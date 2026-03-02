Ce que nous savons jusqu'à présent sur le conflit

Au moment où nous écrivons, le dimanche 1er mars, voici ce que nous comprenons de la situation actuelle.

Tôt dans la matinée de samedi, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque militaire coordonnée contre l'Iran. L'ampleur de ces frappes est plus importante que ce que nous avons observé récemment, et la télévision d'État iranienne a confirmé la mort du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. En représailles, l'Iran a mené des frappes de missiles et de drones sur des installations militaires américaines dans toute la région. Des zones civiles ont été touchées à Dubaï et Doha, mais il n'est pas clair si ces attaques étaient ciblées explicitement.

À ce stade, aucun rapport n'indique que des installations pétrolières dans la région ont été touchées ou perturbées. Les médias iraniens affirment que le détroit d'Hormuz est effectivement fermé, bien que l'État n'ait pas déclaré de blocus officiel. Quelques navires ont été attaqués et les dernières informations indiquent que de nombreux bateaux commencent à jeter l'ancre plutôt que de traverser le détroit pour le moment.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont déclaré qu'ils poursuivaient un changement de régime. Cela signifie qu'il n'est pas clair ce qui leur permettrait de déclarer rapidement une victoire et de désamorcer la situation. La situation reste extrêmement instable. L'absence d'objectifs clairement définis augmente la probabilité d'une campagne prolongée.

Nous pensons que la réaction initiale des marchés sera probablement une aversion au risque, mais cela pourrait ne pas durer. La réaction à moyen terme sera vraisemblablement guidée par l'évolution des marchés du pétrole et, dans une moindre mesure, du gaz. Cela dépendra de la perturbation éventuelle des approvisionnements en pétrole et en gaz, ainsi que de son ampleur.

En écrivant moins de 48 heures après les premières frappes, notre évaluation actuelle est que les approvisionnements en pétrole sont en grande partie inchangés. Cela pourrait toutefois évoluer rapidement. En effet, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des restrictions physiques, tant que les marchés croient que de telles restrictions sont possibles.

Quatre scénarios potentiels pour les prix du pétrole et les marchés

Bien que la situation soit très instable et puisse évoluer rapidement, nous envisageons quatre scénarios généraux. Nous les présentons ici par ordre d'impact croissant sur les prix du pétrole et les marchés.

Scénario 1 : Les capacités militaires de l’Iran sont perturbées, mais les installations pétrolières ne le sont pas. Les navires continuent de traverser le détroit d’Hormuz.

Dans ce scénario, il y a de bonnes chances que les prix du pétrole baissent dans la semaine ou les semaines à venir. Les prix du pétrole avaient déjà augmenté quelque peu avant les actions des États-Unis et d’Israël, et le 1er mars, l’OPEP+ a annoncé une augmentation de la production plus importante que prévu, ce qui pourrait compenser partiellement une perturbation des approvisionnements. Bien sûr, cela dépend de leur capacité à acheminer le pétrole.

Nous attribuons à ce scénario une probabilité subjective de 40 %.

Scénario 2 : Les installations pétrolières iraniennes sont perturbées.

Dans ce scénario, nous pensons que les prix du pétrole augmenteraient, mais de manière relativement contenue. L’Iran fournit environ 3 % de l’offre mondiale de pétrole (après déduction de sa propre consommation), une grande partie étant destinée à la Chine. L’OPEP+ pourrait éventuellement intervenir pour combler ce déficit. Nous attribuons une faible probabilité à ce que ces installations ou pipelines soient ciblés, car Israël et les États-Unis ont peu d’intérêt à faire monter les prix du pétrole par une telle action. La cote de popularité du président Trump et ses perspectives aux élections de mi-mandat pourraient être affectées si les prix du pétrole, et donc de l’essence, augmentaient significativement.

Nous donnons à ce scénario une probabilité subjective de 10 %.

Scénario 3 : L’Iran frappe des installations pétrolières et gazières dans la région.

L’Iran a déjà mené quelques frappes symboliques, mais pas encore sur des installations pétrolières et gazières. Ces attaques pourraient s’intensifier et des installations en Arabie saoudite et ailleurs pourraient être ciblées. Cependant, les Saoudiens ont démontré, à la suite de frappes passées, qu’ils peuvent réparer rapidement ces installations. L’ampleur de ces frappes et la capacité à redémarrer les opérations restent des inconnues à ce stade. Jusqu’à présent, il semble que l’Iran ait principalement visé des bases américaines, mais pas encore d’installations pétrolières ou de transport.

Nous attribuons à ce scénario une probabilité subjective de 20 %.

Scénario 4 : L’Iran ou ses alliés restreignent significativement la navigation à travers le détroit d’Hormuz pendant une période prolongée. L’offre mondiale de pétrole diminue.

Ce dernier scénario est le plus préoccupant. L’Iran et ses alliés n’ont pas besoin de bloquer physiquement le détroit, ils peuvent simplement augmenter suffisamment le risque de transit pour faire grimper le coût pour les navires — en particulier les coûts d’assurance. Déjà, les assureurs de guerre pour les navires rapportent que les primes pour couvrir les navires dans la région pourraient augmenter jusqu’à 50 % dans les prochains jours.

Un blocus partiel de facto via le marché de l’assurance, plutôt qu’un blocus physique, avait conduit à la quasi-fermeture de la mer Rouge au trafic commercial fin 2023 / début 2024. La différence est qu’il existait des routes alternatives à la mer Rouge, autour du cap de Bonne-Espérance, alors qu’il n’y a pas d’alternative au détroit d’Hormuz. C’est pourquoi il sera crucial de surveiller le nombre de navires transitant par ce détroit dans les jours à venir. Cela dit, un oléoduc existe aux Émirats arabes unis, qui pourrait détourner le pétrole vers des ports évitant le détroit d’Hormuz.

Nous estimons que ce serait le scénario le plus dommageable, avec une restriction de l’offre mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL). Les pays asiatiques sont sans doute les plus vulnérables, en particulier le Japon et Singapour.

Nous attribuons à ce scénario une probabilité subjective de 30 %.

Réaction anticipée des marchés

Nous prévoyons que la réaction initiale des marchés sera très probablement de nature « risk-off » (aversion au risque).

Actions

Nous nous attendons à ce que les actions reculent immédiatement après ces événements, mais les perspectives par la suite dépendront de l’évolution de la situation. La plupart des effets devraient se faire sentir via la hausse des prix du pétrole. En d’autres termes, nous pensons que les producteurs d’énergie s’en sortiront mieux que les consommateurs d’énergie. Au sein des actions, les secteurs cycliques et de la consommation devraient être les plus touchés. La défense, les grandes compagnies énergétiques et les producteurs d’or seraient probablement les principaux bénéficiaires de ce type de choc géopolitique.

En termes de caractéristiques régionales, les actions européennes sont structurellement plus exposées aux chocs sur les prix de l’énergie que les marchés américains, en raison d’une intensité énergétique plus élevée dans l’industrie et d’une plus grande dépendance aux hydrocarbures importés. Cela s’applique également au Japon. De nombreux marchés émergents dépendant des sources d’énergie étrangères sont à risque, tandis que les pays producteurs d’énergie devraient mieux résister. Nous notons également que de nombreuses économies asiatiques dépendent des importations en provenance du Moyen-Orient, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les actifs locaux.

Obligations

Nous pensons que les rendements obligataires pourraient augmenter à court terme en raison des craintes d’une inflation plus élevée, bien que la baisse des rendements réels (liée aux inquiétudes sur la croissance économique) puisse atténuer cet effet. Certains marchés obligataires gouvernementaux pourraient bénéficier d’une demande dite de « valeur refuge », mais nous estimons que les préoccupations inflationnistes prédomineront. Sur cette base, et compte tenu de l’indépendance énergétique des États-Unis, nous supposons que les bons du Trésor américain seront moins impactés que les obligations gouvernementales européennes et japonaises. Nous nous attendons à ce que les obligations à haut rendement subissent un élargissement des écarts de crédit, en raison des inquiétudes économiques croissantes.

Dollar américain

Normalement, nous nous attendrions à ce que le dollar se renforce dans un scénario initial de « risk-off », ce qui semble être l’issue la plus probable actuellement. Cependant, le statut de « valeur refuge » du dollar a récemment été remis en question. Nous prévoyons que les devises des pays exportateurs d’énergie se renforceront, notamment le dollar canadien, le peso mexicain, la couronne norvégienne et les monnaies du Moyen-Orient (même si l’effet sur ces dernières pourrait être atténué par la proximité du conflit).

Énergie

Nous anticipons une hausse initiale des prix, reflétant les risques accrus. Mais comme nous l’avons exposé plus haut, plusieurs évolutions sont possibles pour les prix du pétrole et du gaz. Nous pensons que le scénario le plus probable est que les capacités militaires de l’Iran soient perturbées, mais que ses installations pétrolières ne le soient pas et que le détroit d’Hormuz reste ouvert. Cela suggérerait, selon nous, une hausse relativement modérée des prix de l’énergie à moyen terme.

Métaux précieux :

Nous estimons que les prix de l’or et de l’argent devraient augmenter à mesure que les marchés digèrent une nouvelle vague d’incertitude géopolitique. Même si le détroit d’Hormuz reste ouvert, nous anticipons que les métaux précieux bénéficieront d’une incertitude accrue.

Que surveillons-nous actuellement ?

Comme indiqué précédemment, nous suivons de près la situation, en particulier autour du détroit d’Hormuz. Les mouvements des pétroliers, les déclarations de la marine américaine et les taux du marché de l’assurance seront des points clés à observer dans les prochains jours. De même, les communications de Saudi Aramco et de la Abu Dhabi National Oil Company concernant l’état des infrastructures pourraient apaiser ou accentuer les inquiétudes du marché, selon l’évolution des frappes de missiles.

Quelles implications pour nos vues principales ?

Il existe des analogies historiques pour ce qui pourrait se passer, mais elles sont imparfaites car ce conflit est une confrontation plus directe et escalatoire. Néanmoins, elles soulignent une dynamique clé du marché : sans dommages physiques aux infrastructures ou perturbation durable du détroit d’Hormuz, les pics des prix du brut (et du gaz naturel) tendent à s’estomper lorsque les inquiétudes sur l’offre se révèlent temporaires. La différence aujourd’hui est que l’Iran a déjà signalé et mené des représailles beaucoup plus larges que lors de tout épisode précédent.

Cependant, nous soulignons que la plupart des acteurs ne souhaitent pas voir un choc majeur sur l’offre pétrolière qui nuirait à l’économie américaine et mondiale. Ces événements sont troublants et très instables, mais sur la base des informations dont nous disposons aujourd’hui, nous n’avons pas modifié de manière significative nos vues principales ce week-end.