Une année record en Europe pour la demande d’ETF

23 janvier 2025
Invesco
Baromètre des ETF européens

Principaux faits

1

Les ETF européens ont attiré 90,2 milliards USD de nouveaux actifs nets au T4, portant le total pour 2024 à 265,4 milliards USD 

2

Les ETF actions ont dominé les flux au T4 et durant l’année 2024 grâce à une forte demande pour les expositions aux États-Unis et au monde

3

Les flux solides vers les ETF devraient selon nous se poursuivre en 2025, même si les performances du marché pourraient ne pas être alignées sur celles de l’année passée

En 2024, le marché européen des ETF a connu une année remarquable en termes de demande des investisseurs, avec des volumes totaux impressionnants et une constance notable de la demande. Les ETF domiciliés en Europe ont levé 90,2 milliards USD au quatrième trimestre 2024, un nouveau record qui dépasse de plus de 20 milliards USD le précédent record datant du T3, portant à 265,4 milliards USD les nouveaux actifs nets (NNA) sur l’année. Il s’agit d’un nouveau record en termes d’entrées annuelles, dépassant le dernier record enregistré en 2021 de plus de 80 milliards USD. Des entrées de capitaux record associées à une solide performance du marché de 11,4 % ont permis d’augmenter les actifs sous gestion du secteur des ETF de la zone EMEA de 472 milliards USD au cours de l’année, portant le total à 2 300 milliards USD.

En 2024, les ETF européens ont connu un flux de nouveaux actifs solide et constant

Source : Bloomberg, nouveaux actifs nets dans les ETF domiciliés en Europe, du 1er janvier au 31 décembre 2024

Les principaux thèmes observés au T4 ont été à l’image de ceux observés la majorité de l’année, les produits actions ayant dominé et ayant représenté 91 % des NNA au cours du trimestre, et 80 % sur l’ensemble de l’année. Les flux vers les ETF obligataires ont ralenti au dernier trimestre de l’année, ramenant la part des nouveaux actifs nets à 23 % sur l’année, ce qui, associé aux pertes enregistrées par les titres obligataires, a réduit leur part dans les actifs sous gestion de 24 % à 21 %. Au T4, les ETP de matières premières ont connu de nouvelles sorties nettes de 2,7 milliards USD, portant le total sur l’année à 7,8 milliards USD.

La vigueur de la demande pour les actions a été principalement axée sur les expositions américaines et mondiales, qui ont représenté trois quarts du total des entrées d’actions pour l’année. Cet environnement a mis en valeur plusieurs atouts des ETF d’Invesco. Les avantages structurels liés à la performance des ETF synthétiques exposés aux États-Unis ont permis à nos produits S&P 500 d’attirer 11 milliards USD de NNA, ce qui a permis à nos ETF de capter un tiers de tous les flux ETF synthétiques au cours de l’année. Les actifs sous gestion ont plus que doublé pour le MSCI USA ESG Universal Screened (à 2,9 milliards USD d’actifs sous gestion) et le Technology S&P US Select Sector (à 1,6 milliard USD). L’année a également été favorable à notre ETF Quantitative Strategies ESG Global Equity, qui a enregistré plus de 0,5 milliard USD de NNA, portant ses actifs sous gestion à 910 millions USD, ainsi qu’à notre ETF FTSE ALL-World, dont les actifs sous gestion ont été multipliés par plus de dix pour atteindre 850 millions USD.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à cliquer sur les onglets ci-dessous.

Perspectives pour 2025

Les flux record de l’année dernière ont mis en évidence une adoption généralisée des ETF comme véhicule de choix pour tous les types d’investisseurs, une tendance qui devrait se poursuivre. Les banques centrales ont changé de cap en 2024 en assouplissant leur politique à mesure que l’inflation se rapprochait de l’objectif et en recentrant leur attention sur le soutien à la croissance. Bien que cela ait donné lieu à un environnement favorable pour les marchés financiers, les baisses de taux devraient être moins nombreuses cette année, les données faisant état d’une économie mondiale qui reste saine. Dans le même temps, les politiques du président Trump pourraient à la fois stimuler la croissance et alimenter l’inflation. Toutefois, si la performance des marchés financiers pourrait ne pas être aussi forte en 2025 que l’année passée, les flux vers les ETF de la zone EMEA devraient rester solides.

  • Actions :Les doutes persistent quant à la concentration sur les marchés. Comme indiqué ci-dessus, nous avons observé des flux importants dans les ETF à pondération égale au second semestre, une tendance qui devrait selon nous se poursuivre tant que les marchés restent faussés.
  • Obligations :Avec probablement moins de baisses de taux en 2025 et des spreads de crédit historiquement serrés, il est difficile de s’attendre à une solide performance des marchés obligataires pour l’année à venir. Cependant, les niveaux de rendements sont attrayants et, à moins d’une récession économique sévère, le portage disponible sur les marchés obligataires devrait générer de bonnes performances. À court terme, les courbes des taux devraient s’accentuer davantage, mais la combinaison de courbes plus raides et de niveaux de rendement absolus finira par inciter les investisseurs à allonger la duration de leurs portefeuilles obligataires.
  • Matières premières : L’or devrait continuer d’être soutenu par la demande des banques centrales et grâce à ses avantages en termes de diversification. Les perspectives pour les matières premières au sens large sont plus mitigées, en particulier si les taux restent durablement élevés. Néanmoins, l’anticipation d’un « atterrissage en douceur » laisse entendre que la demande de matières premières devrait rester ferme et, les investisseurs étant généralement sous-pondérés sur ce segment, on pourrait assister à quelques achats en cas de repli de la performance. 

 

 

Classe d’actifs

Fin 2023

Encours (millions USD)

Encours
(millions USD)

NNA T4

(millions USD)

NNA YTD (millions USD)

% d’évolution du marché YTD [1]

 

Total

1 811 419

2 283 579

90 216

265 375

11,4 %

Actions

1 251 555

1 649 859

82 112

211 394

14,9 %

Obligations

432 642

481 818

10 504

62 002

-3,0 %

Matières premières

114 785

131 200

-2 736

-7 852

21,1 %

      Source : Invesco, Bloomberg, au 31 décembre 2024. Tous les chiffres sont exprimés en USD.

  • L’encours des actions a atteint de nouveaux sommets historiques au T4, terminant l’année à 1 650 milliards USD grâce à une combinaison de flux entrants solides et de performances du marché. Avec 211 milliards USD, les nouveaux actifs nets (NNA) en actions de 2024 sont supérieurs de moitié à ceux de 2021, l’année record précédente pour les ETF actions.
  • L’encours des obligations a légèrement chuté au cours du trimestre, les flux entrants nets ayant ralenti parallèlement à des rendements négatifs. Avec 10,5 milliards USD de NNA, ce trimestre a enregistré les flux nets les plus faibles depuis le T3 2022, tandis que les 62 milliards USD de flux entrants nets pour l’année ont représenté une baisse de 9 % par rapport à 2023. Néanmoins, les actifs obligataires sous gestion ont terminé l’année en hausse de 11 % et ont connu le plus grand nombre de lancements de nouveaux produits depuis 2017, ce qui traduit l’engagement fort des émetteurs envers la classe d’actifs aux niveaux de rendement actuels.
  • Les produits liés aux matières premières ont continué à enregistrer des sorties de capitaux, avec 2,7 milliards USD de ventes nettes au cours du trimestre, principalement dans l’or (-1,8 milliards USD), dont les prix ont atteint de nouveaux sommets historiques en octobre. Cependant, même si les sorties annuelles de capitaux ont atteint 7,9 milliards USD, les actifs sous gestion des matières premières ont tout de même terminé l’année en hausse de 14 % compte tenu de la solide performance de l’or tout au long de l’année.

Nouveaux actifs nets en pourcentage des actifs sous gestion début 2024 : le T4 a été le résultat de la vigueur des actions

  • Bien que l’année ait été bonne tant pour les actions que pour les obligations, les actions ont pris l’avantage en termes de taux de croissance au T4, attirant 91 % des flux entrants nets.

Source : Invesco, Bloomberg, au 31 décembre 2024. Tous les chiffres sont exprimés en USD.

  • L’encours des actions a atteint de nouveaux sommets historiques en 2024, terminant l’année à 1 650 milliards USD. La vigueur de la demande pour les ETF actions a été soutenue par la combinaison de deux facteurs : un record de 211 milliards USD de NNA et un solide rendement de 14,9 % sur l’année.
  • Avec un flux de 91,1 milliards USD, les actions américaines ont été les principales contributrices aux flux entrants totaux au cours de l’année. Les flux vers les ETF américains et mondiaux étaient au coude à coude au début du T4 mais, avec 46,5 milliards USD d’entrées, les actions américaines ont clairement eu la faveur des investisseurs, puisqu’elles ont représenté près de la moitié des flux d’actions totaux.
  • Les actions mondiales sont arrivées bonnes deuxièmes, avec une accélération au T4 pour atteindre 24,2 milliards USD (contre 14,6 milliards au T3), portant le flux annuel à 67,6 milliards USD. Les flux vers les produits qui suivent l’indice MSCI World ont dominé les flux vers les expositions aux actions mondiales, avec 38,1 milliards USD de NNA au cours de l’année, tandis que les grands indices mondiaux (combinant les marchés émergents et les marchés développés) ont attiré 13,2 milliards USD d’entrées en 2024.
  • Après un bon début d’année, l’appétit pour les actions européennes s’est affaibli au T4, avec 249 millions USD de sorties. Les flux annuels ont atteint 11,8 milliards USD, la région étant à la troisième place des flux d’actions au cours de l’année. Ce montant ne représente qu’un demi-milliard de dollars de plus que les produits Smart Beta.
  • Les produits Smart Beta ont connu un regain d’intérêt aux T3 et T4, avec respectivement 5,0 milliards et 7,5 milliards USD de NNA, portant les flux totaux à un niveau honorable de 11,3 milliards USD pour l’année. Cela s’explique presque entièrement par les stratégies de pondération égale, qui ont gagné 15,3 milliards USD de flux entrants, compensant ainsi les sorties des stratégies factorielles plus traditionnelles. Le boom enregistré par les stratégies de pondération égale suggère une inquiétude croissante concernant le risque de concentration des expositions pondérées par la capitalisation boursière.
  • Les actions des marchés émergents ont ralenti au T4 avec 1,5 milliard USD d’entrées, soit la moitié du niveau atteint au T3. Cela a ramené des flux totaux à 8,2 milliards USD pour l’ensemble de l’année. Le rebond des actions chinoises au cours des deux dernières semaines de septembre a servi de catalyseur pour inciter les investisseurs à renforcer leurs positions en actions émergentes. Toutefois, certains produits d’actions chinoises ont connu une baisse de l’appétit vers la fin du T4, terminant l’année avec 1,3 milliard USD de NNA.
  • Les fonds thématiques ont enregistré 0,3 milliard USD d’entrées au T4, ce qui a contrebalancé les sorties observées au T3, pour terminer l’année avec 2,5 milliards USD de NNA. Les principaux flux entrants ont été dirigés vers les thèmes liés à l’IA et à la défense, tandis que les produits exposés aux énergies propres et aux soins de santé ont globalement été délaissés.
  • Les actions japonaises ont enregistré un regain d’entrées au T4 (406 millions USD) après 2,5 milliards USD de sorties au T3 suite au renforcement du yen en juillet et en août. Les flux totaux sur l’année ont été positifs, avec 1,3 milliard USD de NNA.

NNA (millions USD) : Flux des ETF actions

Source : Invesco, Bloomberg, au 31 décembre 2024. Tous les chiffres sont exprimés en USD.

  • Avec des NNA de 10,5 milliards USD, les ETF obligataires ont connu le trimestre le plus faible pour les entrées nettes depuis le T3 2022. En 2024, les ETF obligataires ont enregistré des entrées nettes de 62 milliards USD, soit une baisse de 9 % par rapport à 2023, ce qui a réduit leur part des NNA à 23 % pour l’année. Associé à la performance relative des marchés obligataires par rapport aux actions, cela a fait chuter leur part des actifs sous gestion de 24 % à 21 % au cours de l’année.
  • Les principaux thèmes observés plus tôt dans l’année se sont poursuivis au T4, les emprunts d’État des marchés développés et la gestion de la trésorerie, qui constituent des classes d’actifs refuge, ayant connu la plus forte demande, avec 5,6 et 4,5 milliards USD respectivement.
  • Après une demande morose en milieu d’année, le haut rendement a été la troisième classe la plus solide avec des entrées nettes de 2,1 milliards USD.
  • Les expositions globales aux obligations ont continué de voir une demande stable (1,2 milliard USD), tandis que de nouvelles entrées ont été observées dans la classe relativement nouvelle des obligations à terme (1,1 milliard USD).
  • Après un rebond au T3, la dette émergente a connu de fortes sorties de capitaux (-2,5 milliards USD), tout comme le crédit de qualité « investment grade » (-2,1 milliards USD).

NNA (millions USD) : Flux des ETF obligataires

Source : Invesco, Bloomberg, au 31 décembre 2024. Tous les chiffres sont exprimés en USD.

  • Les matières premières ont enregistré des sorties nettes de 2,7 milliards USD au cours du trimestre, sous l’effet des sorties de capitaux de l’or (-1,8 milliard USD), le cours ayant atteint de nouveaux sommets historiques fin octobre, bien que les produits en argent aient connu des entrées nettes (0,4 milliard USD).
  • Cependant, toutes les classes de matières premières ont connu une faiblesse générale avec des ventes nettes au cours du trimestre, des sorties de 0,5 milliard USD pour le Smart Beta, de 0,4 milliard USD pour d’autres ETF de matière première unique et de 0,3 milliard USD pour les expositions générales aux matières premières.
  • Dans l’ensemble, 2024 a été une année décevante pour les ETP de matières premières, qui ont enregistré des ventes nettes de près de 8 milliards USD au cours de l’année.

NNA (millions USD) : Flux des ETP de matières premières

 

Encours (millions USD)

% des encours actuels

NNA du T4 (millions USD)

% des NNA du T4

NNA YTD (millions USD)

 % des NNA YTD

Non ESG

1 837 121

80,4 %

73 150

81,1 %

224 463

84,6 %

Critères ESG

446 458

19,6 %

17 066

18,9 %

40 912

15,4 %
  • Avec 17,1 milliards USD de NNA, les produits ESG ont enregistré 18,9 % des flux du trimestre vers les ETF, juste en deçà de leur part des actifs sous gestion, située à 19,6 %.
  • Le T4 a connu le mois le plus solide de l’année pour les flux ESG (+8,0 milliards USD en octobre). Cependant, l’année 2024 dans son ensemble a vu le niveau le plus bas de flux ESG absolus (40,1 milliards USD) et la plus petite part des NNA pour les fonds ESG (18,9 %) depuis 2019, une époque où le niveau global d’actifs sous gestion des fonds ESG n’atteignait même pas 40 milliards USD.
  • Les fonds qui appliquaient des filtres négatifs ont été les plus performants des catégories ESG en termes de NNA durant chacun des trimestres de 2024, ces fonds ayant attiré plus de 25 milliards USD sur l’année (dont 9,5 milliards au T4). Il s’agit d’une nette amélioration des flux pour cette catégorie par rapport aux années précédentes. Dans la pratique, seuls ces fonds appliquant des exclusions et ceux adoptant une légère approche Best in class ont enregistré une hausse des flux cette année par rapport à 2023.
  • Les stratégies climatiques ont été en difficulté en 2024 et, même avec des entrées modestes de +2,3 milliards USD ce trimestre, les NNA sont globalement restés stables pour la catégorie sur l’année. Seul l’un des cinq fonds climatiques ayant enregistré les plus importants afflux de capitaux au T4 est un produit strictement aligné sur l’Accord de Paris, ce qui souligne une fois de plus que les approches ESG plus légères ont dominé cette année.
  • Les ETF ESG d’Invesco ont gagné 2,3 milliards USD en 2024, soit 13,9 % des NNA globaux d’Invesco. Bien que ce pourcentage soit légèrement inférieur à celui observé sur le marché dans son ensemble, la répartition par catégories ESG n’a pas été différente. Les approches plus légères, qui sont, dans le cas d’Invesco, celles qui « orientent » les portefeuilles afin d’en améliorer les scores, ont enregistré les flux les plus importants, bien que les produits climatiques aient connu de modestes sorties de capitaux.

NNA (millions USD) : ETF ESG vs non ESG

Source : Invesco, Bloomberg, au 31 décembre 2024. Tous les chiffres sont exprimés en USD.

Autres analyses

  • Note de bas de page

    1 Source: Invesco utilisant des données Bloomberg sur les produits domiciliés en EMEA comme proxy, basé sur le pourcentage de variation des actifs sous gestion (AUM) excluant l'impact des NNA pendant la période. 

    Risques d'investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents légaux. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter invescomanagementcompany.ie/dub-manco. L'investissement concerne l'acquisition de parts dans un fonds géré de manière passive, suivant un indice, et non dans un actif sous-jacent donné.

    Fluctuation de la valeur La valeur des investissements, ainsi que tout revenu en provenant, fluctueront. Cela peut être en partie le résultat de changements dans les taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Action La valeur des actions peut être affectée par certains facteurs tels que les circonstances de l'émetteur ou les conditions économiques et de marché. Cela peut entraîner des fluctuations de valeur.

    S'applique à Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS

    Concentration: Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur spécifique ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds par rapport à un fonds plus diversifié.

    Environnemental, social et gouvernance Le Fonds a l'intention d'investir dans des titres d'émetteurs qui gèrent mieux leurs expositions ESG par rapport à leurs pairs. Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG.

    S'applique à Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

    Utilisation de dérivés pour le suivi d'indice : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière.

    Concentration: Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur spécifique ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds par rapport à un fonds plus diversifié.

    Risque de l'ETF synthétique : Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclura des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.

    S'applique à Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

    Environnemental, social et gouvernance : Le Fonds a l'intention d'investir dans des titres d'émetteurs qui gèrent mieux leurs expositions ESG par rapport à leurs pairs. Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG.

    Concentration: Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur spécifique ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds par rapport à un fonds plus diversifié.

    Prêt de titres : Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut.

    Informations importantes

    Informations importantesLes points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont sujets à changement. Toutes les données sont fournies au 29 décembre 2024, provenant d'Invesco sauf indication contraire.

    Ce document est un matériel de marketing et n'est pas destiné à être une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui nécessitent l'impartialité des recommandations d'investissement/stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, ni les interdictions de négociation avant publication.

    - - - - - -

    EMEA4173224