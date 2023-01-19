Invesco aborda con rigurosidad las reclamaciones y se compromete a responder en tiempo y forma y de conformidad con la normativa aplicable.

Una reclamación es una expresión de insatisfacción con la prestación o no prestación de un servicio por parte de nuestra empresa o con la comercialización de nuestros productos. Las solicitudes de información, aclaración o asistencia no tienen la consideración de reclamación.

Si la reclamación está relacionada con los productos Invesco comercializados en España, debes contactar con el distribuidor en primera instancia, es decir, la entidad comercializadora donde se suscribieron las participaciones de nuestros fondos. Si no estás satisfecho con la respuesta de tu contacto habitual, envía tu reclamación por escrito, por correo postal o por correo electrónico, a la siguiente dirección:

Atención al cliente – Invesco

Gestión Invesco S.A.

Sucursal en España

Calle Goya, 6, 3ª planta.

28001. Madrid, España.

E: atencionalcliente@mad.invesco.com

Invesco se compromete a manejar la reclamación de manera oportuna y a enviar los comentarios por escrito a la dirección indicada por el cliente a más tardar 8 semanas después de recibir la queja.

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Procedimiento de gestión de reclamaciones