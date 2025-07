Negli ultimi anni l'interesse degli investitori per le soluzioni ESG (ambientali, sociali e di governance) in tutte le asset class è cresciuto in modo sostanziale. Nel comparto obbligazionario, la gran parte dell'attenzione degli investitori ESG si concentra nello spazio delle obbligazioni societarie. Oltre a offrire esposizione a società operanti in un'ampia gamma di settori, gli ETF su obbligazioni societarie offrono numerose scelte, ad esempio la possibilità di mirare a diverse scadenze, valute o qualità del credito.

Abbiamo ampliato la nostra gamma di ETF Corporate Bond ESG con il nostro Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF, che offre un'esposizione al credito investment grade globale multicurrency. La nostra gamma di ETF ESG su obbligazioni societarie core mira a escludere certi settori impiegando screening sul coinvolgimento delle imprese e al contempo orientando l'indice a favore delle società con criteri ESG più sviluppati. Lo scopo è di offrire agli investitori elementi core a basso costo per costruire portafogli ESG diversificati. Inoltre, a livello di credito investment grade denominato in EUR offriamo anche due soluzioni a gestione attiva (su tutta la curva e a meno di cinque anni) che utilizzano un approccio multifattoriale intelligente per compensare alcuni dei bias che gli ESG introducono negli indici delle obbligazioni societarie.

Ma le soluzioni ESG non si limitano alle obbligazioni societarie. Offriamo anche un ETF a gestione attiva che punta a offrire la performance del mercato europeo dei titoli di Stato investendo in un portafoglio di titoli di Stato e altri titoli di debito governativi che tengono conto di alcuni criteri ESG nella costruzione del portafoglio e massimizzano l'esposizione alle obbligazioni verdi, previe considerazioni in materia di esposizione e liquidità.