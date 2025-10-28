CLO : parmi les plus grandes classes d’actifs méconnues ?

Le marché des obligations adossées à des prêts (CLO) s’est peu à peu développé pour atteindre 1 300 milliards USD1, doublant presque sa taille en cinq ans. Malgré son ampleur, les CLO restent l’une des classes d’actifs les moins bien comprises du secteur obligataire, principalement en raison de leur nature de crédit privé et de leur accessibilité historiquement limitée pour la plupart des investisseurs. Récemment encore, seuls les plus grands investisseurs institutionnels pouvaient investir sur ce marché, notamment dans les tranches AAA les mieux notées.

Le lancement d’ETF axés sur les obligations CLO notées AAA a marqué un tournant. Le premier ETF de ce type a été lancé aux États-Unis il y a environ cinq ans. Depuis, ils ont gagné du terrain à l’échelle mondiale, et notamment en Europe suite à l’évolution de la réglementation. Aujourd’hui, les ETF de CLO notées AAA à gestion dynamique totalisent plus de 27 milliards USD d’actifs2, reflétant la demande croissante d’investisseurs toujours plus nombreux à rechercher rendement, qualité de crédit et diversification.

Comprendre les CLO

Les CLO sont des véhicules titrisés adossés principalement à des prêts seniors garantis à effet de levier, qui sont des instruments à taux flottant généralement utilisés dans les opérations de fusions-acquisitions et dans le rachat par des fonds de capital-investissement, ainsi que par des sociétés privées et publiques pour diverses raisons. Ces prêts, dont la notation est inférieure à « investment grade », sont syndiqués par des banques et négociés activement sur les marchés secondaires. Une CLO regroupe les prêts de centaines d’emprunteurs différents et distribue les paiements d’intérêts et de principal selon une structure en cascade (« waterfall ») par tranches, la priorité revenant aux tranches AAA les mieux notées.

Les CLO notées AAA sont selon nous particulièrement attrayantes dans la mesure où elles peuvent offrir une qualité de crédit élevée, une exposition à taux flottant et des taux de défaut historiquement bas. Cependant, leur complexité et leur liquidité limitée les ont rendus difficiles d’accès pour la plupart des investisseurs, jusqu’à l’arrivée des ETF.

Les ETF démocratisent l’accès et optimisent les transactions

Très récemment encore, les CLO n’étaient facilement accessibles que pour les plus grands investisseurs institutionnels. Malgré des émissions quotidiennes de CLO, les tranches AAA étaient habituellement achetées par quelques grands noms sur le marché primaire, ne laissant aux plus petits investisseurs qu’un accès limité au marché. Les ETF ont fourni un point d’entrée à cette classe d’actifs à un nombre bien plus important d’investisseurs. Ils ne fournissent toutefois pas seulement un point d’entrée : la structure des ETF est particulièrement adaptée à certains segments obligataires tels que les CLO notées AAA, qui peuvent ne pas être aussi liquides que les marchés obligataires publics traditionnels.

Examinons quelques-uns des principaux avantages potentiels des ETF pour les titres obligataires. À l’instar du marché des CLO, le marché européen des ETF à revenu fixe a connu une croissance rapide ces dernières années, les actifs sous gestion ayant presque doublé pour atteindre 570 milliards USD au cours des cinq années jusque juin 2025. Les ETF ont continué de séduire un éventail toujours plus large d’investisseurs, des clients particuliers les plus modestes aux gestionnaires d’actifs institutionnels les plus grands et les plus sophistiqués au monde.

Ils ont transformé l’investissement obligataire en offrant :

Exposition diversifiée : les investisseurs ont accès à un large éventail de titres dans le cadre d’une même opération.

Rentabilité : les ETF bénéficient d’économies d’échelle généralement associées à des commissions plus faibles.

Liquidité : le marché secondaire permet aux investisseurs de négocier des parts d’ETF sans effectuer de transactions directes sur les titres sous-jacents.

Transparence et flexibilité : les ETF fournissent des prix en temps réel et peuvent être utilisés à des fins d’allocation stratégique et tactique.

Ces avantages sont particulièrement précieux sur les marchés moins liquides tels que celui des CLO. Malgré la taille du marché des CLO, sa nature de crédit privé signifie que certains titres individuels peuvent ne pas être négociés fréquemment. Les ETF contournent cette difficulté en offrant une exposition via un marché secondaire liquide où les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts sans déclencher de transactions sur les titres sous-jacents à la CLO.

Ce mécanisme permet aux teneurs de marché de gérer efficacement les inventaires et les risques, ce qui se traduit souvent par des écarts cours acheteur-cours vendeur plus serrés que les titres sous-jacents. Pour de nombreux investisseurs, cela signifie qu’ils peuvent ajuster rapidement leurs expositions à la classe d’actifs des CLO, notamment pendant les périodes de dislocation du marché, sans connaissances approfondies des émetteurs. Ils peuvent non seulement ajuster leur allocation presque immédiatement après la prise de décision, mais aussi bénéficier d’une exposition diversifiée à cette classe d’actifs en une seule opération.

Pourquoi choisir la gestion dynamique pour les ETF de CLO notées AAA

Si les ETF passifs offrent une large exposition, la gestion dynamique ajoute une valeur supplémentaire aux CLO. Les CLO sont des instruments complexes avec des structures, une qualité de garantie et des performances de gestionnaire variables. Le recours à un gestionnaire dynamique spécialisé et expérimenté peut vous aider :

À sélectionner les meilleurs gestionnaires de CLO et les meilleures opérations : toutes les tranches de CLO notées AAA ne se valent pas, et un devoir de diligence concernant l’émetteur est essentiel. Les gestionnaires dynamiques peuvent évaluer la structure des transactions, la composition des garanties et les antécédents des gestionnaires afin d’identifier les meilleures opportunités.

À gérer efficacement les risques : les CLO sont sensibles à l’évolution des marchés de crédit, des taux d’intérêt et des conditions macroéconomiques. Les gestionnaires dynamiques peuvent ajuster leur positionnement en fonction de l’évolution des risques.

À optimiser la liquidité et l’exécution : sur les marchés moins liquides, l’efficacité des transactions est importante. Les gestionnaires dynamiques peuvent naviguer entre les écarts cours acheteur-cours vendeur et gérer le renouvellement du portefeuille pour minimiser les coûts.

À saisir de la valeur relative : le prix des CLO peut diverger des fondamentaux, en particulier pendant les périodes de regain de volatilité. Les gestionnaires dynamiques peuvent exploiter ces inefficacités pour améliorer les rendements.

Ainsi, une gestion dynamique permet aux investisseurs de bénéficier non seulement d’un accès au marché et de transactions optimisées, mais aussi d’une expertise en matière de prise de décision et de gestion des risques.

Conclusion

Les CLO notées AAA offrent une combinaison attrayante de rendement, de qualité de crédit et d’exposition à taux flottant. Historiquement réservées aux grandes institutions, elles sont désormais accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs grâce aux ETF. Les ETF offrent liquidité, transparence et efficacité, ce qui en fait un véhicule idéal pour accéder à cette classe d’actifs complexe.

Une gestion dynamique des ETF, en particulier dans une classe d’actifs complexe, apporte de la valeur aux investisseurs. En associant les avantages structurels des ETF à l’expertise de gestionnaires dynamiques, les investisseurs peuvent obtenir une exposition efficace et ciblée aux CLO notées AAA. Avec l’évolution continue du marché des CLO, les ETF gérés de manière dynamique jouent un rôle majeur dans la manière dont les investisseurs accèdent et s’exposent à cette classe d’actifs en pleine expansion.