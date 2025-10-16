Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont freiné les actions, tandis que l’or augmente

Renseignements importants
NA4893561
Image : Dukai, photographe/Getty
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.
Toutes les données sont en dollars américains, sauf indication contraire.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
Les bitcoins sont considérés comme un placement hautement spéculatif à cause de leur valeur garantie insuffisante et de leurs antécédents limités. En raison de leur nature numérique, ils présentent des risques de piratage, de logiciels malveillants, de fraude et d’anomalies opérationnelles. Les bitcoins ne sont pas une monnaie légale et sont exploités par une autorité décentralisée, contrairement aux monnaies émises par le gouvernement. Les bourses de bitcoins et les comptes de bitcoins ne sont pas garantis ou assurés par un programme ou une banque du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement.
L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix à la consommation et est une mesure de l’inflation couramment citée.
Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques qui utilisent la cryptographie à des fins de sécurité et qui ne sont pas contrôlées par une autorité centrale, comme une banque centrale.
Les cryptomonnaies sont considérées comme un placement hautement spéculatif à cause de leur valeur garantie insuffisante et de leurs antécédents limités. En raison de leur nature numérique, elles présentent des risques de piratage, de logiciels malveillants, de fraude et d’anomalies opérationnelles. Les cryptomonnaies ne sont pas une monnaie légale et sont exploitées par une autorité décentralisée, contrairement aux monnaies émises par le gouvernement. Les bourses de cryptomonnaies et les comptes de cryptomonnaies ne sont pas garantis ou assurés par un programme ou une banque du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement.
La diversification ne garantit pas de gain et n’élimine pas le risque de pertes.
L’assouplissement monétaire fait référence à la baisse des taux d’intérêt et des ratios de dépôts par les banques centrales.
Les mesures de relance budgétaire sont des mesures gouvernementales visant à stimuler l’activité économique, habituellement au moyen d’une augmentation des dépenses ou d’une réduction des impôts.
Les fluctuations des prix de l’or et des métaux précieux peuvent avoir une incidence sur la rentabilité des sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux. L’évolution de la situation politique ou économique des pays où sont implantées les sociétés du secteur de l’or et des métaux précieux peut avoir un effet direct sur le prix de l’or et des métaux précieux.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
Les placements dans des sociétés situées dans la Chine élargie ou qui y exercent leurs activités sont exposés aux risques suivants : nationalisation, expropriation ou confiscation de biens, difficulté à obtenir ou à faire appliquer des jugements, modification ou interruption des réformes économiques, conflits militaires et dépendance de la Chine à l’égard des économies d’autres pays asiatiques, dont bon nombre sont des pays en développement.
L’indice des prix à la production (IPP) mesure la variation moyenne au fil du temps des prix de vente obtenus par les producteurs nationaux. Les prix inclus dans l’IPP proviennent de la première opération commerciale pour de nombreux produits et certains services.
Les indices des directeurs d’achats sont fondés sur des enquêtes mensuelles menées auprès de sociétés du monde entier et évaluent les conditions économiques dans les secteurs de la fabrication et des services.
Un actif risqué est généralement décrit comme un titre ou un instrument financier qui comporte des risques et dont le prix est susceptible de fluctuer.
Les risques liés aux placements dans des titres d’émetteurs étrangers peuvent inclure les fluctuations de change, l’instabilité économique et politique et les particularités fiscales des pays étrangers.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier des États-Unis.
Le cours au comptant est le cours actuel du marché auquel un actif est acheté ou vendu en vue d’un paiement et d’une livraison immédiats.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Les opinions mentionnées ci-dessus sont celles de l’auteur en date du 10 octobre 2025. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.