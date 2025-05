Nasdaq-100: un indicador de la Economía moderna

Evolución de la rentabilidad total acumulada: Nasdaq-100 frente a S&P 500

Fuente: Índices Nasdaq, periodo desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el 30 de junio de 2023.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Fuente: Índices Nasdaq, periodo desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el 29 de febrero de 2024, en USD. No se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad de los índices no representa la rentabilidad del fondo. Véase a continuación la rentabilidad normalizada en periodos consecutivos de 12 meses de los últimos 5 años de los índices S&P 500 y Nasdaq-100. 1 Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo.