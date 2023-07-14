Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Un mundo. Un ETF.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio), y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco FTSE All-World UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema.     

Renta variable a nivel global

Tanto si estás ahorrando para la jubilación, como si quieres pagar la hipoteca o tienes cualquier otro objetivo para el futuro, invertir en renta variable ha sido tradicionalmente una de las formas más comunes de obtener rentabilidad a largo plazo. Pero la renta variable puede subir o bajar, ahí es donde entra en juego la diversificación. Distribuir el capital entre varios valores puede ayudar a mitigar los altibajos, a diferencia de lo que ocurre cuando se invierte en un único título. La cuestión es cómo invertir en distintos tipos de empresas, en diferentes partes del mundo, de forma sencilla y a coste competitivo.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF permite acceder a:

4.000 + empresas

49 mercados desarrollados y emergentes

0,15% TER anual 

Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.

Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

¿Por qué Invesco?

Somos uno de los principales proveedores de ETFs a nivel mundial. Ayudar a los inversores a lograr sus objetivos financieros  es la base de nuestro trabajo diario. Puede parecer sencillo, pero requiere amplios conocimientos, experiencia y dedicación. ¡Nos apasiona lo que hacemos! 

Confianza

Con más de 438.000 millones USD en activos bajo gestión, somos especialistas en ETFs desde 20021.

Innovación

Las amplias capacidades de inversión de Invesco y nuestra cultura de innovación nos permiten encontrar nuevas oportunidades para los inversores, así como mejorar el rendimiento de las principales exposiciones de los ETFs.

Soluciones

Ofrecemos una amplia gama de ETFs eficientes y de coste competitivo que proporcionan exposición a estrategias globales, regionales, temáticas y ESG. Ayudamos a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros para el futuro.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Preguntas frecuentes

Estrategia que tiene como objetivo reducir el riesgo combinando diferentes tipos de inversiones.

Las acciones y participaciones de empresas que cotizan en bolsa.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF invierte de forma física en los valores del FTSE All-World Index. Esto se conoce como “réplica física”.

Un ETF físico trata de replicar el índice comprando y manteniendo una cartera de valores que se corresponde con la composición de ese índice. Un ETF físico puede replicar un índice mediante algunos valores concretos o reproducirlo en su totalidad.

El ETF mantiene una muestra de valores del índice que se espera que tengan un comportamiento similar al del índice real, lo que se conoce como muestreo. El objetivo del muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se mantuvieran todos los valores del índice (réplica completa).

Al incluir mercados emergentes tendrás exposición a empresas que pueden beneficiarse de grandes oportunidades de crecimiento. Con mercados desarrollados, la exposición se centra en empresas más consolidadas, que suelen tener patrones de crecimiento más estables. Combinando ambas opciones, invertirás en lo mejor de ambos mundos.  Sin embargo, el riesgo es mayor que en el caso de un ETF que invierta únicamente en mercados desarrollados.

Acumulación: un fondo reinvierte los beneficios recibidos sin distribuir los dividendos a los inversores.

Distribución: los dividendos generados por las inversiones realizadas por el fondo se pagan a los inversores sobre una base predeterminada, por ejemplo, trimestralmente.

Quienes invierten pueden tratar de reducir el impacto de las fluctuaciones de las divisas en la rentabilidad de la inversión mediante la clase con cobertura de divisas de un determinado fondo.

Un fondo cotizado (ETF) es un vehículo de inversión colectiva con participaciones que pueden comprarse y venderse durante toda la jornada bursátil, de la misma manera que las acciones y participaciones ordinarias.

Organismos de inversiones colectivas en valores mobiliarios, un conjunto de directivas de la Unión Europea. Las directivas establecen un marco regulador en virtud del cual los fondos autorizados en un estado miembro pueden comercializarse en toda la UE.

Similitudes


¿Qué exposición se ofrece? – Ambos ofrecen una exposición diversificada a las principales clases de activos.

¿Producto regulado? – Sí, normalmente fondos UCITS.

Diferencias

 

¿Cómo se compran? – Los ETFs pueden adquirirse a través de un bróker o plataforma trading. Los fondos de inversión se deben comprar directamente a la gestora.

¿Dónde se pueden comprar? – Los ETFs se pueden comprar en cualquier momento del día, cuando la bolsa está abierta. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.

¿Con qué frecuencia cotizan? – Los ETFs cotizan a lo largo del día. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.

¿Cuál es su grado de transparencia? – Los ETFs son muy transparentes, ya que las posiciones se publican diariamente en la página web del proveedor, mientras que esto varía en el caso de los fondos de inversión.

Beneficios



Coste competitivo: los ETFs suelen ser más baratos que la mayoría de los fondos.

Facilidad de negociación: los ETFs pueden negociarse en cualquier momento del día, siempre que la bolsa esté abierta. Esta característica puede ser atractiva para los inversores que busquen más flexibilidad a la hora de comprar y vender posiciones.

Transparencia: los ETFs son muy transparentes y normalmente publican a diario la lista completa de sus posiciones en la web del proveedor del ETF.

 

Riesgos


Tracking difference: es posible que los ETFs no repliquen a la perfección el índice. La diferencia entre la rentabilidad del ETF y la del índice se llama "tracking difference".

Riesgo de capital: como ocurre con cualquier producto de inversión, el valor de un ETF puede  tanto subir como bajar, y es posible que no recupere la totalidad del capital invertido.

  • 1 Invesco, 31 de mayo de 2023.

  • Comunicación de Marketing. Sólo para inversores profesionales en España. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. No está destinado para distribuirse al público.

    Datos a 31 de mayo de 2022, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. 

    Para obtener más información sobre nuestros fondos y sobre los riesgos relevantes, consulte el Documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales y semestrales, el Prospecto y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. 

    ‎Invesco FTSE All-World UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. Invesco FTSE All-World UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE. Todos los derechos del índice FTSE All-World (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. FTSE®, ICB® son marcas comerciales de la empresa correspondiente del Grupo LSE y se utilizan empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de (a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.          

    Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. ‎Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

