Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Similitudes





¿Qué exposición se ofrece? – Ambos ofrecen una exposición diversificada a las principales clases de activos.

¿Producto regulado? – Sí, normalmente fondos UCITS.





Diferencias

¿Cómo se compran? – Los ETFs pueden adquirirse a través de un bróker o plataforma trading. Los fondos de inversión se deben comprar directamente a la gestora.



¿Dónde se pueden comprar? – Los ETFs se pueden comprar en cualquier momento del día, cuando la bolsa está abierta. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.

¿Con qué frecuencia cotizan? – Los ETFs cotizan a lo largo del día. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.

¿Cuál es su grado de transparencia? – Los ETFs son muy transparentes, ya que las posiciones se publican diariamente en la página web del proveedor, mientras que esto varía en el caso de los fondos de inversión.