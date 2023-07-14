Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Con el mundo al alcance de la mano, las posibilidades son infinitas.
Descubre nuestro nuevo ETF que busca replicar el FTSE All-World Index.
Tanto si estás ahorrando para la jubilación, como si quieres pagar la hipoteca o tienes cualquier otro objetivo para el futuro, invertir en renta variable ha sido tradicionalmente una de las formas más comunes de obtener rentabilidad a largo plazo. Pero la renta variable puede subir o bajar, ahí es donde entra en juego la diversificación. Distribuir el capital entre varios valores puede ayudar a mitigar los altibajos, a diferencia de lo que ocurre cuando se invierte en un único título. La cuestión es cómo invertir en distintos tipos de empresas, en diferentes partes del mundo, de forma sencilla y a coste competitivo.
Invesco FTSE All-World UCITS ETF permite acceder a:
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
El mundo es muy grande, ¿cómo y dónde empezar a invertir? Con nuestro ETF de coste competitivo FTSE All-World UCITS, exponerse a nivel global no podría ser más sencillo.
La razón por la que muchas personas invierten es para aumentar su capital, con el fin de tener lo suficiente para su futuro, y poder satisfacer sus objetivos financieros. ¿Cómo se hace? Descubre cómo se han comportado los distintos tipos de inversión a lo largo de los años y por qué es interesante repartir la inversión a nivel global.
Somos uno de los principales proveedores de ETFs a nivel mundial. Ayudar a los inversores a lograr sus objetivos financieros es la base de nuestro trabajo diario. Puede parecer sencillo, pero requiere amplios conocimientos, experiencia y dedicación. ¡Nos apasiona lo que hacemos!
Estrategia que tiene como objetivo reducir el riesgo combinando diferentes tipos de inversiones.
Las acciones y participaciones de empresas que cotizan en bolsa.
Invesco FTSE All-World UCITS ETF invierte de forma física en los valores del FTSE All-World Index. Esto se conoce como “réplica física”.
Un ETF físico trata de replicar el índice comprando y manteniendo una cartera de valores que se corresponde con la composición de ese índice. Un ETF físico puede replicar un índice mediante algunos valores concretos o reproducirlo en su totalidad.
El ETF mantiene una muestra de valores del índice que se espera que tengan un comportamiento similar al del índice real, lo que se conoce como muestreo. El objetivo del muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se mantuvieran todos los valores del índice (réplica completa).
Al incluir mercados emergentes tendrás exposición a empresas que pueden beneficiarse de grandes oportunidades de crecimiento. Con mercados desarrollados, la exposición se centra en empresas más consolidadas, que suelen tener patrones de crecimiento más estables. Combinando ambas opciones, invertirás en lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, el riesgo es mayor que en el caso de un ETF que invierta únicamente en mercados desarrollados.
Acumulación: un fondo reinvierte los beneficios recibidos sin distribuir los dividendos a los inversores.
Distribución: los dividendos generados por las inversiones realizadas por el fondo se pagan a los inversores sobre una base predeterminada, por ejemplo, trimestralmente.
Quienes invierten pueden tratar de reducir el impacto de las fluctuaciones de las divisas en la rentabilidad de la inversión mediante la clase con cobertura de divisas de un determinado fondo.
Un fondo cotizado (ETF) es un vehículo de inversión colectiva con participaciones que pueden comprarse y venderse durante toda la jornada bursátil, de la misma manera que las acciones y participaciones ordinarias.
Organismos de inversiones colectivas en valores mobiliarios, un conjunto de directivas de la Unión Europea. Las directivas establecen un marco regulador en virtud del cual los fondos autorizados en un estado miembro pueden comercializarse en toda la UE.
¿Qué exposición se ofrece? – Ambos ofrecen una exposición diversificada a las principales clases de activos.
¿Producto regulado? – Sí, normalmente fondos UCITS.
¿Cómo se compran? – Los ETFs pueden adquirirse a través de un bróker o plataforma trading. Los fondos de inversión se deben comprar directamente a la gestora.
¿Dónde se pueden comprar? – Los ETFs se pueden comprar en cualquier momento del día, cuando la bolsa está abierta. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.
¿Con qué frecuencia cotizan? – Los ETFs cotizan a lo largo del día. Los fondos de inversión cotizan una vez al día.
¿Cuál es su grado de transparencia? – Los ETFs son muy transparentes, ya que las posiciones se publican diariamente en la página web del proveedor, mientras que esto varía en el caso de los fondos de inversión.
Coste competitivo: los ETFs suelen ser más baratos que la mayoría de los fondos.
Facilidad de negociación: los ETFs pueden negociarse en cualquier momento del día, siempre que la bolsa esté abierta. Esta característica puede ser atractiva para los inversores que busquen más flexibilidad a la hora de comprar y vender posiciones.
Transparencia: los ETFs son muy transparentes y normalmente publican a diario la lista completa de sus posiciones en la web del proveedor del ETF.
Tracking difference: es posible que los ETFs no repliquen a la perfección el índice. La diferencia entre la rentabilidad del ETF y la del índice se llama "tracking difference".
Riesgo de capital: como ocurre con cualquier producto de inversión, el valor de un ETF puede tanto subir como bajar, y es posible que no recupere la totalidad del capital invertido.
