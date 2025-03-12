Thomas Moore
MBA, CFA
Tom es Co-Head del equipo de renta fija de Invesco en Europa.
Thomas comenzó su carrera en 1999 como consultor de gestión, dedicado a los mercados de renta fija estadounidenses e internacionales. En 2004 se incorporó a Morgan Stanley, donde ocupó cargos directivos en la división de renta fija y se convirtió en Head of European Credit Analytics en 2011. Se unió al equipo de renta fija en 2016, como Senior Credit Analyst. Es gestor de fondos desde 2017, especializado en carteras high yield.
Está graduado por las universidades de Harvard y Oxford y tiene un MBA por la Universidad de Columbia. Chartered Financial Analyst® (CFA).
Puesto: Co-head del equipo de renta fija de Invesco en Europa
En Invesco 8 años
Experiencia 25 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Fixed Income