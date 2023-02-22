ETF obbligazionari a reddito fisso
Questo prodotto offre rendimenti più elevati senza doversi rivolgere ai tradizionali mercati dei titoli high-yield
Rendimenti più alti senza rinunciare alla qualità creditizia
Gli investitori che desiderano rendimenti più elevati di quelli ottenibili da obbligazioni societarie investment-grade o da titoli di Stato dovrebbero normalmente investire in società con rating creditizio inferiore. Le società meno sicure dal punto di vista finanziario devono pagare cedole più elevate per compensare gli investitori obbligazionari dei rischi aggiuntivi che si assumono, ovvero il rischio che la società emittente non sia in grado di pagare le cedole o il capitale. Mentre questo compromesso è accettabile per alcuni investitori, altri non sono disposti ad accettare questo rischio di insolvenza più elevato.
Fortunatamente però, ora sono disponibili soluzioni più innovative. Pur non essendo completamente prive di rischi, queste soluzioni possono offrire agli investitori rendimenti potenzialmente più elevati senza dover necessariamente accettare una qualità creditizia peggiore o un maggior rischio di tasso di interesse. Questi titoli provengono spesso da emittenti investment-grade e l’importo superiore delle cedole è dovuto alla loro posizione subordinata e ad altre caratteristiche, ma non al rating creditizio della società emittente.
Obbligazioni convertibili contingenti (AT1)
A seguito della crisi finanziaria globale è stato creato un nuovo tipo di titolo che funge da cuscinetto in caso di un altro evento finanziario traumatico. Le obbligazioni convertibili contingenti, note anche come "CoCo" o titoli di Stato Additional Tier 1 (AT1), sono emesse dalle banche europee. Grazie a un meccanismo che converte le obbligazioni in azioni ordinarie se il capitale della banca scende sotto una determinata soglia regolamentare, i loro rendimenti possono essere notevolmente più elevati dei titoli di debito senior della stessa società emittente e, in effetti, possono competere con i rendimenti degli emittenti con rating inferiore all'investment grade.
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF mira a replicare l’iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), un indice di titoli AT1 denominati in USD ed emessi da banche e istituzioni finanziarie europee. L’indice è stato personalizzato in modo da escludere qualsiasi società emittente coinvolta in determinate attività commerciali, pur mantenendo sempre gli standard di liquidità e investibilità.
Obbligazioni societarie ibride in euro
Le obbligazioni societarie ibride sono simili ai titoli AT1 sotto vari punti di vista, incluso il fatto di essere emesse da società con bilanci solidi e rating creditizi investment-grade. La differenza più evidente è che i titoli AT1 sono emessi soltanto da istituzioni finanziarie, mentre le obbligazioni societarie ibride sono emesse da società che operano nel settore dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni e in altri settori non finanziari. Le obbligazioni societarie ibride possono essere interessanti per le società emittenti perché le agenzie di rating creditizio le considerano in parte obbligazioni e in parte azioni; ciò significa che possono supportare le metriche di credito dell’emittente. Inoltre, le obbligazioni societarie ibride sono subordinate al debito senior dell’emittente stesso e questo spiega perché offrono rendimenti più elevati.
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF mira a replicare Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, un indice di titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR. Sono in vigore alcuni vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell’indice.
Perché scegliere gli ETF Invesco?
Entrambi gli ETF Invesco mirano a replicare la performance di un indice mediante replica passiva e fisica. Questo significa che gli ETF deterranno, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell’indice con il rispettivo peso e punteranno a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l’indice viene ribilanciato.
Il team di gestori del portafoglio di Invesco è responsabile dell’efficienza dell’acquisto e della vendita dei titoli dell’ETF e del ribilanciamento del portafoglio, mentre i nostri team Capital Markets lavorano a stretto contatto con i broker e gli intermediari finanziari per facilitare la negoziazione dei nostri ETF.
L’elenco completo delle posizioni detenute dagli ETF e delle società costituenti l’indice è pubblicato ogni giorno sul sito web Invesco ETF.