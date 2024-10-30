ESG e sostenibilità con Invesco
Investire in maniera responsabile è ormai necessario. Lasciati guidare da Invesco e scopri le strategie e i principi di ESG e sostenibilità.Esplora l'universo ESG con Invesco
Investire per un futuro migliore
Siamo consapevoli che gli investimenti di oggi sono finalizzati alla realizzazione di un futuro migliore.
Per questo motivo, i nostri gestori personalizzano il loro approccio alle singole asset class in base agli obiettivi dei clienti. Ove opportuno, integrano i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro processi d'investimento.
Lavoriamo insieme ai nostri clienti per collaborare in quest’area in rapida evoluzione, anche fornendo analisi e formazione.
AZIONARIATO ATTIVO
Nel 2020 abbiamo svolto attività di engagement su argomenti ESG con oltre 2.200 aziende e durante l’anno abbiamo votato in 10.000 società¹.
PARTNER FIDATO
Firmatari dei PRI (Principles for Responsible Investment) dal 20132.
Cosa offriamo concretamente in ambito ESG
- Gamma d’offerta ESG: Offriamo una vasta gamma di ETF ESG e di fondi attivi, compresi i fondi conformi all’Articolo 8 e quelli che attuano il criterio di esclusione.
- ESG team: Il nostro ESG Team dedicato funge da guida, supporto e ispirazione in tutto il nostro lavoro in quest’area.
- ESGintel: Uno dei nostri strumenti proprietari di rating fornisce dati ed analisi sugli ESG di oltre 18.000 società.
Esplora l'universo ESG con Invesco
Scopri informazioni essenziali, approfondimenti, idee e soluzioni per realizzare i tuoi obiettivi di investimento ESG.
Come possiamo aiutarti?
Scrivilo in questo modulo e uno dei nostri specialisti ti ricontatterà a breve.