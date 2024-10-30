Invesco ESG e investimenti responsabili

ESG e sostenibilità con Invesco

Investire in maniera responsabile è ormai necessario. Lasciati guidare da Invesco e scopri le strategie e i principi di ESG e sostenibilità.

Esplora l'universo ESG con Invesco

Investire per un futuro migliore

Siamo consapevoli che gli investimenti di oggi sono finalizzati alla realizzazione di un futuro migliore.

Per questo motivo, i nostri gestori personalizzano il loro approccio alle singole asset class in base agli obiettivi dei clienti. Ove opportuno, integrano i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro processi d'investimento.

Lavoriamo insieme ai nostri clienti per collaborare in quest’area in rapida evoluzione, anche fornendo analisi e formazione.

AZIONARIATO ATTIVO

Nel 2020 abbiamo svolto attività di engagement su argomenti ESG con oltre 2.200 aziende e durante l’anno abbiamo votato in 10.000 società¹.

PARTNER FIDATO

Firmatari dei PRI (Principles for Responsible Investment) dal 20132.

Cosa offriamo concretamente in ambito ESG

  • Gamma d’offerta ESG: Offriamo una vasta gamma di ETF ESG e di fondi attivi, compresi i fondi conformi all’Articolo 8 e quelli che attuano il criterio di esclusione.
  • ESG team: Il nostro ESG Team dedicato funge da guida, supporto e ispirazione in tutto il nostro lavoro in quest’area.
  • ESGintel: Uno dei nostri strumenti proprietari di rating fornisce dati ed analisi sugli ESG di oltre 18.000 società.

Esplora l'universo ESG con Invesco

Scopri informazioni essenziali, approfondimenti, idee e soluzioni per realizzare i tuoi obiettivi di investimento ESG.

    Fonti: Dati statistici sulle votazioni di Invesco dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Team ESG Invesco a marzo 2020.

    2 Fonti: PRI – Principi per l’Investimento Responsabile sponsorizzati dalle Nazioni Unite.

    Considerazioni sui rischi

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è destinata agli investitori in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

    Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 10 gennaio 2022, salvo ove diversamente specificato.

    Le opinioni espresse da persone o dall’azienda si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle di altri professionisti dell’investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

    Qualsiasi riferimento a una classificazione, a un rating o riconoscimento non costituisce una garanzia di pari performance per il futuro e non è costante nel tempo.

    Pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.