Tom Sartain
Tom Sartain es Senior Portfolio Manager en el equipo IFI Global Multi Sector, con sede en Londres. Entre sus responsabilidades se encuentra la generación de ideas y la construcción de carteras con estrategias de tipos de interés, asignación de activos y divisas para carteras globales. Sus áreas de trabajo incluyen las estrategias de valor relativo, los derivados y los mercados de inflación.
Antes de incorporarse a Invesco, Tom trabajó durante 13 años en Schroders Investment Management. Fue miembro sénior del equipo Multi Sector Portfolio Management, donde supervisó carteras Libor plus, e deuda soberana y de bonos agregados globales, incluyendo productos vinculados a la inflación. Además de ser Senior Investor, Tom se encargaba de la supervisión de los analistas del equipo. Antes de 2005, Tom trabajó en renta fija en RBS Financial Markets.
Puesto: Senior Portfolio Manager
En Invesco: 6 años
Experiencia profesional: 21 años
Ubicación: Londres
Equipo: Invesco Fixed Income