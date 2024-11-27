Actions des marchés asiatiques & émergents : Les valorisations sont intéressantes

William Lam, co-directeur de l’équipe Actions des marchés asiatiques et émergents

Les investisseurs surveilleront les risques géopolitiques, mais les projections de croissance à deux chiffres des bénéfices et les valorisations raisonnables observées sur les bourses asiatiques et sur les marchés émergents séduisent les investisseurs à l’approche de 2025.

La prime de risque action s’est contractée en 2024, dans un contexte marqué par la baisse des taux, par les bons résultats des entreprises et par l’enthousiasme des investisseurs pour les valeurs indiennes et l’IA. Cette classe d’actifs affiche des fondamentaux solides, et la mise en œuvre de mesures de relance du gouvernement chinois pourrait pousser les cours de bourse à la hausse l’an prochain. Les grands écarts de valorisation entre les marchés, et l’amélioration des politiques de rémunération des actionnaires, créent un terrain fertile pour la gestion dynamique.

Parmi les leaders industriels et technologiques d’Asie du nord, on retrouve des entreprises profitant indirectement, en amont, & de l’essor de l’IA (on parle de valeurs « pick-and-shovel » en anglais). La Chine, l’Inde, l’Asie du sud-est et l’Amérique latine sont les principaux foyers de la croissance de la demande des consommateurs, notamment dans les domaines des innovations internet et du commerce en ligne.

Il est également possible de profiter de la hausse des revenus et de l’essor de la classe moyenne en investissant dans des entreprises financières bien capitalisées, tandis que les producteurs de matières premières jouent un rôle important dans la transition énergétique. L’Asie et les marchés émergents offrent certaines des meilleures opportunités d’investissement au monde, et des atouts indéniables en matière de diversification.

Compte tenu de la disparité des valorisations entre les marchés et les secteurs, il convient de trier le grain de l’ivraie. Certaines valeurs indiennes et valeurs technologiques de Taïwan sont survalorisées. Mais il existe des opportunités séduisantes sur plusieurs marchés, dans plusieurs secteurs de la consommation (commerce en ligne, internet, finance, producteurs de premier plan, producteurs de matières premières).

Les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales, l’inflation mondiale et la volatilité des marchés des changes sont autant de risques majeurs. Toutefois, la solidité des fondamentaux et des bilans, et les valorisations raisonnables permettent aux marchés émergents d’apporter une contribution précieuse aux portefeuilles diversifiés.

Actions indiennes : La forte croissance des bénéfices et du PIB va se poursuivre

Shekhar Sambhshivan, directeur des investissements, équipe des actions régionales Asie (hors Japon)

La croissance économique indienne n’en est qu’à ses débuts et pourrait accélérer fortement. Le pays connaît une forte croissance économique, alimentée par les bons résultats de ses entreprises et par la croissance impressionnante de son PIB.

Les résultats des entreprises sont bons et devraient enregistrer une croissance de l’ordre de 15 % en 2025. Cela devrait soutenir les cours des actions indiennes en 2025.

Nous avons identifié des opportunités dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Le pays est sur le point d’accéder au statut d’économie à revenu intermédiaire. Nous anticipons une flambée de la consommation dans les prochaines années.

Dans un contexte marqué par la hausse des revenus et par une jeunesse indienne plus encline à dépenser, nous anticipons des opportunités d’investissement dans les secteurs du mariage et des festivités. Ces dépenses discrétionnaires pourraient se traduire par des investissements considérables dans plusieurs secteurs (joaillerie, hôtellerie, vêtements, bagages, transports).

En revanche, si les statistiques économiques se révèlent inférieures aux attentes du marché, nous pourrions assister à une poussée temporaire de volatilité des valeurs boursières indiennes.

Actions chinoises : Valorisations séduisantes et redressement des résultats d’entreprise

Raymond Ma, Hong Kong et Chine, Directeur des investissements, équipe des actions régionales Asie (hors Japon)

Les valeurs boursières chinoises affichent des valorisations extrêmement séduisantes, tant par rapport à la moyenne historique que par rapport aux actions des pays développés.

Nous anticipons un redressement progressif des résultats des entreprises, qui soutiendra également la croissance. Nous pensons que les mesures de relance adoptées par le gouvernement stimuleront l’activité économique et la demande intérieure.

Nous privilégions les entreprises chinoises qui jouissent déjà d’une position dominante sur leur marché et qui sont bien placées pour croître à l’étranger. Ces entreprises jouissent d'un avantage de coût grâce aux économies d’échelle qu’elles réalisent sur le marché intérieur. À terme, cela profite aux actionnaires.

Nous pensons que les avantages sont nombreux, notamment parmi les entreprises opérant dans les secteurs du commerce en ligne, des jeux vidéo en ligne, des appareils électroménagers et de l’industrie, disposant du potentiel et de la capacité à croître à l’étranger. Nous sommes convaincus qu’elles profiteront du rebond de la demande intérieure et de leurs plans d’expansion à l’étranger.

Nous avons également identifié des opportunités d’investissement auprès des entreprises disposant d'une trésorerie abondante, capables d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires et de racheter leurs propres actions. L’augmentation de la rémunération des actionnaires bénéficiera aux investisseurs.

Nous prenons également bonne note de la volonté du gouvernement chinois de raviver la croissance, avec l’annonce d’un grand plan de relance. Il lui faudra toutefois appliquer ses mesures de manière efficace et adéquate, car cela déterminera le rythme de la reprise économique. Nous pensons que ces politiques prendront du temps avant d’avoir des répercussions sur l’économie réelle.

Actions japonaises : Le retour vers la croissance se poursuit

Tadao Minaguchi, directeur des investissements et gérant principal de la stratégie Japanese Equity Advantage

Si les indices boursiers japonais ont fortement augmenté en 2024, à l’image du TOPIX qui a enfin dépassé le sommet qu’il avait atteint en 1989 au plus fort de la bulle spéculative, nous avons toutefois observé des corrections.

Ces corrections ont été déclenchées par le changement de cap des politiques monétaires, au Japon et aux États-Unis, durant l’été. Le yen est ainsi passé d’une tendance baissière, qui l’a vu se replier à son plus bas niveau des 38 dernières années, à une tendance haussière. En outre, et à la surprise générale, le parti libéral démocrate au pouvoir a perdu les élections législatives d’automne, ce qui a provoqué une certaine instabilité politique.

Malgré cela, nous pensons que le Japon continuera à s’extirper de l’épisode déflationniste extraordinaire dans lequel il s’était embourbé. Les indicateurs économiques montrent que les prix et les salaires, qui avaient stagné jusqu’à présent, devraient croître, dans un environnement économique plus stable.

Cela permettra à la Banque du Japon de lancer la normalisation tant attendue de sa politique monétaire. Surtout, la réforme de la gouvernance d’entreprise en cours est une tendance de long terme, et un nombre croissant d’entreprises ont entrepris d’améliorer la rentabilité de leurs capitaux propres et de rémunérer plus généreusement leurs actionnaires. L’amélioration de ces facteurs fondamentaux devrait soutenir les cours de bourse des actions nippones.

Dans ce contexte, les investisseurs devront absolument sélectionner leurs titres en fonction des fondamentaux. Pour capitaliser sur les évolutions structurelles en cours au Japon, les investisseurs devront s’aventurer au-delà des facteurs macroéconomiques ou des investissements thématiques qui ont dominé le marché ces dernières années, et identifier les entreprises qui profiteront le plus de ces réformes.