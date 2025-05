Se si opta per il public equity, si investe in società quotate le cui azioni vengono scambiate in borsa e che in genere devono comunicare i propri utili e altre informazioni finanziarie con cadenza trimestrale. Questa asset class è generalmente considerata liquida in quanto quotata. Se invece si sceglie il private equity, si investe in società non quotate che potrebbero non divulgare altrettante informazioni finanziarie. Gli investimenti in private equity presentano generalmente una minore liquidità e un rischio più elevato, ma un potenziale di rendimento più alto.