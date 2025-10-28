Article

Une nouvelle approche de l’investissement dans des CLO notées AAA

28 octobre 2025
Invesco
Points importants à retenir

Une classe d’actifs en pleine expansion

Les ETF ont démocratisé l’accès au marché des CLO, qui totalise 1 300 milliards USD, permettant à un plus grand nombre d’investisseurs de saisir les opportunités offertes par cette classe d’actifs en pleine expansion.

Bénéfices de la diversification

Les ETF offrent une exposition diversifiée, peu coûteuse et liquide aux CLO notées AAA, ce qui permet aux investisseurs de négocier efficacement sans avoir à gérer directement des titres sous-jacents complexes.

Sélection du gestionnaire

Une gestion dynamique est essentielle sur le marché des CLO : elle peut créer de la valeur grâce à la sélection des meilleurs gestionnaires, une gestion des risques stricte et l’exploitation des opportunités de valeur relative.

CLO : parmi les plus grandes classes d’actifs méconnues ?

Le marché des obligations adossées à des prêts (CLO) s’est peu à peu développé pour atteindre 1 300 milliards USD1, doublant presque sa taille en cinq ans. Malgré son ampleur, les CLO restent l’une des classes d’actifs les moins bien comprises du secteur obligataire, principalement en raison de leur nature de crédit privé et de leur accessibilité historiquement limitée pour la plupart des investisseurs. Récemment encore, seuls les plus grands investisseurs institutionnels pouvaient investir sur ce marché, notamment dans les tranches AAA les mieux notées.

Le lancement d’ETF axés sur les obligations CLO notées AAA a marqué un tournant. Le premier ETF de ce type a été lancé aux États-Unis il y a environ cinq ans. Depuis, ils ont gagné du terrain à l’échelle mondiale, et notamment en Europe suite à l’évolution de la réglementation. Aujourd’hui, les ETF de CLO notées AAA à gestion dynamique totalisent plus de 27 milliards USD d’actifs2, reflétant la demande croissante d’investisseurs toujours plus nombreux à rechercher rendement, qualité de crédit et diversification.

Comprendre les CLO

Les CLO sont des véhicules titrisés adossés principalement à des prêts seniors garantis à effet de levier, qui sont des instruments à taux flottant généralement utilisés dans les opérations de fusions-acquisitions et dans le rachat par des fonds de capital-investissement, ainsi que par des sociétés privées et publiques pour diverses raisons. Ces prêts, dont la notation est inférieure à « investment grade », sont syndiqués par des banques et négociés activement sur les marchés secondaires. Une CLO regroupe les prêts de centaines d’emprunteurs différents et distribue les paiements d’intérêts et de principal selon une structure en cascade (« waterfall ») par tranches, la priorité revenant aux tranches AAA les mieux notées.

Les CLO notées AAA sont selon nous particulièrement attrayantes dans la mesure où elles peuvent offrir une qualité de crédit élevée, une exposition à taux flottant et des taux de défaut historiquement bas. Cependant, leur complexité et leur liquidité limitée les ont rendus difficiles d’accès pour la plupart des investisseurs, jusqu’à l’arrivée des ETF.

Les ETF démocratisent l’accès et optimisent les transactions

Très récemment encore, les CLO n’étaient facilement accessibles que pour les plus grands investisseurs institutionnels. Malgré des émissions quotidiennes de CLO, les tranches AAA étaient habituellement achetées par quelques grands noms sur le marché primaire, ne laissant aux plus petits investisseurs qu’un accès limité au marché. Les ETF ont fourni un point d’entrée à cette classe d’actifs à un nombre bien plus important d’investisseurs. Ils ne fournissent toutefois pas seulement un point d’entrée : la structure des ETF est particulièrement adaptée à certains segments obligataires tels que les CLO notées AAA, qui peuvent ne pas être aussi liquides que les marchés obligataires publics traditionnels.

Examinons quelques-uns des principaux avantages potentiels des ETF pour les titres obligataires. À l’instar du marché des CLO, le marché européen des ETF à revenu fixe a connu une croissance rapide ces dernières années, les actifs sous gestion ayant presque doublé pour atteindre 570 milliards USD au cours des cinq années jusque juin 2025. Les ETF ont continué de séduire un éventail toujours plus large d’investisseurs, des clients particuliers les plus modestes aux gestionnaires d’actifs institutionnels les plus grands et les plus sophistiqués au monde.

Ils ont transformé l’investissement obligataire en offrant :

  • Exposition diversifiée : les investisseurs ont accès à un large éventail de titres dans le cadre d’une même opération.
  • Rentabilité : les ETF bénéficient d’économies d’échelle généralement associées à des commissions plus faibles.
  • Liquidité : le marché secondaire permet aux investisseurs de négocier des parts d’ETF sans effectuer de transactions directes sur les titres sous-jacents.
  • Transparence et flexibilité : les ETF fournissent des prix en temps réel et peuvent être utilisés à des fins d’allocation stratégique et tactique.

Ces avantages sont particulièrement précieux sur les marchés moins liquides tels que celui des CLO. Malgré la taille du marché des CLO, sa nature de crédit privé signifie que certains titres individuels peuvent ne pas être négociés fréquemment. Les ETF contournent cette difficulté en offrant une exposition via un marché secondaire liquide où les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts sans déclencher de transactions sur les titres sous-jacents à la CLO.

Ce mécanisme permet aux teneurs de marché de gérer efficacement les inventaires et les risques, ce qui se traduit souvent par des écarts cours acheteur-cours vendeur plus serrés que les titres sous-jacents. Pour de nombreux investisseurs, cela signifie qu’ils peuvent ajuster rapidement leurs expositions à la classe d’actifs des CLO, notamment pendant les périodes de dislocation du marché, sans connaissances approfondies des émetteurs. Ils peuvent non seulement ajuster leur allocation presque immédiatement après la prise de décision, mais aussi bénéficier d’une exposition diversifiée à cette classe d’actifs en une seule opération.

Pourquoi choisir la gestion dynamique pour les ETF de CLO notées AAA

Si les ETF passifs offrent une large exposition, la gestion dynamique ajoute une valeur supplémentaire aux CLO. Les CLO sont des instruments complexes avec des structures, une qualité de garantie et des performances de gestionnaire variables. Le recours à un gestionnaire dynamique spécialisé et expérimenté peut vous aider :

  • À sélectionner les meilleurs gestionnaires de CLO et les meilleures opérations : toutes les tranches de CLO notées AAA ne se valent pas, et un devoir de diligence concernant l’émetteur est essentiel. Les gestionnaires dynamiques peuvent évaluer la structure des transactions, la composition des garanties et les antécédents des gestionnaires afin d’identifier les meilleures opportunités.
  • À gérer efficacement les risques : les CLO sont sensibles à l’évolution des marchés de crédit, des taux d’intérêt et des conditions macroéconomiques. Les gestionnaires dynamiques peuvent ajuster leur positionnement en fonction de l’évolution des risques.
  • À optimiser la liquidité et l’exécution : sur les marchés moins liquides, l’efficacité des transactions est importante. Les gestionnaires dynamiques peuvent naviguer entre les écarts cours acheteur-cours vendeur et gérer le renouvellement du portefeuille pour minimiser les coûts.
  • À saisir de la valeur relative : le prix des CLO peut diverger des fondamentaux, en particulier pendant les périodes de regain de volatilité. Les gestionnaires dynamiques peuvent exploiter ces inefficacités pour améliorer les rendements.

Ainsi, une gestion dynamique permet aux investisseurs de bénéficier non seulement d’un accès au marché et de transactions optimisées, mais aussi d’une expertise en matière de prise de décision et de gestion des risques.

Conclusion

Les CLO notées AAA offrent une combinaison attrayante de rendement, de qualité de crédit et d’exposition à taux flottant. Historiquement réservées aux grandes institutions, elles sont désormais accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs grâce aux ETF. Les ETF offrent liquidité, transparence et efficacité, ce qui en fait un véhicule idéal pour accéder à cette classe d’actifs complexe.

Une gestion dynamique des ETF, en particulier dans une classe d’actifs complexe, apporte de la valeur aux investisseurs. En associant les avantages structurels des ETF à l’expertise de gestionnaires dynamiques, les investisseurs peuvent obtenir une exposition efficace et ciblée aux CLO notées AAA. Avec l’évolution continue du marché des CLO, les ETF gérés de manière dynamique jouent un rôle majeur dans la manière dont les investisseurs accèdent et s’exposent à cette classe d’actifs en pleine expansion.

Autres analyses

    Risques d’investissement

    Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date d'échéance. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement.

    Les changements des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du Fonds.

    Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre certains instruments dans des conditions de marché tendues. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de ces instruments peut être inférieur à celui en conditions de marché normales.

    Les tranches de titres de dette de CLO (Collateralized Loan Obligations) ayant une haute notation peuvent être déclassées, et dans des environnements de marché tendus, même les tranches de titres de dette de CLO ayant une haute notation peuvent subir des pertes en raison des défauts de paiement sur les prêts sous-jacents, de la disparition des tranches subordonnées/de capitaux propres, de l'anticipation de défauts par le marché, ainsi que du sentiment négatif du marché à l'égard des titres de CLO en tant que classe d'actifs.

    Information importante

    Données au 30 juin 2025, sauf indication contraire. Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’être modifiées.

    Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.ie. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    Les informations ont été obtenues de sources réputées fiables, mais J.P. Morgan n'en garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude.  L'indice est utilisé avec permission.  L'indice ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l'approbation écrite préalable de J.P. Morgan. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co.  Tous droits réservés.

    Publié par Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

    Publié par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse. Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

    Royaume-Uni : Publié par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. This fund is authorised overseas, not in the UK. The UK Financial Ombudsman Service is unlikely to be able to consider complaints about this fund, its management company, or its depositary. Any losses related to the management company or depositary are unlikely to be covered by the UK Financial Services Compensation Scheme.

    EMEA4835371