Samir Patel

Samir es Associate Portfolio Manager en IFI.

Comenzó su carrera en Quantmetriks en 2006. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos puestos de analista de crédito, entre otros en Lazard y Oppenheimer, desde donde se incorporó a Invesco en 2018. En 2023, pasó a ser Senior Credit Analyst antes de empezar a asumir responsabilidades de gestión de carteras en marzo de 2026.

Samir se licenció en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Essex, y obtuvo un máster en Economía por el Trinity College, Dublín.