Fondi a distribuzione e rendimento cedole

Tutte le informazioni e i dati aggiornati relativi ai fondi a distribuzione della gamma Invesco

Simula il valore della cedola

  • Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.
cedole

Simulatore di calcolo delle cedole

Inserisci i dati di portafoglio di fondi Invesco e simula il rendimento delle cedole dei fondi a distribuzione.

 

Scarica il tool

Trascrizione

success failure

Come possiamo aiutarti?

Scrivilo in questo modulo e uno dei nostri specialisti ti ricontatterà a breve.

Come possiamo aiutarti?

I tuoi contatti

Quando interagisci con noi, potremmo raccogliere informazioni personali nel rispetto della legge sulla privacy. La nostra informativa sulla privacy spiega come utilizziamo e proteggiamo i tuoi dati personali.

Come possiamo aiutarti?

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

Altre informazioni utili

  • Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. 

    Questo documento di marketing non è un invito a sottoscrivere azioni del fondo è a puro titolo informativo e non deve essere considerato un consiglio finanziario. Il presente documento è di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione d’investimento in un’asset class, un titolo o una strategia particolare. Dati al 31 maggio 2022 se non diversamente indicato. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie d’investimento né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le informazioni fornite hanno finalità puramente illustrative e non devono essere considerate raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli. Le opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato e possono differire da quelle espresse da altri professionisti dell'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

    I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

    Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di investimento, alla relazione Annuale o Semestrale, al Prospetto e ai documenti costitutivi della Sicav, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente link www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

    Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a invescomanagementcompany.lu.

    EMEA4241668/2025