Lijuan Du es Senior Fund Manager y es responsable de gestionar las estrategias de renta variable de China.
Lijuan se incorporó a Invesco en mayo de 2017 como Investment Analyst, especializada en los sectores inmobiliario y de finanzas. Más tarde pasó a cubrir también el sector del consumo y la cadena de la industria de los vehículos eléctricos. Entre 2014 y 2016, trabajó para CICC como analista de la industria financiera diversificada china.
Antes, entre 2012 y 2013, llevó a cabo análisis para Guotai Fund Management, donde se especializó en el sector financiero no bancario de China.
Tiene un máster y un grado en Economía de la Universidad de Fudan.
Puesto: Senior Fund Manager
Experiencia: 14 años
Ubicación: Hong Kong
Equipo: Invesco Asia Pacific - Asian Equities