Paul Triggiani, Directeur de la gestion du crédit en difficulté (distressed credit) & des situations spéciales

Comme ce fut le cas en 2024, l’année 2025 s’annonce encourageante pour notre ensemble d’opportunités qui cible les petites capitalisations en difficulté et les situations spéciales. Nous pensons avant tout que notre portefeuille diffère nettement de celui du dernier quart de siècle et qu’il est unique. Près de la moitié de notre marché cible doit faire face à des charges d’intérêts en espèces supérieures aux flux de trésorerie disponibles générés par les activités. Ce déséquilibre résulte d’acquisitions par endettement (LBO), qui ont su bénéficier d’un environnement de taux zéro, mais qui ont ensuite été pénalisées par la pandémie de Covid-19, les fortes tendances inflationnistes mondiales et, enfin, l’environnement de taux nettement plus élevé. Il est intéressant de noter que bon nombre de ces entreprises sont robustes à la fois en termes stratégiques et opérationnels, elles sont gérées par d’excellentes équipes et soutenues par des sponsors très respectés.

Nous travaillons en outre avec les sociétés qui cherchent non seulement à apporter plus de liquidités à des conditions attractives en initiant des positions structurellement avantageuses, garanties et de premier rang. Et avec ces mêmes sociétés qui cherchent à remplacer la dette à coût élevé et payée en espèces par des solutions en capital créatives avec notamment des coupons de paiement en nature, des protections d’achat assorties à des multiples de rendement minimum, des bons de souscription d’actions, des clauses restrictives et des protections au niveau de la gouvernance. Les entreprises peuvent alors utiliser ces liquidités pour accélérer leur croissance, permettant ainsi aux détenteurs de capital-investissement de monétiser leurs investissements.

Parmi ces opportunités de solutions en capital, nous pensons être en mesure de cibler un potentiel de rendement attrayant par rapport aux millésimes précédents, avec un risque sensiblement moindre.