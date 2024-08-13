¿Qué ventajas ofrece la replicación sintética?

Esta ventaja estructural tiene sus bases en la legislación estadounidense. El artículo 875(m) de la Ley HIRE de Estados Unidos excluye explícitamente los swaps sobre índices con futuros mercados profundos y líquidos de la obligación de pagar retenciones sobre dividendos. Esto permite que un banco estadounidense que suscriba el swap devuelva el equivalente de la rentabilidad bruta del índice a un ETF domiciliado fuera de Estados Unidos.

ETFs que siguen a índices de renta variable UK y europeos

La replicación sintética también presenta ventajas el Reino Unido y en determinados mercados de renta variable europeos. Un ETF que, por ejemplo, compre físicamente valores cotizados en el Reino Unido está obligado a pagar un impuesto sobre transmisiones. Asimismo, un ETF pagará el impuesto sobre transacciones financieras (FTT) cuando compre acciones de empresas que cotizan en Italia y Francia. Estos costes adicionales se reflejan en el precio de la creación de acciones en el ETF.

Sin embargo, un ETF que replique de manera sintética un índice británico o europeo no paga ningún impuesto sobre transmisiones o sobre transacciones financieras porque no compra las acciones subyacentes del índice. Si la contraparte del swap (generalmente un banco) compra los componentes del índice para cubrir el contrato de derivados que suscribe con el ETF, el banco suele estar exento de esos mismos impuestos. Esto supone un ahorro inicial de costes para el inversor final en comparación con un inversor en un ETF de replicación física de igual precio sobre el mismo índice.

Replicación sintética para la renta variable mundial

Un ETF que utilice la replicación sintética para seguir a un índice de referencia global podría beneficiarse de una combinación de dichos tratamientos fiscales. Por ejemplo, un ETF basado en swaps sobre el MSCI World Index no debería estar sujeto a retenciones sobre dividendos de los componentes estadounidenses y tampoco tendría que pagar el impuesto sobre transmisiones o sobre transacciones financieras para sus componentes británicos, italianos y franceses. El uso de contratos de swaps también puede ser una forma más rentable de seguir a un índice de tales dimensiones, en comparación con tener que comprar y vender todos los componentes a través de un método de replicación física.