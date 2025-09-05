Scott Hixon es Senior Portfolio Manager y Head of Research en el equipo de Global Asset Allocation de Invesco, que invierte en mercados de renta variable, renta fija y materias primas de todo el mundo. En este puesto, se encarga de supervisar y de dirigir las iniciativas de análisis del equipo en los campos de desarrollo de modelos y estrategias, y de construcción de carteras.

Hixon entró en Invesco en 1994, fecha en la que ha venido diseñando las estrategias de asignación táctica de la empresa. Comenzó su trayectoria profesional en el sector de los servicios financieros en 1992 como Trust Officer para SunTrust Bank.

Obtuvo una licenciatura con la mayor distinción (magna cum laude) en Finanzas en la Georgia Southern University, así como un MBA de la Georgia State University. También ha obtenido la titulación como Chartered Financial Analyst® (CFA) y forma parte de la CFA Society of Atlanta.