Une année record en Europe pour la demande d’ETF

Les principaux thèmes observés au T4 ont été à l’image de ceux observés la majorité de l’année, les produits actions ayant dominé et ayant représenté 91 % des NNA au cours du trimestre, et 80 % sur l’ensemble de l’année. Les flux vers les ETF obligataires ont ralenti au dernier trimestre de l’année, ramenant la part des nouveaux actifs nets à 23 % sur l’année, ce qui, associé aux pertes enregistrées par les titres obligataires, a réduit leur part dans les actifs sous gestion de 24 % à 21 %. Au T4, les ETP de matières premières ont connu de nouvelles sorties nettes de 2,7 milliards USD, portant le total sur l’année à 7,8 milliards USD.

La vigueur de la demande pour les actions a été principalement axée sur les expositions américaines et mondiales, qui ont représenté trois quarts du total des entrées d’actions pour l’année. Cet environnement a mis en valeur plusieurs atouts des ETF d’Invesco. Les avantages structurels liés à la performance des ETF synthétiques exposés aux États-Unis ont permis à nos produits S&P 500 d’attirer 11 milliards USD de NNA, ce qui a permis à nos ETF de capter un tiers de tous les flux ETF synthétiques au cours de l’année. Les actifs sous gestion ont plus que doublé pour le MSCI USA ESG Universal Screened (à 2,9 milliards USD d’actifs sous gestion) et le Technology S&P US Select Sector (à 1,6 milliard USD). L’année a également été favorable à notre ETF Quantitative Strategies ESG Global Equity, qui a enregistré plus de 0,5 milliard USD de NNA, portant ses actifs sous gestion à 910 millions USD, ainsi qu’à notre ETF FTSE ALL-World, dont les actifs sous gestion ont été multipliés par plus de dix pour atteindre 850 millions USD.

Perspectives pour 2025

Les flux record de l’année dernière ont mis en évidence une adoption généralisée des ETF comme véhicule de choix pour tous les types d’investisseurs, une tendance qui devrait se poursuivre. Les banques centrales ont changé de cap en 2024 en assouplissant leur politique à mesure que l’inflation se rapprochait de l’objectif et en recentrant leur attention sur le soutien à la croissance. Bien que cela ait donné lieu à un environnement favorable pour les marchés financiers, les baisses de taux devraient être moins nombreuses cette année, les données faisant état d’une économie mondiale qui reste saine. Dans le même temps, les politiques du président Trump pourraient à la fois stimuler la croissance et alimenter l’inflation. Toutefois, si la performance des marchés financiers pourrait ne pas être aussi forte en 2025 que l’année passée, les flux vers les ETF de la zone EMEA devraient rester solides.