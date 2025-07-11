Información importante sobre estafadores de inversiones que alegan vínculos con Invesco o su personal

Somos conocedores de varias estafas en curso dirigidas a particulares, en las que los estafadores afirman falsamente tener vínculos con Invesco, sus productos y/o su personal.

En particular, hemos sido informados de la creación de grupos de WhatsApp por parte de estafadores que se hacen pasar por empleados de Invesco en España, utilizando sus nombres, fotos de perfil y perfiles de LinkedIn. Es posible que los estafadores hayan establecido contacto inicialmente mediante anuncios en redes sociales.

Tenga en cuenta que el personal de Invesco nunca se pondrá en contacto directamente con particulares para ofrecer productos de inversión, solicitar negocios o pedir información personal o financiera a través de chats en línea. Invesco no tiene ninguna relación con estas personas.

Le recomendamos estar alerta si alguien que no conoce le ofrece una oportunidad de inversión. Tenga cuidado al abrir enlaces o compartir su información personal.

Si ha sido contactado

Si ha sido contactado de esta manera, le instamos a que cese todo contacto con los estafadores y no envíe dinero en ninguna circunstancia.

Si cree que ha realizado un pago o enviado criptomonedas como resultado de la estafa, póngase en contacto con su banco de inmediato para alertarlos sobre los pagos. Recuerde pedir asesoramiento sobre si debe informar a la policía u otras autoridades de prevención del fraude en su país, y si existen organizaciones o programas locales que puedan ayudarle a protegerse de las acciones de los estafadores.

Tenga precaución con cualquier contacto futuro de personas desconocidas. Desafortunadamente, una vez que los estafadores obtienen sus datos, suelen intentar estafarle repetidamente, incluso varios años después.