La demanda de ETFs en 2024 bate récords en Europa

Las principales temáticas observadas en el Q4 2024 han continuado las tendencias del resto del año. En concreto, los productos de renta variable se han colocado en cabeza y han recibido el 91% de los NNA del trimestre (o el 80%, tomando como referencia el año completo). Los flujos hacia ETFs de renta fija disminuyeron en el último trimestre, por lo que su cuota de mercado en términos de NNA ha sido del 23% durante el año, y su cuota de activos gestionados ha caído del 24% al 21%, en parte por las pérdidas en el segmento de renta fija. Los ETPs de materias primas registraron nuevas salidas netas de 2.700 mill. USD en el Q4, con lo que el total del año ha ascendido a 7.800 mill. USD.

La sólida demanda de renta variable se ha centrado principalmente en las asignaciones estadounidenses y mundiales, que han representado tres cuartas partes de todas las entradas en renta variable durante el año. Sin duda, los ETFs de Invesco se han beneficiado de múltiples formas de la evolución del contexto mundial. La mejora de la situación estructural de los ETF basados en "swaps" con exposición a Estados Unidos ha hecho que nuestros productos sobre el S&P 500 acumularan 11.000 mill. USD en NNA, contribuyendo a que nuestros ETFs recibieran un tercio de todos los flujos anuales de ETFs basados en "swaps". Los activos gestionados del MSCI USA ESG Universal Screened y el Technology S&P US Select Sector se han duplicado con creces (hasta los 2.900 mill USD y los 1.600 mill. USD, respectivamente). También ha sido un buen año para nuestro producto Quantitative Strategies ESG Global Equity, que ha ingresado más de 500 mill. USD en NNA, con lo que sus activos gestionados han llegado a 910 mill. USD, al igual que para nuestro FTSE ALL-World ETF, que ha multiplicado por diez sus activos gestionados, hasta los 850 mill. USD.

Click en las pestañas que figuran más abajo para consultar la información detallada.

Perspectivas 2025

Los flujos récord del año pasado han puesto de manifiesto la popularización de los ETFs como vehículos aptos para todo tipo de inversores, una tendencia que probablemente continúe en el futuro. Los bancos centrales cambiaron de rumbo en 2024 y flexibilizaron su política al ver que la inflación continuaba acercándose al objetivo, y adaptaron su enfoque para priorizar el apoyo al crecimiento. Pese a que este movimiento ha sido propicio a los mercados financieros, los inversores parecen haber asumido que conllevará una reducción de los recortes de tipos previstos. De hecho, los datos dan fe de la salud de la economía global, y las políticas del presidente Trump podrían impulsar tanto el crecimiento como la inflación. Con todo, aunque es posible que los mercados financieros no vayan a ser tan rentables en el 2025, lo más probable es que sigamos viendo sólidos flujos de inversión hacia los ETFs en EMEA.