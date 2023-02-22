I nostri innovativi ETF obbligazionari

ETF obbligazionari a reddito fisso

Questo prodotto offre rendimenti più elevati senza doversi rivolgere ai tradizionali mercati dei titoli high-yield

Rendimenti più alti senza rinunciare alla qualità creditizia

Gli investitori che desiderano rendimenti più elevati di quelli ottenibili da obbligazioni societarie investment-grade o da titoli di Stato dovrebbero normalmente investire in società con rating creditizio inferiore. Le società meno sicure dal punto di vista finanziario devono pagare cedole più elevate per compensare gli investitori obbligazionari dei rischi aggiuntivi che si assumono, ovvero il rischio che la società emittente non sia in grado di pagare le cedole o il capitale. Mentre questo compromesso è accettabile per alcuni investitori, altri non sono disposti ad accettare questo rischio di insolvenza più elevato.

Fortunatamente però, ora sono disponibili soluzioni più innovative. Pur non essendo completamente prive di rischi, queste soluzioni possono offrire agli investitori rendimenti potenzialmente più elevati senza dover necessariamente accettare una qualità creditizia peggiore o un maggior rischio di tasso di interesse. Questi titoli provengono spesso da emittenti investment-grade e l’importo superiore delle cedole è dovuto alla loro posizione subordinata e ad altre caratteristiche, ma non al rating creditizio della società emittente. 

Obbligazioni convertibili contingenti (AT1)

A seguito della crisi finanziaria globale è stato creato un nuovo tipo di titolo che funge da cuscinetto in caso di un altro evento finanziario traumatico. Le obbligazioni convertibili contingenti, note anche come "CoCo" o titoli di Stato Additional Tier 1 (AT1), sono emesse dalle banche europee. Grazie a un meccanismo che converte le obbligazioni in azioni ordinarie se il capitale della banca scende sotto una determinata soglia regolamentare, i loro rendimenti possono essere notevolmente più elevati dei titoli di debito senior della stessa società emittente e, in effetti, possono competere con i rendimenti degli emittenti con rating inferiore all'investment grade.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF mira a replicare l’iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), un indice di titoli AT1 denominati in USD ed emessi da banche e istituzioni finanziarie europee. L’indice è stato personalizzato in modo da escludere qualsiasi società emittente coinvolta in determinate attività commerciali, pur mantenendo sempre gli standard di liquidità e investibilità. 

  • Per informazioni complete sui rischi, si rimanda alla documentazione legale.

    Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il Fondo è esposto a titoli di debito high yield. Il Fondo può essere esposto al rischio i) che il mutuatario non adempia all’obbligo di restituire i titoli alla scadenza del periodo del prestito e ii) di non poter vendere il collaterale ricevuto, in caso di default del mutuatario. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

    Questo fondo investe in obbligazioni convertibili contingenti, un tipo di titolo di debito societario che potrebbe essere convertito in azione o costretto a subire una svalutazione di capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Se ciò accade, il fondo potrebbe subire delle perdite. Queste obbligazioni includono altri rischi significativi quali rischio di liquidità e di insolvenza. Il Fondo può essere concentrato su una regione o un settore specifico oppure può essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che può determinare oscillazioni del valore del Fondo più marcate rispetto a un fondo più diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Obbligazioni societarie ibride in euro

Le obbligazioni societarie ibride sono simili ai titoli AT1 sotto vari punti di vista, incluso il fatto di essere emesse da società con bilanci solidi e rating creditizi investment-grade. La differenza più evidente è che i titoli AT1 sono emessi soltanto da istituzioni finanziarie, mentre le obbligazioni societarie ibride sono emesse da società che operano nel settore dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni e in altri settori non finanziari. Le obbligazioni societarie ibride possono essere interessanti per le società emittenti perché le agenzie di rating creditizio le considerano in parte obbligazioni e in parte azioni; ciò significa che possono supportare le metriche di credito dell’emittente. Inoltre, le obbligazioni societarie ibride sono subordinate al debito senior dell’emittente stesso e questo spiega perché offrono rendimenti più elevati.  

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF mira a replicare Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, un indice di titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR. Sono in vigore alcuni vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell’indice. 

  • Per informazioni complete sui rischi, si rimanda alla documentazione legale.

    Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il Fondo è esposto a titoli di debito high yield. Il Fondo può essere esposto al rischio i) che il mutuatario non adempia all’obbligo di restituire i titoli alla scadenza del periodo del prestito e ii) di non poter vendere il collaterale ricevuto, in caso di default del mutuatario. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Perché scegliere gli ETF Invesco?

Entrambi gli ETF Invesco mirano a replicare la performance di un indice mediante replica passiva e fisica. Questo significa che gli ETF deterranno, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell’indice con il rispettivo peso e punteranno a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l’indice viene ribilanciato.

Il team di gestori del portafoglio di Invesco è responsabile dell’efficienza dell’acquisto e della vendita dei titoli dell’ETF e del ribilanciamento del portafoglio, mentre i nostri team Capital Markets lavorano a stretto contatto con i broker e gli intermediari finanziari per facilitare la negoziazione dei nostri ETF. 

L’elenco completo delle posizioni detenute dagli ETF e delle società costituenti l’indice è pubblicato ogni giorno sul sito web Invesco ETF

  • Dati al 30 dicembre 2022, salvo altrimenti indicato.

    Accettando questo documento, acconsenti a comunicare con noi in italiano, salvo diversamente specificato.

    Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documento contenente le informazioni chiave specifico per la classe di investimento, disponibile in italiano, alla relazione Annuale o Semestrale, al Prospetto e ai documenti costitutivi, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente link www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

    Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Questo documento non deve intendersi come una consulenza finanziaria. Le persone interessate ad acquisire il fondo dovrebbero informarsi riguardo a (i) i requisiti legali nel proprio paese di nazionalità, residenza, residenza abituale o domicilio; (ii) eventuali controlli valutari e (iii) eventuali conseguenze fiscali annesse.

    Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

    L’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), qui menzionato, è proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. I fondi e i titoli qui citati non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.

    “Bloomberg®” e Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

    Per gli obiettivi e la politica d'investimento completi, si rimanda al prospetto.

     

    La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

        Il presente documento non può essere riprodotto o utilizzato per altri scopi, né consegnato a soggetti diversi da quelli a cui sono state inviate copie. Questo contenuto è di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione di compravendita in un’asset class, un titolo o una strategia particolare. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie d’investimento né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a richiedere assistenza competente in materia di investimenti a un consulente per gli investimenti con licenza locale. Né Invesco Ltd. né le sue affiliate detengono una licenza ai sensi della Normativa sulla consulenza in materia di investimenti, né un’assicurazione come richiesto da un licenziatario. Il presente documento non costituisce un’offerta a vendere o la sollecitazione di un’offerta ad acquistare titoli o quote di fondi diversi dal fondo offerto nel presente documento, né costituisce un'offerta di vendita a, o sollecitazione di un'offerta di acquisto da, qualsiasi persona o gruppo di persone in qualsiasi Stato o altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe da considerarsi illegale, o in cui la persona che sottopone tale offerta o sollecitazione non fosse autorizzata, o a una persona o persone alle quali non è permesso fare tale offerta o sollecitazione.

           

       

         