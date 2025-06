Il private credit è un’asset class generalmente definibile come prestito non bancario. Il segmento del private credit si rivolge tipicamente a mutuatari troppo piccoli per accedere ai mercati del debito regolamentati o che, a causa di circostanze particolari, necessitano di un finanziatore che opera nei mercati non regolamentati.

I mercati non regolamentati offrono agli investitori la possibilità di diversificare i propri portafogli per raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, gli investimenti nel segmento private credit promettono solitamente migliori opportunità sul fronte del rendimento rispetto agli asset dei mercati pubblici. Ciò serve a remunerare gli investitori per il rischio di credito e liquidità aggiuntivo di cui si fanno carico rispetto ai titoli di debito quotati investment grade.