Présentation d’Invesco Pan European Equity Fund

L'Europe attire plus de visiteurs que toute autre région du monde. Mais les investisseurs ont encore du mal à la considérer comme une destination d'investissement. À première vue, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : son économie est morose depuis la crise financière mondiale et ses entreprises semblent moins intéressantes que celles d’autres pays.

Nous avons décidé de creuser un peu la question, car il est toujours bon de chercher des opportunités là où les autres n’en cherchent pas.

Super : Quelles sont les opportunités en Europe ?

Lorsque les investisseurs pensent à la « technologie » et à la « numérisation » en tant que thèmes d'investissement, la plupart ont tendance à se concentrer sur l'innovation au sens traditionnel, et donc sur les États-Unis et l'Asie.

Cependant, la numérisation offre également des opportunités aux investisseurs en Europe. En effet, l’Europe abrite des entreprises technologiques, telles que Cap Gemini et SAP, mais les entreprises industrielles et de consommation font désormais partie du paysage.

Super : La numérisation de tout

La « Numérisation de l’économie » est un catalyseur d’innovation pour de nombreuses entreprises traditionnelles. Accueillir le changement à bras ouvert ne se limite pas à se doter d'un site internet ou d’une stratégie ‘cloud’ ; il s’agit de développement durable et de créer de la valeur sur le long terme.

Super : Développement durable et création de valeur sur le long terme

Le Covid-19 nous a montré l'importance des technologies numériques. Des millions de personnes étant restées à la maison, beaucoup se sont tournées vers les appareils numériques qui leur ont permis de travailler et de se connecter avec leurs amis et leur famille à travers le monde.

La pandémie nous a changés. Il n'est donc pas surprenant que la réponse de l'Union européenne à la pandémie ait marqué un tournant par rapport à l'économie d'austérité qui a dominé l'élaboration des politiques depuis la crise financière mondiale.

Super : Le fonds de relance de 750 milliards d'euros de l'Europe

Un fonds de relance de 750 milliards d'euros, baptisé « Next Generation EU », a été créé pour aider l'Europe à sortir de la pandémie non seulement plus forte, mais aussi plus verte et plus équitable.

Une grande partie servira à financer la transition verte et numérique du continent. L’indépendance énergétique est devenue une priorité. Forte de ses compétences de pointe en matière d’ingénierie, l’Europe peut s’imposer comme un exportateur mondial de produits et services technologiques verts.

Super : Exportateur mondial de produits et services technologiques verts

Cela dit, il est important que les bénéfices soient largement partagés.

Le plan de relance finance des initiatives visant à réduire les inégalités sociales et à promouvoir l’inclusion. Il sera vital de créer des emplois de qualité au sein de la ‘nouvelle économie’.

La pandémie de Covid-19 a également mis à l’épreuve la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales. Par conséquent, après plusieurs décennies de délocalisation des emplois industriels, la tendance est à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement. L’instabilité qu’engendreront les conflits politiques ne feront que renforcer cette tendance.

Super : Rapprocher les chaînes d'approvisionnement

La relocalisation ou la délocalisation proche est une priorité pour de nombreuses entreprises européennes et devrait profiter à l'Europe dans son ensemble. Les politiques qui encouragent le retour de l'emploi dans la région peuvent contribuer à accélérer ce processus.

Les mesures prises vont avoir des conséquences économiques et boursières importantes. Comme pour tout changement, il y a des risques à prendre en compte, mais de formidables opportunités se présenteront.

