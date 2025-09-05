Gareth Isaac ocupa el cargo de Head of Global Multi Sector. Gareth es Senior IFI Investor en la región EMEA y su principal responsabilidad es dirigir el equipo Multi Sector en Londres. Su puesto también incluye una función más amplia como promotor de inversiones y de perspectivas, en la que trabaja codo con codo con los equipos Investment Grade Credit, High Yield y Emerging Markets, así como con el equipo Credit Analysis. Gareth es miembro del equipo IFI Investment Strategy.

Se incorporó a Invesco en enero de 2017 después de trabajar en Schroders Investment Management, donde durante cinco años dejó clara su valía y lideró el equipo de inversión Multi Sector. Entre sus responsabilidades se encontraba la gestión de carteras, donde dirigió las estrategias de inversión multidivisa agregada y sin restricciones. Sus 28 años de experiencia abarcan la gestión de activos y la renta fija, y en este tiempo ha trabajado para organizaciones como Newton, AXA, Société Générale y GLG.