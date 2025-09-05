image
Senior Portfolio Manager

Tom Sartain

Bio

Tom Sartain es Senior Portfolio Manager en el equipo IFI Global Multi Sector, con sede en Londres. Entre sus responsabilidades se encuentra la generación de ideas y la construcción de carteras con estrategias de tipos de interés, asignación de activos y divisas para carteras globales. Sus áreas de trabajo incluyen las estrategias de valor relativo, los derivados y los mercados de inflación. 

Antes de incorporarse a Invesco, Tom trabajó durante 13 años en Schroders Investment Management. Fue miembro sénior del equipo Multi Sector Portfolio Management, donde supervisó carteras Libor plus, e deuda soberana y de bonos agregados globales, incluyendo productos vinculados a la inflación. Además de ser Senior Investor, Tom se encargaba de la supervisión de los analistas del equipo. Antes de 2005, Tom trabajó en renta fija en RBS Financial Markets.

 

Perfil

Puesto: Senior Portfolio Manager
En Invesco: 6 años
Experiencia profesional: 21 años
Ubicación: Londres
Equipo: Invesco Fixed Income