Fondi focus e documenti di prodotto

Materiale utile sui nostri prodotti focus

  • Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

Fondi in focus

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Obbligazionario
Invesco Developing Initiative Bond Fund

Monthly Fund Report

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Obbligazionario
Invesco Euro Corporate Bond Fund

Smart card

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Azionario
Invesco Global Consumer Trends Fund

Monthly Fund Report

Smart Card

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Trascrizione

Azionario
Invesco Global Equity Income Fund

Monthly fund report

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Trascrizione

Azionario
Invesco Global Founders & Owners Fund

Monthly fund report

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Trascrizione

Multi Asset
Invesco Global Income Fund

Monthly fund report

SMART card

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Obbligazionario
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Monthly fund report

SMART card

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Trascrizione

Obbligazionario
Invesco Global Total Return Bond Fund

Monthly fund report

SMART card

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Trascrizione

Obbligazionario
Invesco India Bond Fund

Monthly fund report

SMART card

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Trascrizione

Multi asset
Invesco Pan European High Income Fund

Monthly fund report

SMART card

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Altre informazioni utili

  • Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. 

    Questo documento di marketing non è un invito a sottoscrivere azioni del fondo è a puro titolo informativo e non deve essere considerato un consiglio finanziario. Il presente documento è di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione d’investimento in un’asset class, un titolo o una strategia particolare. Dati al 31 marzo 2022 se non diversamente indicato. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie d’investimento né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le informazioni fornite hanno finalità puramente illustrative e non devono essere considerate raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli. Le opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato e possono differire da quelle espresse da altri professionisti dell'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

    I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

    Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di investimento, alla relazione Annuale o Semestrale, al Prospetto e ai documenti costitutivi della Sicav, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente link www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

    Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a invescomanagementcompany.lu.

    EMEA4241668/2025