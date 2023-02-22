Le obbligazioni societarie ibride sono simili ai titoli AT1 sotto vari punti di vista, incluso il fatto di essere emesse da società con bilanci solidi e rating creditizi investment-grade. La differenza più evidente è che i titoli AT1 sono emessi soltanto da istituzioni finanziarie, mentre le obbligazioni societarie ibride sono emesse da società che operano nel settore dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni e in altri settori non finanziari. Le obbligazioni societarie ibride possono essere interessanti per le società emittenti perché le agenzie di rating creditizio le considerano in parte obbligazioni e in parte azioni; ciò significa che possono supportare le metriche di credito dell’emittente. Inoltre, le obbligazioni societarie ibride sono subordinate al debito senior dell’emittente stesso e questo spiega perché offrono rendimenti più elevati.

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF mira a replicare Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, un indice di titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR. Sono in vigore alcuni vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell’indice.