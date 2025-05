Perché non c’è molto da temere per l’azionario globale nei prossimi anni

Sviluppo farmaceutico in evoluzione dopo la mappatura del genoma

Per il resto, la mappatura del genoma umano, completata circa 20 anni fa, ha creato nuove opportunità per lo sviluppo farmaceutico e la ricerca clinica.

Ora ne osserviamo l’impatto, sia nel metodo di sviluppo dei farmaci che nella ricerca clinica. Lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il Covid-19 sono sui risultati diretti. Il sequenziamento del genoma virale è stato effettuato rapidamente con un sistema di sequenziamento “Illumina”, che ha consentito l’immissione dei vaccini sul mercato in modo piuttosto veloce per gli standard consueti. Di norma, la commercializzazione di un farmaco richiede alcuni miliardi di dollari e 10 - 20 anni per giungere a buon fine.

Questo tema è comunque nelle fasi iniziali. Abbiamo scelto di investire in imprese come Illumina, il colosso dei farmaci per il diabete Novo Nordisk e Thermo Fisher Scientific, fornitore di un’ampia gamma di apparecchiature diagnostiche di laboratorio vendute a ospedali, laboratori di ricerca e industria farmaceutica e biotech. Ciascuna di tali imprese è un operatore globale leader nei rispettivi campi, con forti diritti di proprietà intellettuale e consistenti opportunità nel lungo termine.

Superare la prova del tempo

Nel 2021 l’attenzione si è interamente imperniata sul ciclo di mercato, sebbene si siano verificati alcuni profondi cambiamenti. La caratteristica dei cicli è proprio che sono tali e quindi passano, riflettono un cambiamento temporale delle preferenze.

I cambiamenti strutturali, quelli che ricerchiamo noi, sono molto più articolati. Non dividono gli elementi in ciclici o difensivi, li separano in vincitori e vinti, e i vinti cadono nell’oblio.

Il nostro attuale portafoglio non è stato costruito per esprimere performance solo in un ambiente specifico. I propulsori delle nostre partecipazioni non sono complicati.

I loro tassi di crescita e la loro redditività economica sono aumentati di pari passo.

Il mercato è quel che è, ma abbiamo investito in un portafoglio di 35 imprese, ciascuna della quali detiene un vantaggio competitivo significativo in un ecosistema economico in espansione.

Molti articoli che leggiamo sul tema degli “outlook” riguardano tematiche che preoccupano chi li scrive, o sfide previste per il futuro. Per noi, la verità è che non abbiamo molto da temere alle soglie del 2022 o negli anni successivi.

Sebbene le notizie negative possano provocare alcune settimane, o alcuni mesi, sfavorevoli per il nostro portafoglio azionario, non devono spaventare gli investitori a lungo termine. Infatti, le notizie negative causano spesso flessioni temporanee dei corsi azionari che possono offrire le basi per straordinari rendimenti negli anni successivi.

Nell’arco della carriera, abbiamo osservato ogni genere di timori inflazionistici, tensioni geopolitiche, attacchi terroristici, crisi valutarie e problemi analoghi, ma nessuno di essi è stato importante per la generazione di rendimenti a lungo termine per i nostri clienti.

Come probabilmente sanno gli investitori che seguono la nostra strategia, ciò che a nostro avviso conta è acquistare al giusto prezzo società con vantaggi competitivi duraturi, gestite da management team in cui riponiamo fiducia in quanto li riteniamo capaci di utilizzare il denaro degli azionisti nel modo giusto. Se riusciamo a individuare opportunità di tale genere e a investirvi con convinzione, non potranno che emergere buoni risultati su un orizzonte d’investimento di 3-5 anni. Tutto il resto è rumore.