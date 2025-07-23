Una persona que utiliza un visor de realidad virtual en un laboratorio

Presentación del Invesco Metaverse and AI Fund

Diseña el futuro. Invierte en empresas infravaloradas que ayudan a facilitar, crear o beneficiarse de mundos virtuales inmersivos respaldados por los avances en inteligencia artificial (IA).

El impacto del metaverso y la IA

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Nos ha proporcionado un importante crecimiento económico y está impulsando lo que se conoce como el inicio de la "cuarta" revolución industrial. En nuestra opinión, el metaverso y la inteligencia artificial representan la siguiente fase de esta revolución, un paso más en la evolución de internet, una megatendencia que apenas ha comenzado.

Inteligencia artificial

La IA puede transformar la productividad de los creadores de mundos y entornos virtuales tridimensionales, en tiempo real, persistentes y a gran escala.

Hardware informático

La demanda de potencia computacional exige un mayor desarrollo de componentes.

Conectividad inalámbrica de banda ancha

La conectividad es esencial, ya que los sistemas, las aplicaciones y los periféricos deben poder comunicarse entre sí sin problemas y sin cables.

¿Por qué elegir este fondo?

Nuestro objetivo es identificar e invertir en empresas infravaloradas que ayudan a crear, facilitar o generar beneficios a partir de mundos virtuales inmersivos, tanto para los consumidores como para las empresas.

Queremos aprovechar el crecimiento del metaverso y de la inteligencia artificial (IA) invirtiendo en 30-50 valores con exposición a esta temática. Adoptamos un estricto enfoque basado en la valoración, centrándonos en el flujo de caja, la solidez del balance y la sostenibilidad del modelo de negocio.

El fondo está diversificado en los distintos segmentos de la cadena de valor del metaverso y la IA. En esta fase inicial, las oportunidades de inversión son mayores en aquellas empresas que desarrollan las tecnologías e infraestructuras de apoyo necesarias para habilitar estas funcionalidades. Sin embargo, no se trata solo invertir en empresas tecnológicas y relacionadas con internet. También se incluirán ámbitos como la infraestructura de red, los pagos digitales y los contenidos.

El equipo de inversión cuenta con una amplia experiencia en múltiples sectores y un profundo conocimiento de las tecnologías y requisitos necesarios para la creación y el funcionamiento del metaverso y la IA. También cubre múltiples regiones de inversión, lo que ayuda a ofrecer un enfoque global de inversión en comparación con sus competidores, normalmente enfocados en Estados Unidos. Ver la página de producto del Invesco Metaverse and AI Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El fondo puede invertir en ciertos valores que cotizan en China, lo que puede implicar restricciones regulatorias significativas que pueden afectar la liquidez y/o el rendimiento de la inversión del fondo. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.  Dado que una parte del fondo puede estar expuesta a países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar grandes fluctuaciones en el valor del Fondo.
Conoce al equipo

Los principales factores que impulsan el posicionamiento y la rentabilidad del fondo son sus gestores: Tony Roberts y James McDermottroe. Sin embargo, la colaboración es un elemento clave de nuestra cultura de inversión, y pueden extraer ideas y perspectivas de mercado de un grupo más amplio de expertos regionales.

Creemos que el metaverso y la IA representan una gran oportunidad económica para una amplia gama de empresas innovadoras que pueden ayudar a facilitar, crear o generar beneficios del crecimiento de los mundos virtuales inmersivos.

Preguntas frecuentes

La inteligencia artificial (IA), en su sentido más amplio, es la inteligencia que muestran las máquinas, en particular, los sistemas informáticos. Es un campo de investigación de la ciencia computacional que desarrolla y estudia métodos y software que permiten a las máquinas percibir su entorno y utilizar el aprendizaje y la inteligencia para emprender acciones que maximicen sus posibilidades de alcanzar objetivos definidos. Estas máquinas reciben el nombre de IAs.

Existen diferentes definiciones de metaverso, lo que no es de extrañar dado que aún se encuentra en una fase temprana de su desarrollo. La opinión generalizada es que va a implicar la creación de mundos y entornos virtuales tridimensionales, en tiempo real, persistentes y a gran escala, en los que la gente va a poder trabajar, jugar, aprender, entretenerse y disfrutar de experiencias cotidianas. Se trata de reunir todos los elementos de nuestra era digital en una experiencia inmersiva, creando una convergencia perfecta de nuestras vidas digitales y físicas. Las palabras clave parecen ser: inmersivo, interoperable y social.

La forma más directa de invertir en el metaverso es a través de acciones de empresas que desarrollan o utilizan tecnología relacionada con el metaverso y la IA.

Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y el token MANA de Decentraland pueden desempeñar un papel importante en la economía virtual del metaverso, como posibles medios de pago o vehículos de inversión en mundos virtuales.

La IA y el metaverso tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros. Imaginemos un futuro en el que la distancia física ya no sea una barrera para socializar, trabajar o aprender. Un mundo en el que las experiencias inmersivas y las economías virtuales ofrezcan infinitas oportunidades de entretenimiento y crecimiento económico. El metaverso podría incluso revolucionar la sanidad al ofrecer tratamientos innovadores y accesibles para enfermedades mentales o físicas. Podría ampliar nuestros horizontes y ofrecer posibilidades con las que solo podemos soñar.

La IA y el metaverso se enfrentan a varios retos, como:

  • Limitaciones tecnológicas: La IA y el metaverso requieren tecnologías avanzadas, como internet de alta velocidad, potentes ordenadores y un sofisticado hardware de realidad virtual, para crear un entorno virtual inmersivo y eficaz. La tecnología actual aún presenta limitaciones.

  • Interoperabilidad: El metaverso debe ser capaz de integrar perfectamente distintos entornos virtuales, plataformas y dispositivos para ofrecer una experiencia de usuario fluida. En la actualidad, no existen normativas de interoperabilidad aplicables a todo el sector, lo que puede causar fragmentación y obstaculizar el desarrollo de un metaverso verdaderamente universal.

  • Seguridad y privacidad del usuario: La IA y el metaverso deben garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de los usuarios en un entorno virtual, donde los comportamientos y contenidos nocivos pueden ser más difíciles de regular. El metaverso debe estar dotado de las garantías y herramientas necesarias para prevenir el ciberacoso, el hostigamiento y otras formas de abuso.

  • Regulación legal y financiera: La economía virtual del metaverso plantea nuevas cuestiones legales y financieras que deben abordarse. Debe existir una normativa que proteja a los usuarios y evite las actividades fraudulentas.

  • Preocupaciones sociales y éticas: La IA y el metaverso también deben abordar las preocupaciones sociales y éticas, como el impacto potencial en las interacciones del mundo físico, la privacidad y el control. Deben promover la diversidad, la equidad y la inclusión para garantizar que todos puedan beneficiarse del potencial que ofrecen.

El desarrollo de la IA y del metaverso requerirá la colaboración y la innovación entre sectores, gobiernos y sociedad civil para hacer frente a estos retos. Sin embargo, los beneficios potenciales son significativos, y sigue siendo una novedad apasionante que podría revolucionar la forma en la que interactuamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea.

  • Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. Datos a 31 de agosto de 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa. - El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para consultar los detalles relativos a la sostenibilidad, ver https://www.invescomanagementcompany.lu.
    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    EMEA3888526/2024