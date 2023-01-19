Preguntas frecuentes sobre invertir con Invesco
Información para ayudarte con las inversiones realizadas con Invesco.
Sucesiones: apoyo en caso de fallecimiento de un inversor
Somos conscientes de que este puede ser un momento complicado, y esperamos hacer todo lo posible para que los próximos pasos sean lo más sencillos posible
Para una adecuada gestión de las obligaciones, por favor contacta con el distribuidor de referencia o al asesor financiero que se hace cargo de las inversiones del difunto.
Blanqueo de capitales
Las regulaciones contra el blanqueo establecen que debemos verificar las identidades de los clientes. Los controles de verificación son importantes porque dificultan que los delincuentes usen los sistemas financieros y, por lo tanto, ayudan a prevenir el fraude. Nuestra solicitud de documentos forma parte del procedimiento habitual de verificación y no inplican ninguna sospecha sobre el cliente o futuro cliente.
Si decide vender su participación, solo podremos liberar los ingresos de la venta cuando hayamos completado la verificación. Si no has sido verificado, no podrás realizar más inversiones con nosotros, incluidas las inversiones regulares en planes de ahorro.
Realizar una reclamación
Invesco aborda con rigurosidad las reclamaciones y se compromete a responder en tiempo y forma y de conformidad con la normativa aplicable.
Una reclamación es una expresión de insatisfacción con la prestación o no prestación de un servicio por parte de nuestra empresa o con la comercialización de nuestros productos. Las solicitudes de información, aclaración o asistencia no tienen la consideración de reclamación.
Si la reclamación está relacionada con los productos Invesco comercializados en España, debes contactar con el distribuidor en primera instancia, es decir, la entidad comercializadora donde se suscribieron las participaciones de nuestros fondos. Si no estás satisfecho con la respuesta de tu contacto habitual, envía tu reclamación por escrito, por correo postal o por correo electrónico, a la siguiente dirección:
Atención al cliente – Invesco
Gestión Invesco S.A.
Sucursal en España
Calle Goya, 6, 3ª planta.
28001. Madrid, España.
E: atencionalcliente@mad.invesco.com
Invesco se compromete a manejar la reclamación de manera oportuna y a enviar los comentarios por escrito a la dirección indicada por el cliente a más tardar 8 semanas después de recibir la queja.
ETF de Invesco
Regulador
Si después de recibir la respuesta a la reclamación, el cliente no está satisfecho y desea continuar con la misma, pueden dirigirse directamente y sin cargo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)