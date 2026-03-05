Lijuan Du es Senior Fund Manager y es responsable de gestionar las estrategias de renta variable de China.

Lijuan se incorporó a Invesco en mayo de 2017 como Investment Analyst, especializada en los sectores inmobiliario y de finanzas. Más tarde pasó a cubrir también el sector del consumo y la cadena de la industria de los vehículos eléctricos. Entre 2014 y 2016, trabajó para CICC como analista de la industria financiera diversificada china.

Antes, entre 2012 y 2013, llevó a cabo análisis para Guotai Fund Management, donde se especializó en el sector financiero no bancario de China.

Tiene un máster y un grado en Economía de la Universidad de Fudan.