Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont freiné les actions, tandis que l’or augmente

Les investisseurs se sont peut-être demandé combien d’autres secousses le marché boursier américain pouvait encaisser avant que sa progression ne soit perturbée. Rien que cette semaine, les actions n’ont pas réagi à la poursuite de la fermeture du gouvernement, à l’absence du rapport sur les emplois de septembre et à la faiblesse des données dans les secteurs de la fabrication, des services et de l’habitation.1 Il semble toutefois que l’annulation d’une réunion entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, combinée aux nouvelles menaces tarifaires de l’administration Trump en raison du comportement jugé « hostile » de la Chine à l’égard des métaux des terres rares, ait commencé à porter un coup à la progression du marché.



Le recul de vendredi s’est accéléré après l’annonce de la Maison-Blanche que l’administration, en réponse à la fermeture actuelle du gouvernement, réduisait la main-d’œuvre fédérale de plusieurs milliers de travailleurs. L’annonce survient à un moment où les embauches ont considérablement ralenti,2 même si les entreprises semblent réticentes à réduire leurs effectifs.3

Les marchés n’ont pas tardé à réagir vendredi. Les actions se sont repliées, tandis que l’or et les titres du Trésor américain se sont redressés, car les investisseurs recherchaient la sécurité,4 Si ce type de déclarations de l’administration à la Chine sert souvent de préludes à des négociations plus larges, elles n’en introduisent pas moins une certaine incertitude politique qui tend à entraîner une volatilité des marchés à court terme. Les réductions d’effectifs au sein de la main-d’œuvre fédérale surviennent alors que la croissance ralentit déjà et que la banque centrale américaine se prépare à fournir un soutien supplémentaire. Selon nous, le ralentissement de la croissance, bien qu’elle reste globalement résiliente, associé à la probabilité d’un assouplissement des politiques monétaires, devrait soutenir les actifs risqués.

La fermeture du gouvernement américain retarde la publication des données sur l’inflation et l’emploi

La paralysie du gouvernement américain entre dans sa deuxième semaine. Comme nous l’avons mentionné la semaine dernière, l’histoire montre que cela devrait avoir une incidence minimale sur les marchés. Jusqu’à présent, la situation se répète et les marchés ont en grande partie continué d’ignorer la fermeture.

Cette semaine, nous devrions voir les données officielles de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour septembre. Cette publication a toutefois été retardée, tout comme celle sur les données sur le marché du travail du Bureau of Labor Statistics. Par conséquent, nous, les autres participants au marché et, bien sûr, la Réserve fédérale, nous fions à d’autres sources de données pour prendre des décisions. La Réserve fédérale de Cleveland, une autre source de données sur l’inflation, indique que l’IPC global se situe autour de 0,4 % sur un mois,5 ce qui est semblable à la dernière donnée officielle. Il nous semble que l’inflation aux États-Unis demeure supérieure à la cible, sans toutefois s’accélérer.

L’or franchit la barre des 4 000 dollars l’once

La semaine dernière, l’or s’est négocié à plus de 4 000 dollars l’once.6 La convergence des inquiétudes géopolitiques, des inquiétudes à l’égard du dollar américain et de la demande de diversification a continué de soutenir son rendement. L’offre d’or a été stable et n’a pas beaucoup fluctué, de sorte que le prix est dicté par la demande. Celle-ci demeure soutenue par la forte demande des acheteurs des banques centrales et des investisseurs des fonds négociés en bourse (FNB). Ces derniers ont vendu entre 2022 et la fin de 2024,7 mais rien n’indique aujourd’hui une concentration excessive de positions sur le marché. Selon nous, la remontée de l’or devrait se poursuivre.



Si la hausse du cours de l’or cette année a été historique, elle a toutefois été surpassée par celle de l’argent. La semaine dernière, l’argent a dépassé les 50 dollars l’once, ce qui représente une progression de plus de 70 % cette année,8 Les banques centrales qui détiennent des réserves d’argent sont moins nombreuses que celles qui détiennent de l’or, mais certaines, comme la banque centrale russe, ont été des acheteurs nets d’argent au cours des dernières années. L’argent a été soutenu par la demande de FNB cette année et, même s’il a surpassé l’or jusqu’à présent en 2025, si l’on compare le ratio historique du prix de l’or à celui de l’argent,9 l’argent semble toujours intéressant.

Nouvelle source de demande de bitcoin

Les cryptomonnaies ont commencé comme un actif de niche, mais certaines deviennent beaucoup plus courantes à mesure que sont développés des FNB qui suivent ces actifs. Le cadre réglementaire évolue dans de nombreuses régions du monde, ce qui permet à un plus grand nombre d’investisseurs de s’engager dans cet univers.

La semaine dernière, l’organisme de réglementation du Royaume-Uni a assoupli davantage la réglementation pour permettre aux investisseurs particuliers de détenir des FNB de cryptomonnaies dans des comptes d’épargne individuelle et des régimes de retraite. Cela facilite leur achat pour un plus grand nombre d’investisseurs et évite d’avoir à acheter des cryptomonnaies directement sur des plateformes d’échange cryptographiques. Nous prévoyons que l’assouplissement de la réglementation pourrait renforcer la demande pour les FNB de cryptomonnaies. Par exemple, les flux se sont accélérés lorsque les FNB bitcoin au comptant ont été lancés pour la première fois en janvier 2024 et en mars, lorsque la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a permis à des investisseurs professionnels du Royaume-Uni de les acheter. À l’instar de l’or, l’offre de cryptomonnaies a tendance à être stable, de sorte que le prix est dicté par la demande, si bien que l’augmentation des flux fait souvent grimper les prix.

La lune de miel de Mme Takaichi tourne court

La semaine dernière, nous avons formulé des commentaires positifs sur l’orientation budgétaire et économique attendue au Japon à la suite de l’élection surprise de Sanae Takaichi, qui devait devenir la première femme première ministre du pays. Toutefois, l’optimisme à l’égard du Japon a été ébranlé vendredi, lorsque le Komeito, partenaire de coalition du Parti libéral démocrate (PLD), a partiellement retiré son appui à ce dernier. Ce départ retardera probablement le vote pour élire un nouveau premier ministre à la semaine du 20 octobre. Mme Takaichi devrait tout de même remporter la victoire, même si l’on peut s’attendre à ce qu’elle ait plus de mal à faire adopter les différentes politiques qu’elle compte mettre en œuvre au cours des prochains mois. Elle devra déployer davantage d’efforts pour coopérer avec les partis de l’opposition afin de mettre en œuvre une politique de relance budgétaire d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle ajoute de la volatilité sur les marchés japonais, mais nous ne croyons pas qu’elle modifie la perspective positive pour les actions et nous nous attendons toujours à des mesures de relance budgétaire plus importantes au cours des prochains mois et des prochaines années.