La réplication synthétique offre-t-elle des avantages ?

Chine : avantage aux ETF synthétiques, une fois de plus

Le marché des actions chinoises de classe A est lui aussi plus avantageux pour les ETF à réplication synthétique. Mais l’avantage qu’il confère ne provient pas du régime fiscal, mais des dynamiques inhabituelles du marché lui-même. Le marché des actions chinoises de classe A est généralement un environnement profitable pour les stratégies neutres vis-à-vis du marché. Toutefois, les prêts de titres et les autres mécanismes de couverture qu’utilisent traditionnellement ces fonds spéculatifs ne leur sont pas accessibles en Chine. Ces fonds se tournent donc souvent vers les banques pour compenser le risque. Les banques fournissent ces facilités (en échange d’une commission généreuse) et sont prêtes à payer les ETF pour assumer le risque de marché par le biais d’un contrat swap.

Dans un marché ordinaire, les ETF paient une commission de swap à la contrepartie, mais les dynamiques inhabituelles du marché chinois des actions de classe A font que cela peut se traduire par une commission négative (la contrepartie paie la commission de swap à l’ETF). Lorsque la commission de swap est négative, l’ETF peut surperformer l’indice de référence. Le montant de la commission de swap, et la surperformance éventuelle, varie dans le temps.



Qu’en est-il des risques ?

La réplication synthétique n’est pas sans risques, mais il est possible de mettre des mesures en place pour les atténuer. En dehors des risques ordinaires inhérents à n’importe quel investissement, l’utilisation de swaps introduit un risque de contrepartie, c’est-à-dire que la contrepartie au swap se retrouver dans l’incapacité d’honorer sa part du contrat. Chez Invesco, nous nous efforçons de réduire ce risque de la manière suivante :

Détention d’un panier de titres de qualité: chaque ETF synthétique Invesco détient un panier composé de titres n’appartenant pas à l’indice faisant l’objet de la réplication. Le panier de titres est détenu par l’ETF (il ne sert pas de collatéral) et est censé doper la performance de l’ETF. Le recours aux swaps vise à réduire l’écart de performance que l’on obtiendrait avec le seul panier de titres.

Utilisation de plusieurs contreparties : Nos ETF synthétiques peuvent avoir jusqu’à 6 contreparties, ce qui permet de réduire l’impact financier qu’aurait un défaut de paiement d’une contrepartie sur l’ETF. Nous sélectionnons uniquement des contreparties avec des notes de crédit élevées, nous les contrôlons régulièrement et réalisons souvent des tests de résistance sous différents scénarios de risque potentiels.

Réinitialisation des swaps : La valeur du swap, qui correspond à sa valeur de marché, est réinitialisée à zéro dès lors que certaines conditions sont remplies, comme lors de la création/du rachat de parts du fonds, ou lorsque la valeur de marché du swap dépasse un seuil strict prédéfini. Ces réinitialisations fréquentes visent à limiter l’ampleur du risque de contrepartie.