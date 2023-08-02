Andrew Schlossberg es presidente y CEO de Invesco y miembro del Consejo de Administración de Invesco Ltd.

El Sr. Schlossberg trabaja en el sector de la gestión de activos desde 1996 y forma parte de Invesco Ltd. desde 2001. Ha ocupado distintos puestos directivos en diferentes actividades y ubicaciones de la empresa. Antes de ocupar el cargo de presidente y CEO, Schlossberg fue Senior Managing Director y responsable de la región de las Américas de Invesco. Previamente, trabajó en la oficina de Invesco en el Reino Unido como Senior Managing Director, head of EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y presidente del Consejo de Invesco UK Limited. Antes de trabajar en el Reino Unido, ocupó el cargo de head of US Retail Distribution and Global ETFs y fue Chief Marketing Officer y head of Global Corporate Development en EE.UU. También ha desempeñado funciones de liderazgo en estrategia y desarrollo de productos en las divisiones institucional y de pensiones de la empresa en Norteamérica. Con anterioridad a su incorporación a Invesco, el Sr. Schlossberg trabajó en Citigroup Asset Management y sus predecesores desde 1996 al 2000. Actualmente forma parte del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo del Investment Company Institute.

El Sr. Schlossberg es licenciado en Finanzas y Comercio Internacional por la Universidad de Delaware y posee un MBA por la Kellogg School of Management de la Northwestern University.