échéance est semblable, mais dont la qualité du crédit est différente.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’un pays qui mesure la valeur monétaire de tous les biens finis et services produits dans ce pays au cours d’une période donnée.
Les fluctuations des prix de l’or et des métaux précieux peuvent avoir une incidence sur la rentabilité des sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux. L’évolution de la situation politique ou économique des pays où sont implantées les sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux peut avoir un effet direct sur le prix de l’or et des métaux précieux.
Le secteur de la santé est exposé à des risques liés à la réglementation gouvernementale, et à l’obsolescence causée par les progrès scientifiques et les innovations technologiques.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
L’indice du secteur manufacturier de l’ISM est fondé sur les enquêtes de l’Institute of Supply Management auprès de sociétés manufacturières aux États-Unis, suit l’emploi, la production, les stocks, les nouvelles commandes et les livraisons des fournisseurs.
L’indice ISM des directeurs d’achats du secteur des services, qui est fondé sur les enquêtes de l’Institute of Supply Management auprès des directeurs d’achats des secteurs autres que manufacturiers à l’échelle nationale, surveille l’activité commerciale, les nouvelles commandes, l’emploi et les livraisons des fournisseurs.
L’indice MSCI Monde tous pays hors États-Unis est un indice non géré considéré comme étant représentatif des actions à moyenne et à grande capitalisation de l’ensemble des marchés établis et émergents, à l’exception des États-Unis. Il est calculé à partir du rendement net, soit après déduction des impôts applicables aux investisseurs non-résidents.
L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est publié tous les mois par l’Université du Michigan et compilé à partir d’un sondage téléphonique conçu pour évaluer les attentes des consommateurs américains à l’égard de l’économie et de leurs dépenses personnelles.
L’écart ajusté en fonction des options est l’écart de taux qui doit être ajouté à une courbe de référence pour actualiser les paiements d’un titre afin qu’ils correspondent à son prix sur le marché, en utilisant un modèle de tarification dynamique qui tient compte des options intégrées.
Les dépenses personnelles de consommation (DPC), ou l’indice DPC, mesurent la variation des prix des biens et services de consommation. Les dépenses incluses dans l’indice sont les dépenses réelles des ménages américains. L’indice DPC de base exclut les prix des aliments et de l’énergie.
L’indice des prix à la production (IPP) mesure la variation moyenne au fil du temps des prix de vente obtenus par les producteurs nationaux. Les prix inclus dans l’IPP proviennent de la première opération commerciale pour de nombreux produits et certains services.
Un actif risqué est généralement décrit comme un titre ou un instrument financier qui comporte des risques et dont le prix est susceptible de fluctuer.
L’indice S&P MidCap 400® est un indice non géré considéré comme représentatif des sociétés américaines de taille moyenne.
Les indices des secteurs cycliques S&P 500 mettent l’accent sur les secteurs cycliques de l’indice S&P 500, notamment la consommation discrétionnaire, les services financiers, l’industrie, les technologies de l’information et les matériaux, qui sont fortement influencés par les cycles économiques.
L’indice des secteurs défensifs S&P 500 suit les sociétés des secteurs qui fournissent des services et des biens essentiels, en particulier les biens de consommation de base, les soins de santé et les services aux collectivités.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier américain.
Les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation sont habituellement plus vulnérables en cas d’événements défavorables et peuvent être plus volatiles ou moins liquides ou leurs possibilités de revente peuvent être limitées.
L’écart représente la différence entre deux valeurs ou deux rendements d’actifs.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Le resserrement de la politique monétaire comprend des mesures prises par une banque centrale pour freiner l’inflation.
Les obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation (TIPS) sont des obligations du Trésor américain qui sont indexées à l’inflation.
Les opinions exprimées ci-dessus sont celles des auteurs en date du 6 mars 2026. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.