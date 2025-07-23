La inteligencia artificial (IA), en su sentido más amplio, es la inteligencia que muestran las máquinas, en particular, los sistemas informáticos. Es un campo de investigación de la ciencia computacional que desarrolla y estudia métodos y software que permiten a las máquinas percibir su entorno y utilizar el aprendizaje y la inteligencia para emprender acciones que maximicen sus posibilidades de alcanzar objetivos definidos. Estas máquinas reciben el nombre de IAs.

Existen diferentes definiciones de metaverso, lo que no es de extrañar dado que aún se encuentra en una fase temprana de su desarrollo. La opinión generalizada es que va a implicar la creación de mundos y entornos virtuales tridimensionales, en tiempo real, persistentes y a gran escala, en los que la gente va a poder trabajar, jugar, aprender, entretenerse y disfrutar de experiencias cotidianas. Se trata de reunir todos los elementos de nuestra era digital en una experiencia inmersiva, creando una convergencia perfecta de nuestras vidas digitales y físicas. Las palabras clave parecen ser: inmersivo, interoperable y social.