La demanda de ETFs en 2024 bate récords en Europa

23 de enero de 2025
Invesco
ETFs European Demand Monitor

Ideas principales

Los ETFs europeos alcanzaron 90.200 mill. USD en nuevos activos netos en Q4 2024. El total para 2024 ascendió a 265.400 mill. USD.

Los ETFs de renta variable han acumulado la mayoría de los flujos en Q4, y en 2024 en su conjunto, principalmente gracias a la sólida demanda de exposiciones globales y estadounidenses.

Esperamos que los fuertes flujos hacia ETFs continúen en 2025, incluso si la rentabilidad del mercado pueda ser inferior a la del año pasado.

El mercado europeo de ETFs ha registrado en 2024 una demanda sin precedentes, que se demuestra en las inversiones generales registradas y la notable estabilidad de la demanda. Los ETFs domiciliados en Europa alcanzaron un volumen récord de 90.200 mill. USD en el Q4 2024, un dato que supera en más de 20.000 mill. la cifra del Q3 2024, que había marcado el récord precedente, y que coloca la cifra de nuevos activos netos (Net New Assets o NNA, por sus siglas en inglés) para el 2024 en 265.400 mill. USD. El dato también ha supuesto un nuevo máximo para las entradas anuales y ha batido el anterior, de 2021, en más de 80.000 mill. USD. Estas entradas, sumadas a la drástica subida del 11,4% en el mercado, han incrementado en 472.000 mill. USD los activos gestionados del sector europeo de ETFs, que ha cerrado el año en 2,3 bill. USD.

Los ETFs europeos han recibido un flujo potente y continuo de nuevos activos en 2024

2. Bloomberg. NNA recibidos por ETFs domiciliados en Europa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Las principales temáticas observadas en el Q4 2024 han continuado las tendencias del resto del año. En concreto, los productos de renta variable se han colocado en cabeza y han recibido el 91% de los NNA del trimestre (o el 80%, tomando como referencia el año completo). Los flujos hacia ETFs de renta fija disminuyeron en el último trimestre, por lo que su cuota de mercado en términos de NNA ha sido del 23% durante el año, y su cuota de activos gestionados ha caído del 24% al 21%, en parte por las pérdidas en el segmento de renta fija. Los ETPs de materias primas registraron nuevas salidas netas de 2.700 mill. USD en el Q4, con lo que el total del año ha ascendido a 7.800 mill. USD.

La sólida demanda de renta variable se ha centrado principalmente en las asignaciones estadounidenses y mundiales, que han representado tres cuartas partes de todas las entradas en renta variable durante el año. Sin duda, los ETFs de Invesco se han beneficiado de múltiples formas de la evolución del contexto mundial. La mejora de la situación estructural de los ETF basados en "swaps" con exposición a Estados Unidos ha hecho que nuestros productos sobre el S&P 500 acumularan 11.000 mill. USD en NNA, contribuyendo a que nuestros ETFs recibieran un tercio de todos los flujos anuales de ETFs basados en "swaps". Los activos gestionados del MSCI USA ESG Universal Screened y el Technology S&P US Select Sector se han duplicado con creces (hasta los 2.900 mill USD y los 1.600 mill. USD, respectivamente). También ha sido un buen año para nuestro producto Quantitative Strategies ESG Global Equity, que ha ingresado más de 500 mill. USD en NNA, con lo que sus activos gestionados han llegado a 910 mill. USD, al igual que para nuestro FTSE ALL-World ETF, que ha multiplicado por diez sus activos gestionados, hasta los 850 mill. USD.

Click en las pestañas que figuran más abajo para consultar la información detallada.

Perspectivas 2025

Los flujos récord del año pasado han puesto de manifiesto la popularización de los ETFs como vehículos aptos para todo tipo de inversores, una tendencia que probablemente continúe en el futuro. Los bancos centrales cambiaron de rumbo en 2024 y flexibilizaron su política al ver que la inflación continuaba acercándose al objetivo, y adaptaron su enfoque para priorizar el apoyo al crecimiento. Pese a que este movimiento ha sido propicio a los mercados financieros, los inversores parecen haber asumido que conllevará una reducción de los recortes de tipos previstos. De hecho, los datos dan fe de la salud de la economía global, y las políticas del presidente Trump podrían impulsar tanto el crecimiento como la inflación. Con todo, aunque es posible que los mercados financieros no vayan a ser tan rentables en el 2025, lo más probable es que sigamos viendo sólidos flujos de inversión hacia los ETFs en EMEA.

  • Renta variable:La concentración en los mercados sigue siendo una fuente de incertidumbre. Por otro lado, y como ya hemos mencionado, durante el segundo semestre se registraron entradas sustanciales en ETFs equiponderados, y esperamos que la tendencia continúe mientras perduren las distorsiones en los mercados.
  • Renta fija:Ante la posibilidad de que se frenen los recortes de tipos en 2025, y visto que los diferenciales de crédito se sitúan en niveles históricamente ajustados, es poco probable que los mercados de bonos ofrezcan grandes rendimientos este año. No obstante, las tires se encuentran en niveles atractivos y, salvo que entremos en una recesión grave, las operaciones de "carry" en los mercados de bonos globales podrían ofrecer notables rentabilidades. A corto plazo, es probable que las curvas de tipos se inclinen aún más, pero llegará un momento en el que las curvas estarán tan pronunciadas y las tires serán tan atractivas que los inversores regresarán a la renta fija para incrementar la duración de sus carteras de bonos.
  • Materias primas: Es probable que el oro siga beneficiándose de la demanda de los bancos centrales, así como de su potencial como activo de diversificación. Sin embargo, el grupo general de las materias primas se enfrenta a perspectivas más dispares, especialmente si los tipos se mantienen altos durante más tiempo. No obstante, la esperanza de que se produzca un "aterrizaje suave" debería mantener alta la demanda de materias primas y, puesto que los inversores suelen estar infraponderados en esta clase de activo, no descartamos un aumento de las compras en respuesta a una caída en las bolsas. 

 

 

Clases de activos

Cierre 2023

Activos gestionados (mill. USD)

AUM
(mill. USD)

NNA Q4 2024

(mill. USD)

NNA YTD (mill. USD)

Movimiento del mercado (%) YTD[1]

 

Total

1.811.419

2.283.579

90.216

265.375

11,4%

Renta variable

1.251.555

1.649.859

82.112

211.394

14,9%

Renta fija

432.642

481.818

10.504

62.002

3,0%

Materias primas

114.785

131.200

-2.736

-7.852

21,1%

      2. Invesco, Bloomberg, a 31 de diciembre de 2024. Todas las cifras en USD.

  • Los activos gestionados de renta variable alcanzaron nuevos máximos históricos en el Q4 2024 y cerraron el ejercicio en 1,65 bill. USD, gracias al sólido volumen de entradas y al comportamiento del mercado. Los nuevos activos netos (NNA, por sus siglas en inglés) en renta variable han llegado a los 211.000 mill. USD, una cifra un 50% superior al nivel de 2021, que marcó el récord previo para los ETFs de esta clase.
  • Los activos gestionados de renta fija bajaron ligeramente durante el trimestre, ya que las entradas netas se ralentizaron mientras las rentabilidades fueron negativas. Con 10.500 mill. USD en NNA, las entradas en este trimestre han sido las más bajas desde Q3 2022. En términos anuales, las entradas netas han sido de 62.000 mill. USD, un 9% inferiores a las del 2023. Con todo, los activos gestionados de renta fija han crecido un 11% al cierre del ejercicio, y esta clase ha sido la que más productos nuevos ha lanzado desde el 2017, lo que refleja el sólido compromiso de los emisores en los niveles actuales de las tires.
  • Los productos de materias primas siguieron registrando salidas de capital. Durante el trimestre, las salidas netas fueron de 2.700 mill. USD, de los que 1.800 mill. USD correspondieron a las ventas de oro, cuyos precios alcanzaron máximos históricos en octubre. En total, las salidas de capital en 2024 han sido de 7.900 mill. USD, pero los activos gestionados en materias primas han cerrado el año con una subida del 14%, dado el sólido rendimiento del oro.

NNA como porcentaje de los activos gestionados a principios de 2024. La fortaleza de la renta variable ha acaparado protagonismo en Q4.

  • Aunque ha sido un año sólido tanto para la renta variable como para la renta fija, la primera recibió el 91% de las entradas netas y se ha colocado como el principal motor de la tasa de crecimiento en Q4.

2. Invesco, Bloomberg, a 31 de diciembre de 2024. Todas las cifras en USD.

  • Los activos gestionados de renta variable alcanzaron nuevos máximos históricos en Q3 y cerraron el ejercicio con 1,65 bill. USD. La fortaleza de la demanda de ETFs de renta variable se ha debido a dos factores: la entrada récord de 211.000 mill. USD en NNA y la respetable rentabilidad del 14,9% durante el año.
  • La renta variable estadounidense ha sido la clase de activo con más entradas de capital durante el año: 91.100 mill. USD. Los flujos hacia ETFs estadounidenses y mundiales estaban empatados a inicios del Q4 2024, pero, tras recibir 46.500 mill. USD, los productos de renta variable de Estados Unidos se coronaron como los vencedores, ya que acumulaban más de la mitad de todos los flujos en renta variable.
  • Los ETFs de acciones globales también tienen mucho que celebrar, aunque hayan quedado en segundo lugar, ya que de los 14.600 mill. USD recibidos en Q3 pasaron a 24.200 mill. USD en Q4 y, en total, han cerrado el año con 67.600 mill. USD. La clara mayoría de las entradas en renta variable global se dirigieron a productos que reproducen el índice MSCI World, que acumularon 38.100 mill. USD de NNA durante el año, mientras que los índices mundiales generales (sumando ME y MD) registraron 13.200 mill. USD en entradas en el 2024.
  • Tras un fuerte comienzo de año, el apetito por la renta variable europea se redujo en Q4, con salidas de capital por valor de 249 mill. USD. En total, la región ha recibido flujos por valor de 11.800 mill. USD y ha cerrado el año aferrándose al tercer lugar, con una ligerísima ventaja de apenas 500 mill. USD con respecto a los productos Smart Beta.
  • Por su parte, los productos Smart Beta ganaron mucho atractivo en el Q3 y Q4, en los que recibieron 5.000 mill. USD y 7.500 mill. USD, respectivamente, en NNA. Por tanto, han cerrado el año con unos sólidos flujos totales de 11.300 mill. USD. Su repunte se ha debido, casi exclusivamente, a las estrategias equiponderadas, que han recibido unos flujos de entrada de 15.300 mill. USD, contrarrestando las salidas de los inversores en estrategias factoriales más tradicionales. De este aumento en la inversión equiponderada se deduce una creciente preocupación por el riesgo de concentración en exposiciones ponderadas por capitalización de mercado general.
  • La renta variable de los mercados emergentes recibió apenas 1.500 mill. USD en Q4 (la mitad de los NNA del Q3), lo que da fe de una desaceleración. Por tanto, los flujos totales para el año han sido de 8.200 mill. USD. El repunte de las acciones chinas durante las últimas dos semanas de septiembre alentó a los inversores a incrementar sus posiciones en renta variable de mercados emergentes. Sin embargo, el apetito por los productos específicos de renta variable de China se moderó a finales del Q4, por lo que esta clase ha cerrado el año con 1.300 mill. USD en NNA.
  • La inversión temática consiguió revertir las salidas registradas en el Q3 y, durante el Q4, acumuló 300 mill. USD de entradas, cerrando el año con 2.500 mill. USD de NNA. Las mayores entradas de capital se concentraron en los segmentos de IA y defensa, mientras que las exposiciones en energía limpia y atención sanitaria, por lo general, perdieron atractivo.
  • La renta variable japonesa registró 406 mill. USD en entradas de capital en Q4, con lo que se recuperó parcialmente de las salidas del Q3 (2.500 mill. USD), provocadas por el fortalecimiento del yen durante julio y agosto. Los flujos totales al cierre del año han sido positivos, de 1.300 mill. USD NNA.

NNA (mill. USD): ETFs de renta variable

Fuente: Invesco, Bloomberg, a 31 de diciembre de 2024. Todas las cifras en USD.

  • Con 10.500 mill. USD en NNA, Q4 2024 ha sido el trimestre más débil en entradas netas de capital desde Q3 2022. En total, en 2024 los ETFs de renta fija han recibido unas entradas netas de 62.000 mill. USD, un 9% por debajo de la cifra de 2023, por lo que su cuota de mercado en términos de NNA ha sido del 23% al cierre del ejercicio. Esto, sumado a la diferencia en rentabilidad relativa entre la renta fija y la renta variable, ha resultado en un descenso del 24% al 21% en la cuota de activos gestionados a lo largo del año.
  • Las temáticas clave detectadas a principios de año continuaron en el Q4 2024, y las clases de activos refugio de deuda soberana de mercados desarrollados y gestión de efectivo registraron la mayor demanda, con entradas de 5.600 y 4.500 mill. USD, respectivamente.
  • Después de un semestre con poca demanda, la categoría del alto rendimiento se colocó tercera en el escalafón, con unas entradas netas de 2.100 mill. USD.
  • Las exposiciones totales a bonos han mantenido su sólida demanda (1.200 mill. USD), y cabe señalar que la categoría de bonos a plazo fijo ha seguido recibiendo nuevas entradas (1.100 mill. USD), pese a ser relativamente nueva.
  • La deuda de los mercados emergentes repuntó en el Q3, pero eso no evitó salidas generalizadas en el Q4 (-2.500 mill. USD). Lo mismo ocurrió en el segmento del crédito con grado de inversión (-2.100 mill. USD).

NNA (mill. USD): ETFs de renta fija

Fuente: Invesco, Bloomberg, a 31 de diciembre de 2024. Todas las cifras en USD.

  • Las materias primas registraron salidas netas de 2.700 millones de USD durante el trimestre, de las que una gran parte se debieron a las ventas de oro (-1.800 millones de dólares), ya que el precio del metal repuntó hasta nuevos máximos históricos a finales de octubre. Los productos de plata, por su parte, sí experimentaron entradas netas (400 millones de USD).
  • Ahora bien, la tónica general fue de debilidad, ya que todas las categorías registraron ventas netas durante el trimestre, con salidas de 500 mill. USD desde Smart Beta, 400 mill. USD de otros ETFs de materias primas individuales y 300 mill. USD de exposiciones generales a materias primas.
  • En general, 2024 ha sido un año decepcionante para los ETPs de materias primas, que han registrado ventas netas por casi 8.000 mill. USD durante el año.

NNA (mill. USD): ETPs de materias primas

 

Activos gestionados (mill. USD)

% de AUM en la actualidad

NNA Q4 2024 (mill. USD)

% NNA Q4 2024

NNA YTD (mill. USD)

 % NNA YTD

No ESG

1.837.121

80,4%

73.150

81,1%

224.463

84,6%

ESG

446.458

19,6%

17.066

18,9%

40.912

15,4%
  • Los productos ESG recibieron el 18,9% de los flujos de ETFs durante el trimestre, un porcentaje ligeramente inferior al de la cuota mercado de activos gestionados (19,6%).
  • Octubre, dentro del Q4, fue el mes del año con más flujos de capital hacia los productos ESG (8.000 mill. USD), pero, en términos anuales, los flujos hacia la inversión ESG han llegado al mínimo absoluto en el 2024 (40.100 mill. USD), al igual que la cuota de mercado de NNA de este tipo de fondos (18,9%), que ha sido la menor desde el 2019, cuando el nivel global de activos gestionados en fondos ESG era de menos de 40.000 mill. USD.
  • En todos los trimestres de 2024, los fondos que aplican filtros de exclusión han sido la categoría ESG con más NNA y han recibido más de 25.000 mill. USD durante el año (lo que incluye los 9.500 mill. USD del Q4). Se trata de un notable incremento de los flujos para esta categoría en comparación con años anteriores. De hecho, los fondos con filtros y aquellos con un enfoque matizado de "mejor de su clase" son los únicos que han registrado un aumento de sus flujos en comparación con 2023.
  • Las estrategias climáticas han tenido dificultades en 2024: pese a las modestas entradas que han sumado 2.300 mill. USD en este trimestre, la cifra de NNA apenas ha cambiado durante el año. Solo uno de los cinco fondos climáticos con mayor volumen de entradas en Q4 es un producto estrictamente armonizado con el Acuerdo de París, lo que demuestra la preferencia durante el año por los productos con los enfoques ESG más matizados.
  • Los ETFs ESG de Invesco han acumulado 2.300 mill. USD en el 2024; es decir, un 13,9% de todos los NNA de Invesco. Aunque esta cuota ha sido un poco inferior a la observada en el mercado general, el desglose por categorías ESG no difiere sustancialmente. Los enfoques más matizados (en el caso de Invesco, aquellos con una preferencia por las mejores puntuaciones) han recibido la mayor parte de los flujos, mientras que los productos climáticos han registrado salidas modestas.

NNA (mill. USD): ETF ESG vs. ETF no ESG

2. Invesco, Bloomberg, a 31 de diciembre de 2024. Todas las cifras en USD.

  Fuentes:

    1  Invesco utiliza datos de Bloomberg sobre productos domiciliados en EMEA como aproximación, basados ​​en el cambio porcentual en AUM excluyendo el impacto de NNA durante el período. 

