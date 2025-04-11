Riflessivi e organizzati in previsione dei loro "anni d'oro", i Costruttori sono solitamente persone di più di 64 anni, meno occupate, residenti in aree urbane del nord e con figli che non vivono più in casa. Nel costruire il presente, sono fortemente orientati verso il futuro, che immaginano sereno e luminoso grazie alla loro pianificazione strategica. Essendo consapevoli del mutevole contesto economico, considerano l'investimento come uno strumento in grado di proteggere la longevità. In genere, i loro investimenti comprendono azioni, titoli di Stato, PAC, assicurazioni, immobili e oro. Consapevoli di avere ancora molti anni di vita davanti a sé, investono anche nella cura personale, preparando il corpo ad affrontare l'invecchiamento dando priorità alla salute mentale e fisica. Poiché hanno un'aspettativa di vita maggiore e sono prossimi alla pensione, sanno di aver bisogno di una solida riserva di risorse finanziarie e adottano un approccio di lungo termine agli investimenti.