Notre fonds indiciel coté Invesco Physical Gold ETC offre l’une des expositions les moins coûteuses à l’or en Europe. Fort d’un encours¹ de plus de 18 milliards de dollars, notre produit est également l’un des supports d’investissement aurifère les plus prisés d’Europe et vous permet de vous exposer aux variations de cours sans devoir acheter et stocker de l’or physique. Nous proposons également des séries couvertes contre le risque de change, disponibles en GBP et en EUR, pour les investisseurs qui souhaitent limiter le risque de change.

Notre ETC a pour objectif de répliquer la performance du LBMA Gold Price PM, minorée de la commission annuelle fixe de 0,12 %. Les investissements sont garantis par des lingots d’or physique, qui sont détenus sur un compte dédié et conservés en sécurité dans les coffres londoniens de la banque J.P. Morgan Chase. Notre ETC s’échange sur plusieurs places boursières d’Europe, il est éligible aux UCITS et conforme à la charia. Pour en savoir plus, consultez notre brochure relative aux ETC sur l’or.